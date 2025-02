Die New Yorker Staatsanwältin Danielle R. Sassoon in ihrem Büro im Southern District (Bild ist undatiert). (AP / dpa / UNITED STATES ATTORNEY'S OFFICE)

Sie reagierte damit auf eine Anweisung des US-Justizministeriums, eine Anklage gegen den New Yorker Bürgermeister Adams fallen zu lassen. In einem Brief an das Ministerium schrieb die Staatsanwältin, es gebe keinen Grund und sei mit ihrer Pflicht zur Verfolgung von Straftaten unvereinbar, die Anklage gegen Adams fallen zu lassen.

Das Ministerium hatte seine Aufforderung damit begründet, dass der anstehende Prozess Adams dabei einschränke, Präsident Trumps Vorgehen gegen illegale Einwanderung und Gewaltkriminalität zu unterstützen.

Dem Demokraten Adams werden Betrug, Bestechlichkeit und die illegale Finanzierung seines Wahlkampfs vorgeworfen. Trotz Kritik seiner Partei hatte er immer wieder den Kurs des republikanischen Präsidenten Trump gelobt und an dessen Inauguration teilgenommen. Trump hatte bereits im Dezember in Aussicht gestellt, Adams im Falle einer Verurteilung zu begnadigen.

