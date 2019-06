New York Times

Die Polizei in Hongkong hat bei Protesten im Juni nach Ansicht von Experten exzessiv Gewalt gegen Demonstranten angewandt.

Die New York Times hat mit Unterstützung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International hunderte Videoaufnahmen und Fotos auswerten lassen. Außerdem sprach die Zeitung mit Experten und interviewte mehr als 20 Beteiligte, die am 12. Juni gegen einen Gesetzentwurf demonstrierten, der Auslieferungen an Festland-China ermöglicht hätte.



Die Videos zeigen, wie Polizisten auf Protestierende einschlagen und sie zu Boden drücken, obwohl sie ganz offentichtlich keine Gefahr darstellten. Die Beamten setzten Gummigeschosse, Pfefferspray und Tränengas ein. Zahlreiche Demonstranten klagten über Rippenprellungen, gebrochene Finger und Atemprobleme. Zuvor hatten einige Aktivisten die Plizisten mit Steinen, Flaschen und Regenschirmen beworfen und versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen. Der Großteil der Demonstranten verhielt sich aber friedlich. Die britische Regierung hat eine unabhängige Untersuchung gefordert.