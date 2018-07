New York Times

Geheime Firmendokumente von mehreren großen Autoherstellern sind laut einem Zeitungsbericht vorübergehend im Internet abrufbar gewesen.

Die "New York Times" berichtet, insgesamt gehe es um fast 47.000 Dateien von mehr als 100 Unternehmen. Das 157 Gigabyte umfassende Datenleck sei diesen Monat von einem Sicherheitsforscher entdeckt worden. Es betreffe unter anderem Volkswagen, Toyota, General Motors, Ford, Fiat Chrysler und Tesla, so die Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Bei den Daten handele es sich etwa um technische Informationen zu Produktionsabläufen. Verträge, Arbeitspläne und Verschwiegenheitsverpflichtungen seien ebenfalls darunter gewesen. Laut dem Bericht ist unklar, ob Unbefugte die Informationen gesehen oder heruntergeladen haben. Das Material ist inzwischen aus dem Netz genommen worden. Die betroffenen Autobauer wollten sich gegenüber der Zeitung nicht äußern.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.