Sieben Staaten - darunter die USA und Deutschland - haben die UNO aufgerufen, einen Prozess für eine neue syrische Verfassung anzustoßen.

Dazu solle ein Komitee so schnell wie möglich die Arbeit aufnehmen, hieß es in New York. Ziel sei es, die syrischen Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen und von den Vereinten Nationen beobachtete Wahlen anzusetzen. Der

UNO-Sondergesandte de Mistura solle bis zum Ende des nächsten Monats über Fortschritte in der Sache berichten. - Neben den USA und Deutschland gehören Großbritannien, Ägypten, Frankreich, Jordanien und Saudi-Arabien zu den Initiatoren des Appells.