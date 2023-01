Hochstapelei

Der republikanische Kongressabgeordnete Santos hat seinen Lebenslauf aufgehübscht. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / John Locher)

Dieser habe "Lüge um Lüge" über seinen Lebenslauf erzählt, erklärten die Vertreter des Bezirks Nassau County im Bundesstaat New York. Santos selbst bekräftigte gegenüber Journalisten in Washington, er werde nicht zurücktreten.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Santos wegen eines gefälschten Lebenslaufs. Er hat bereits einige Falschangaben eingeräumt: So arbeitete er niemals bei zwei Banken, besitzt anders als angegeben auch keinen Hochschulabschluss und ist nicht Jude, sondern Katholik. Santos gehört dem Repräsentantenhaus erst seit der konstituierenden Sitzung am dritten Januar an. Seine Republikanische Partei hält dort seitdem eine dünne Mehrheit von nur vier Stimmen Vorsprung, und die Fraktion ist zerstritten: In der vergangenen Woche war der republikanische Mehrheitsführer McCarthy erst im 15. Durchgang gewählt worden. Bei einem Rücktritt von Santos müsste in seinem Bezirk neu gewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.