New York

Die Vereinten Nationen halten heute einen internationalen Gipfel zur Ernährungssicherheit ab.

Das Treffen findet am Rande der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung statt. Die Weltorganisation rief dazu auf, Programme und Projekte gegen den Hunger einzureichen. Den Angaben zufolge haben weltweit mehr als 800 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Die Krise werde durch die Corona-Pandemie und den Klimawandel noch verschärft, hieß es in New York.



Nachdem die Generaldebatte wegen Corona im vergangenen Jahr weitgehend digital stattfand, sind dieses Mal viele Staats- und Regierungschefs wieder persönlich anwesend. Für Deutschland soll morgen Bundespräsident Steinmeier sprechen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.