US-Präsident Trump muss wegen illegaler Geschäfte seiner Stiftung zwei Millionen Dollar Strafe zahlen.

Das ordnete ein Gericht in New York an. Demnach sollen Trump sowie drei seiner Kinder mit der Stiftung Spenden in Höhe von 2,8 Millionen Dollar gesammelt haben, um damit unter anderem seine Präsidentschaftskandidatur zu unterstützen. Auch offene Rechtsansprüche gegen sein Feriendomizil Mar-A-Lago in Florida sollen damit beglichen worden sein.



Im vergangenen Jahr wurde die Auflösung der Stiftung beschlossen. Das verbliebene Vermögen sowie die zusätzlichen zwei Millionen Dollar, die Trump nun zahlen muss, sollen nach Angaben der New Yorker Staatsanwaltschaft an mehrere Wohltätigkeitsorganisationen verteilt werden.