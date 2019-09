In den USA haben Technologie-Unternehmen wie Facebook und Google im vergangenen Jahr mehr als 45 Millionen Fotos und Videos mit Kindesmissbrauch gemeldet - mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2017. Für die wachsende Verbreitung von kinderpornografischem Material macht die New York Times die Tech-Konzerne mitverantwortlich.

Diese gingen der Zeitung zufolge ähnlich wie bei Hassreden und terroristischer Propaganda zu wenig gegen kinderpornografisches Material vor und arbeiteten nicht ausreichend genug mit den Behörden zusammen. Auch seien die Strafverfolgungsbehörden unterbesetzt und unterfinanziert. Das US-Justizministerium käme zudem weder seinen Berichtspflichten nach, noch habe es hochrangige Beamte ernannt, die mit der Verfolgung der Straftaten betraut werden müssten.

Bilder mit extremen Formen des Missbrauchs nehmen zu

Der Zeitung zufolge werden auf den Bildern Kinder, teilweise im Alter von drei und vier Jahren, sexuell missbraucht und in einigen Fällen sogar gefoltert. Die New York Times weist darauf hin, dass Online-Gruppen verstärkt Bilder von jüngeren Kindern und mit extremeren Formen des Missbrauchs austauschten. Dabei verwendeten die Gruppen Verschlüsselungstechnik und das Darknet, um Pädophilen zu erläutern, wie sie kinderpornografisches Material aufzeichnen und weltweit verbreiten könnten. In einigen Foren müssten Kinder Schilder mit dem Namen der Online-Gruppe oder andere identifizierende Informationen in die Kamera halten, um die Aktualität der Bilder zu garantieren. Die Kriminellen nutzen laut New York Times das fehlende bzw. unzureichende Vorgehen der Plattform-Betreiber und der Strafverfolgungsbehörden, um kinderpornografisches Material zu verbreiten.



Angesichts der Überforderung der Behörden plädiert die Organisation "Center for Missing and Exploited Children" dafür, die Strafverfolgung mit Hilfe "selbst lernender Programme" zu unterstützen. Technologiefirmen in den USA sind gesetzlich verpflichtet, Bilder von Kindesmissbrauch erst dann zu melden, wenn sie sie entdecken. Sie müssen nicht danach suchen.

USA spielen große Rolle bei der Verbreitung

Die "New York Times" sichtete nach eigenen Angaben mehr als 10.000 Seiten von Polizei- und Gerichtsdokumente. Die Journalisten führten zudem Tests durch, um zu prüfen, wie illegale Bilder mit Hilfe von Suchmaschinen gefunden werden können. Zwar seien die meisten Fotos in den vergangenen Jahren in anderen Ländern aufgenommen worden, bei der Verbreitung spielten die USA aber eine zentrale Rolle.