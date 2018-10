US-Präsident Trump soll laut einem Zeitungbericht in einen Steuerbetrug verwickelt sein.

Nach Angaben der "New York Times" haben Trump und seine Geschwister in den 90er Jahren ihren Eltern dabei geholfen, Steuerzahlungen zu umgehen. Sie hätten unter anderem eine Scheinfirma gegründet, um Millionen von Dollar in angebliche Geschenke ihrer Eltern zu stecken. Zudem soll der Wert der Immobilien der Eltern um Hunderte Millionen Dollar herabgesetzt worden sein. Die Zeitung zitiert aus mehr als 200 Steuererklärungen und Finanzunterlagen, die sie bekommen hat.



Trumps Anwalt Harder wies den Bericht als falsch zurück. Die New Yorker Steuerbehörde kündigte an, die Vorwürfe zu prüfen.