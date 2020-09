New York

Die Vereinten Nationen erinnern heute an ihre Gründung vor 75 Jahren.

Zu dem Festakt, der größtenteils online stattfindet, werden zahlreiche Rednerinnen und Redner erwartet. Sprechen werden der Präsident der UNO-Vollversammlung - der türkische Politiker Bozkir - sowie UNO-Generalsekretär Guterres, US-Präsident Trump und Bundeskanzlerin Merkel. Morgen beginnt die jährliche Generaldebatte.



Die Vereinten Nationen waren 1945 gegründet worden - als Nachfolgeorganisation des Völkerbundes. Ziel war es, nach dem Zweiten Weltkrieg die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Heute gehören der UNO mehr als 190 Staaten an. Das 75-jährige Jubiläum steht unter dem Motto "Multilateralismus ist keine Möglichkeit, sondern eine Notwendigkeit".



Die Hilfsorganisation "World Vision" zeigte sich skeptisch. Ein Sprecher erklärte, gerade in der Corona-Pandemie hätten die Staatenlenker zeigen können, dass sich gemeinsames Handeln und Vereinbarungen für eine gesündere Welt auszahlten. Die Erwartungen an die diesjährige Generaldebatte seien sehr gedämpft.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.