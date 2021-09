Laut UNO gehen die Nahrungsmittelhilfen zur Neige +++ Die Grünen wollen erneut eine Sondersitzung des Bundestags zu Afghanistan +++ Großbritannien hat nicht damit gerechnet, dass Kabul in diesem Jahr fällt +++ Mehr im Newsblog.

Mittwoch, 1. September

+++ Die Vereinten Nationen warnen vor dem Versiegen von Nahrungsmittelhilfen für Millionen notleidende Afghanen.

Bis Ende September würden die Vorräte, die das Welternährungsprogramm im Land habe, aufgebraucht sein, sagte der stellvertretende UNO-Sonderbeauftragte für Afghanistan, Alakbarov. Er betonte, dass die humanitäre Hilfe nicht mit den nötigen finanziellen Mitteln der Mitgliedsstaaten ausgestattet sei - es würden akut mindestens 200 Millionen US-Dollar benötigt. Die Vereinten Nationen versuchen nach eigenen Angaben, im gesamten Land etwa 18 Millionen Notleidende mit Hilfsgütern zu versorgen - momentan könnten aber nur etwa neun Millionen Menschen erreicht werden.

+++ Die Grünen wollen in der Sondersitzung des Bundestages nächste Woche erneut über die Vorgänge in Afghanistan debattieren.

Das Plenum müsse sich mit der dramatischen Lage in dem Land befassen, erklärte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin, Haßelmann, in Berlin. Die Bundesregierung habe monatelang gezögert, afghanische Ortskräfte und bedrohte Menschen rechtzeitig auszufliegen. Sie sei dafür verantwortlich, dass die Evakuierungen nun unter schwierigsten Bedingungen stattgefunden hätten. Dieses Desaster müsse in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden, fügte Haßelmann hinzu.

Die Grünen möchten, dass sich der Bundestag erneut mit Afghanistan befasst. (dpa / Geisler-Fotopress / Frederic Kern)

+++ Die USA haben mit ihrem Militäreinsatz in Afghanistan nach Einschätzung des russischen Präsidenten Putin nichts erreicht.

Putin erklärte, zwei Jahrzehnte lang hätten die US-Soldaten versucht, westliche Normen in Afghanistan zu verankern. Im Ergebnis habe dies zu einer schieren Tragödie mit vielen Verlusten geführt - sowohl auf seiten der USA als auch auf Seiten Afghanistans. Der russische Präsident betonte, es sei unmöglich, Afghanistan etwas von außen aufzuzwingen.

+++ Die britische Regierung ist nach eigenen Angaben vom schnellen Vordringen der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan überrascht worden.

Die Einschätzung sei gewesen, dass es "unwahrscheinlich" sei, dass die Taliban noch 2021 die Kontrolle über die Hauptstadt Kabul übernehmen, sagte Außenminister Raab in London in einem Parlamentsausschuss. Vom Abzug der Alliierten an sei zwar mit einer ständigen Verschlechterung der Situation gerechnet worden. "Es war unwahrscheinlich, dass Kabul dieses Jahr fallen würde", so Raab. Diese Einschätzung sei auch von den Nato-Partnern geteilt worden und habe lange Bestand gehabt

+++ US-Präsident Biden hat nach dem Ende des knapp 20-jährigen Militäreinsatzes in Afghanistan Konsequenzen für künftige Missionen angekündigt.

Die Ära großer Armee-Operationen zur Umgestaltung anderer Länder sei zu Ende, sagte Biden in einer Ansprache im Weißen Haus in Washington. Aus den Fehlern der Vergangenheit müsse gelernt werden. Seinen Kritikern hielt der Präsident entgegen, er habe den Krieg nicht ewig verlängern wollen. Er stehe zu seiner Entscheidung, das Land zu verlassen und den Konflikt nicht zu schüren. Zugleich dankte Biden den amerikanischen Soldaten für ihre Arbeit und würdigte die inzwischen eingestellten Evakuierungsflüge aus der Hauptstadt Kabul als herausragende Leistung.

"Auch für Joe Biden gilt America first", meint der Politikwissenschaftler Carlo Antonio Masala im Dlf-Interview.

+++ UNO-Generalsekretär Guterres hat vor einer humanitären Katastrophe in Afghanistan gewarnt.

Guterres erklärte in New York, er bitte die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen darum, den Menschen in Afghanistan in der dunkelsten Stunde der Not zu helfen. Fast die Hälfte der afghanischen Bevölkerung sei auf Hilfe angewiesen. Zu den Kriegsschäden kämen eine schwere Dürre und der bevorstehende Winter hinzu. Es müssten schnell Lebensmittel, Notunterkünfte und Medizinprodukte ins Land gebracht werden, betonte der Generalsekretär.

+++ In der Frage der Flüchtlinge setzen die EU-Staaten vor allem auf eine Unterbringung in den Nachbarstaaten Afghanistans.

Die EU-Innenminister beauftragten gestern in einer Sondersitzung in Brüssel die Europäische Kommission, einen Plan für finanzielle Hilfen für diese Länder auszuarbeiten. Besonders gefährdete Menschen wie Frauen und Kinder sollen zudem durch freiwillige Umsiedlungen in EU-Staaten aufgenommen werden können. Allerdings lehnen dies vor allem Österreich, Tschechien und Dänemark für sich ab.

Pakistan, Iran, Katar - Wer sind die Partner der Taliban in der Region?

+++ Der Migrationsexperte Gerald Knaus rechnet angesichts der humanitären Lage in Afghanistan mit einer größeren Fluchtbewegung.

Eine massenhafte Zuwanderung nach Europa wie 2015 sei aber nicht zu erwarten, sagte Knaus der "Rheinischen Post". Die Grenze zwischen dem Iran und der Türkei sei heute mit Mauern, Drohnen und Zehntausenden Soldaten "hart abgeriegelt". Die Gefahr sei daher eher, dass auch viele Menschen gar nicht erst herauskämen, denen man Schutz bieten wolle und eine Einreise nach Deutschland versprochen habe. Entscheidend werde in diesem Zusammenhang auch das Verhalten von Ländern wie Iran und Pakistan sein.

Zu den Entwicklungen vor dem 1. September geht es hier.