Der UNO-Sicherheitsrat befasst sich heute mit der weiteren Zuspitzung im Konflikt zwischen Regierung und Rebellen in Äthiopien.

Die Sitzung in New York wurde vom Rats-Mitglied Mexiko beantragt. Laut Diplomaten ist eine gemeinsame Resolution in Arbeit.



Der Bürgerkrieg in dem Land am Horn von Afrika hat sich in den vergangenen Tagen noch einmal ausgeweitet. Die Kämpfer der Rebellengruppe TPLF aus der Konfliktregion Tigray rücken auf die Hauptstadt Addis Abeba vor. Das äthiopische Parlament billigte gestern nachträglich einen von Präsident Abiy verhängten landesweiten Ausnahmezustand. Der Konflikt wird laut einem Untersuchungsbericht der UNO-Menschenrechtskommission mit extremer Brutalität auch gegen Zivilisten geführt. Die Rede ist von möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.