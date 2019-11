Die "New York Times" hat Dokumente veröffentlicht, in denen das Ausmaß der Verfolgung der muslimischen Minderheit in China deutlich wird.

Nach Angaben der Zeitung handelt es sich um vertrauliche Papiere und interne Redemanuskripte der chinesischen Regierung. Demnach hat die Voksrepublik allein in den vergangenen drei Jahren bis zu eine Million Uiguren und Kasachen in Internierungslager festgesetzt. In einem Schriftstück ruft Präsident Xi laut der Zeitung zu einem umfassenden Kampf gegen Terrorismus und Separatismus auf. Der Sicherheitsapparat solle dabei keinerlei Gnade walten lassen, heißt es.



China bestreitet, dass Behörden Angehörige der Uiguren in der Provinz Xinjiang diskriminieren. Das Außenministerium in Peking nahm zu dem Bericht bislang nicht Stellung.



Bereits im März hatten wir in der Sendung "Eine Welt" über das Schicksal von aus China geflüchteten Kasachen berichtet. Den Beitrag können Sie hier hören und lesen.