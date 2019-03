"New York Times"

Die Tötung des saudi-arabischen Journalisten Khashoggi ist einem Medienbericht zufolge Teil einer geheimen Regierungskampagne gegen Dissidenten.

Wie die "New York Times" berichtet, genehmigte Kronprinz bin Salman ein Jahr vor Khashoggis Tod die Aktion, mit der Kritiker zum Schweigen gebracht werden sollen. Im Zuge der Kampagne seien Dissidenten überwacht, entführt, festgenommen und gefoltert worden. Die Zeitung beruft sich auf US-Vertreter, die als geheim eingestufte Berichte über den Fall ausgewertet haben. Demnach wurden einige der Einsätze gegen andere Regierungskritiker von demselben Team ausgeführt, das Khashoggi tötete und seine Leiche zerstückelte.



Der Journalist war im Oktober 2018 im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul ermordet worden. Die Regierung in Riad räumte dies erst nach massivem internationalen Druck ein.