New York

In Teilen von New York ist der Strom ausgefallen.

Korrespondentenberichten zufolge waren in Midtown Manhattan und der Upper West Side mehr als 43.000 Menschen betroffen. Aufzüge blieben stecken, Ampeln fielen aus, in Geschäften und Kinos ging das Licht aus. An einigen U-Bahn-Stationen wurde der Betrieb eingestellt. Auch das Rockefeller Center war ohne Strom. Als Ursache nannten die Behörden einen Transformatorbrand. - Nach mehreren Stunden sind die Probleme inzwischen offenbar wieder behoben.