Mit seinen verbalen Angriffen auf Medienvertreter gefährdet US-Präsident Trump nach Einschätzung des Herausgebers der "New York Times" die Sicherheit von Journalisten.

Er habe Trump gewarnt, dass diese aufrührerische Rhetorik "zu einem Anstieg von Drohungen gegen Journalisten beiträgt und zur Gewalt führen wird", teilte Arthur Gregg Sulzberger mit. Der US-Präsident bezeichnet kritische Berichterstattung über seine Politik, wie sie etwa die "New York Times" betreibt, als "Fake News". Kritische Reporter bezeichnete er als "Volksfeinde".



Hintergrund von Sulzbergers Mitteilung ist ein Gespräch mit dem US-Präsidenten im Weißen Haus. Trump hatte getwittert, er habe "ein sehr gutes und interessantes Treffen" mit Sulzberger gehabt. Die "New York Times" teilte daraufhin mit, auf Bitten des Weißen Haus habe das Treffen am 20. Juli vertraulich bleiben sollen. Nachdem Trump das Gespräch nun selbst öffentlich gemacht habe, habe sich Sulzberger dazu entschlossen, die Inhalte publik zu machen.



Im Ausland nähmen manche Regierungen Trumps Rhetorik zum Vorwand, gegen Journalisten vorzugehen, so Sulzberger. "Ich habe gewarnt, dass das Leben gefährdet, dass es die demokratischen Ideale unserer Nation schwächt und dass es eines unserer großartigsten Exportgüter untergräbt: ein Bekenntnis zur Meinungsfreiheit und einer freien Presse", schrieb Sulzberger. Trump wiederum teilte mit, er habe lange mit Sulzberger über "die enorme Menge an Fake News gesprochen, die die Medien veröffentlichen" - und wie diese "Fake News" zum Begriff "Volksfeind" geführt hätten. "Traurig!", schrieb er auf Twitter.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.