Newsblog zur Wahl in der Türkei

Die Wahl in der Türkei ist beendet. Im Vorfeld wurde ein enges Rennen zwischen Präsident Erdogan (r.) und Herausforderer Kılıçdaroğlu (l.) erwartet. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Tunahan Turhan)

+++ In einer richtungsweisenden Wahl haben die Menschen in der Türkei über den Präsidenten und ein neues Parlament abgestimmt.

Die Wahllokale schlossen am Sonntag um 17.00 Uhr (Ortszeit/16.00 MESZ). Umfragen zufolge könnte Präsident Erdogan nach 20 Jahren sein Amt verlieren. Sie deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und seinem Herausforderer, Oppositionsführer Kilicdaroglu, hin. Belastbare Ergebnisse wurden für den späten Sonntagabend angekündigt.

+++ Nach Einschätzung der Wahlbehörde lief die Abstimmung ohne Probleme ab, Oppositionspolitiker meldeten kleinere Zwischenfälle aus verschiedene Provinzen.

Rund 64 Millionen Menschen im In- und Ausland waren zur Stimmabgabe aufgerufen. In Deutschland waren rund 1,5 Millionen Menschen mit türkischem Pass stimmberechtigt.

+++ Präsident Erdogan und sein Herausforderer Kilicdaroglu haben am Vormittag ihre Stimmen abgegeben.

Erdogan sagte in Istanbul, er wünsche sich eine Zukunft, die dem Land und der türkischen Demokratie nütze. Kilicdaroglu sagte in Ankara, man habe die Demokratie in der Türkei sehr vermisst. Der Frühling werde hoffentlich bald kommen.

+++ Auch international wird die Abstimmung in dem NATO-Land Türkei aufmerksam beobachtet.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die heutigen Abstimmungen in der Türkei seien vermutlich die letzte Chance für die Opposition, Staatschef Erdogan nach 20 Jahren auf demokratischem Weg zu schlagen. Es sei gut, dass zahlreiche internationale Wahlbeobachter vor Ort seien, sagte der SPD-Politiker. Nach Roths Einschätzung wäre es Erdogan zuzutrauen, dass er gegen ein missliebiges Ergebnis politisch und juristisch vorgeht.

Erdogan ist seit 2014 im Amt. Davor war er elf Jahre lang Ministerpräsident. Erhält heute kein Kandidat die absolute Mehrheit, kommt es am 28. Mai zu einer Stichwahl.

+++ Der Co-Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoglu, rechnet mit einem Sieg des Oppositionskandidaten Kilicdaroglu und hofft auf einen friedlichen Machtwechsel in der Türkei.

Sofuoglu betonte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, sollte der Abstand beider Lager bei der Wahl in der Türkei nur gering sein, werde man womöglich eine Situation wie bei der Kommunalwahl 2019 in Istanbul erleben. Damals hatte der Kandidat der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP, Imamoglu, die Abstimmung gewonnen. Allerdings erklärte die Wahlkommission den Sieg für ungültig, nachdem die Regierungspartei AKP dagegen geklagt hatte. Sofuoglu sagte, die Opposition lasse sich jetzt nicht mehr alles gefallen.