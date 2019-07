New York

US-Präsident Trump darf niemanden daran hindern, ihm auf Twitter zu folgen.

Ein Berufungsgericht in New York entschied, es sei ein Verstoß gegen die Informations- und Meinungsfreiheit, wenn Trump Nutzer blockiere. Geklagt hatte eine Nichtregierungsorganisation. Dem Account Trumps folgen mehr als 61 Millionen Menschen in aller Welt.