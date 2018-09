Die UNO-Vollversammlung in New York hat US-Präsident Trump ausgelacht.

Bei seiner Rede in der Generaldebatte sagte er: "In weniger als zwei Jahren hat meine Regierung mehr als jede andere Regierung in der Geschichte unseres Landes erreicht." Als sich bei diesen Worten im Saal Kichern vernehmen ließ, quittierte ein verdutzter Trump dies mit den Worten: "Das ist wahr." Daraufhin brandete im Plenum große Gelächter auf. Trump hielt kurz inne. "Ich habe diese Reaktion nicht erwartet, aber es ist okay."