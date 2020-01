Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Bürgerkriegsparteien im Jemen aufgefordert, die Gewalt sofort zu beenden.

In einer in New York einstimmig beschlossenen Erklärung heißt es, die Staatengemeinschaft sei enttäuscht, dass die Kämpfe nach einer Phase der Deeskalation wieder aufgenommen worden seien. Im Norden des Landes seien in den vergangenen Tagen tausende Menschen in die Flucht getrieben worden. Helfer brauchten dringend unbeschränkten Zugang zu den von der Gewalt betroffenen Regionen, verlangte der UNO-Sicherheitsrat. Die Erklärung geht auf eine Initiative Großbritanniens zurück. Große Teile des Nordjemens und die Hauptstadt Sanaa werden seit 2014 von Aufständischen kontrolliert.