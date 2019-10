Nach tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Halle an der Saale hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Schüsse gab es nach Polizeiangaben auch im 15 Kilometer von Halle entfernten Landsberg. Die Bevölkerung in Halle und Landsberg wurde aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Wir informieren in unserem Newsblog.

+++ 15:36 Uhr +++

Das Europaparlament hat am Nachmittag mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. In Gedanken sei man bei Deutschland, der deutschen Polizei und bei der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, sagte EU-Parlamentspräsident David Sassoli.

+++ 15:35 Uhr +++

Vor der Synagoge in Dresden wurde nach Angaben der Polizei der Schutz erhöht. Auch im benachbarten Leipzig verstärkte die Polizei ihre Kräfte vor der Synagoge. In anderen deutschen Städten wurde der Schutz ebenfalls entsprechend verstärkt.

+++ 15:30 Uhr +++

Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Mordes von besonderer Bedeutung. Ein Sprecher sagte, es gehe hier um "die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland". Ob es sich um eine antisemitische Tat handelt, sei noch unklar.

+++ 15.24 Uhr +++

Es verdichten sich die Hinweise, dass es sich um einen Terrorangriff gegen die Synagoge in Halle handelt. Der dortige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Privorotzki, sagte "Spiegel Online", mehrere Täter hätten versucht, in die Synagoge einzudringen. Dort hatten sich demnach rund 80 Menschen aufgehalten, um den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu feiern.

Die Bundesanwaltschaft hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.

+++ 15:15 Uhr +++

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat sich erschüttert über die tödlichen Schüsse in Halle gezeigt. "Ich bin entsetzt über diese verabscheuenswürdige Tat", erklärte Haseloff. Dadurch seien nicht nur Menschen zu Tode gekommen, die Tat sei "auch ein feiger Anschlag auf das friedliche Zusammenleben in unserem Land". Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.

+++ 15:01 Uhr +++

Der Bahnhof von Halle wurde von der Polizei gesperrt.

+++ 14:55 Uhr +++

Nach den tödlichen Schüssen in Halle hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde in Karlsruhe auf Anfrage mit.

+++ 14:50 Uhr +++

Der MDR hat ein Video veröffentlicht, das erste Aufnahmen des mutmaßlichen Täters zeigen, der in der Innenstadt von Halle um sich schießt.

+++ 14.47 Uhr +++

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat angekündigt, so rasch wie möglich von Terminen in Brüssel nach Halle zu reisen.

+++ 14.37 Uhr +++

Die Bundesregierung hat sich bestürzt über die tödlichen Schüsse von Halle gezeigt. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von "schrecklichen Nachrichten". Dass es zwei Tote gebe, sei "entsetzlich". Er hoffe sehr, "dass die Polizei den Täter oder die Täter möglichst schnell fassen kann und kein weiterer Mensch in Gefahr kommt". Es sei nun ganz wichtig, dass die Bevölkerung den Anweisungen der Polizei Folge leiste.

+++ 14.45 Uhr +++

Halles Oberbürgermeister Wiegand spricht von einer - Zitat - "Amoklage" und hat alle Feuerwehrkräfte in Alarmbereitschaft versetzt.

+++ 14:27 Uhr +++

Nach tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Halle an der Saale hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Dies teilte sie per Twitter mit, ohne weitere Angaben zu der Person zu machen. Zuvor waren in der Stadt zwei Menschen auf offener Straße erschossen worden. Mehrere bewaffnete Täter flohen nach Polizeiangaben mit einem Fahrzeug. Die Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Der Bahnhof von Halle wurde gesperrt.

Die Schüsse fielen offenbar im Paulusviertel nördlich der Innenstadt. Auf Fotos im Internet ist als mutmaßlicher Täter ein Mann im Kampfanzug mit Gewehr und Helmkamera zu sehen. Die in Halle erscheinende "Mitteldeutsche Zeitung" meldete, der Tatort liege in der Nähe der örtlichen Synagoge. An deren Tür habe sich überdies ein Verdächtiger zu schaffen gemacht. Es gibt Berichte, wonach zudem eine Granate auf einen jüdischen Friedhof geworfen worden sein soll. Zeugen berichten auch, dass die Schüsse in der Nähe eines Dönerrestaurants fielen.

Schüsse gab es nach Polizeiangaben auch im 15 Kilometer von Halle entfernten Landsberg. Auch dort wurde die Bevölkerung aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Näheres wurde zunächst nicht mitgeteilt.

+++ 13:44 Uhr +++

+++ 13:10 Uhr +++