Die deutschen Autohersteller Daimler, BMW und Volkswagen haben der US-Regierung einem Bericht der New York Times zufolge große Investitionen in ihre Fabriken in den USA versprochen. Wie die Zeitung unter Berufung auf europäische und US-amerikanische Behörden- und Branchenvertreter berichtet, haben die deutschen Konzerne dies in nicht öffentlichen Gesprächen vereinbart.

Demnach wollen Daimler, BMW und Volkswagen 25.000 Arbeitsplätze in ihren US-Fabriken schaffen. Unklar ist, ob es sich dabei um zusätzliche Stellen handelt oder ob die bestehende Zahl der Beschäftigten auf insgesamt 25.000 angehoben werden soll. Sollte es sich um neue Stellen handeln, wäre dies mehr als eine Verdoppelung. Daimler, BMW und Volkswagen beschäftigen laut Angaben auf ihren Internetseiten derzeit zusammen rund 19.000 Mitarbeitende in ihren US-Werken. Alle drei Konzerne lehnen eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.



Hintergrund der Gespräche sind die von US-Präsident Trump angekündigten Schutzzölle auf Autoimporte aus Europa von bis zu 25 Prozent. Die deutschen Autobauer wären durch die Sonderzölle besonders hart getroffen. Sie haben einen großen Anteil an den EU-Exporten in die USA.



US-Präsident Trump hatte ursprünglich kommenden Donnerstag als Termin für seine Entscheidung über Autozölle für EU-Importwagen genannt. Medienberichten zufolge soll der Termin abermals verschoben werden.