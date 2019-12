Die Messaging-App "ToTok" aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wird einem Medienbericht zufolge von der Regierung für Spionagezwecke verwendet.

Das berichtet die "New York Times". Demzufolge werden durch die App Unterhaltungen, Aufenthaltsorte, Kontakte und Bilder überwacht. Die für "ToTok" verantwortliche "Breej Holding" sei eine Art Briefkastenfirma. In Wirklichkeit stecke "DarkMatter" dahinter, eine auf Spionage und Datenhacking spezialisierte Firma, die in Abu Dhabi ihren Sitz habe und bei der frühere NSA-Mitarbeiter und israelische Nachrichtendienstler tätig seien. Die "New York Times" beruft sich auf eigene Recherchen und Untersuchungen von Sicherheitsexperten. Einer von ihnen sagte dem Blatt, um jemandem nachzuspionieren, müssten die Geräte nicht mehr gehackt werden, wenn sich die Menschen freiwillig die App herunterladen würden.



In den Vereinten Arabischen Emiraten werden Dienste wie WhatsApp und Skype blockiert, was ToTok bei der Verbreitung nützt. Dem Bericht zufolge haben Google und Apple die App inzwischen aus ihren Stores gelöscht.