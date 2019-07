New York

Der UNO-Sicherheitsrat hat in New York zu einer intensiveren internationalen Zusammenarbeit bei den Anti-Terror-Ermittlungen aufgerufen.

Es sei eine globale Antwort nötig, um die Verbindungen zwischen dem internationalen Terrorismus und der organisierten Kriminalität aufzudecken und zu zerschlagen, hieß es in der einstimmig verabschiedeten Resolution. Dabei komme es insbesondere auf den schnellen Austausch von Ermittlungsergebnissen und Erkenntnissen über Finanzströme an. Bereits im März hatte der UNO-Sicherheitsrat eine Resolution beschlossen, in der die Weltgemeinschaft zu einem entschlossenen Kampf gegen den Terrorismus aufgefordert wird.