Die US-Bühnen- und Filmschauspielerin Olympia Dukakis ist tot.

Nach Angaben ihrer Familie starb Dukakis im Alter von 89 Jahren in New York. 1988 erhielt die Schauspielerin einen Oscar für die beste Nebenrolle in dem Film "Mondsüchtig".

