In vielen Bundesländern darf ab heute ein Großteil der Geschäfte wieder öffnen. An den Unis beginnt das Sommersemester - aber meist digital. Laut Robert Koch-Institut sind in Deutschland mehr als 140.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Montag, 20. April

+++ In Berlin starten heute die Abiturprüfungen. Darüber hat auch unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak in den "Informationen am Morgen" im Deutschlandfunk berichtet: "Nur acht bis zehn Prüflinge in einem Klassenraum, der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden, der Aufenthalt in Gruppen ist in jedem Fall untersagt."

+++ "Willkommen zum digitalen Sommersemester" - so heißt es etwa auf der Homepage der FU Berlin. Heute beginnt an vielen Unis wieder der Lehrbetrieb, aber meist in Abwesenheit, sprich: digital. Dabei werden nicht nur neue Lehrkonzepte erprobt. So schreibt die FU Berlin weiter: "Das Wohnzimmer wird vielfach zum Hörsaal, die WG-Küche zur Mensa – und niemand geht mehr auf der Suche nach Raum KL 202/31 in der Rost- und Silberlaube verloren." Rostlaube ist der Spitzname für das FU-Gebäude in Berlin-Dahlem. Und schon vor drei Tagen gab es unter dem Hashtag #KreativSemester einen vielsagenden Tweet des Informatik-Professors Jochen Schiller von der FU.

+++ Die Bundesregierung will die Gesundheitsämter personell und technisch besser ausstatten. Gesundheitsminister Spahn, CDU, sagte im ZDF, wegen ihres hohen Einsatzes und Engagements in der Corona-Krise seien derzeit viele Gesundheitsämter überfordert. Es müsse gelingen, die Anzahl der Neuinfektionen unter dem jetzigen Niveau von drei- bis viertausend täglich zu halten. Dies gelinge nur mit Behörden, die in der Lage seien, sehr schnell bei jedem Infizierten alle Kontakte der letzten Tage nachzuvollziehen und die Infektionsketten zu unterbrechen. Unter anderem sollen die Ämter mit sogenannten Tracking-Apps zur Kontrolle der Quarantäne ausgestattet werden.

+++ Was ist in welchem Bundesland erlaubt? Die Länder legen die Möglichkeiten der Lockerung unterschiedlich aus. Kontaktbeschränkung und Ladenöffnung: Hier können Sie für jedes Bundesland nachlesen, was man von heute an darf und was nicht.

+++ Die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Prien, hat vorgeschlagen, angesichts der Schulausfälle durch die Corona-Krise wieder Samstagsunterricht einzuführen. Die CDU-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, außerdem sollte es zusätzliche Angebote in den Sommerferien geben. Sie sprach sich aber dagegen aus, die Sommerferien grundsätzlich zu verkürzen. Prien sagte, es sei klar, dass es in diesem Schuljahr keinen normalen Unterricht mehr geben werde. Man müsse aber verhindern, dass manche Jahrgänge die Schule gar nicht mehr besuchen könnten.

Ein leeres Klassenzimmer in Düsseldorf am 7. April 2020 (www.imago-images.de)

+++ Jeden Tag aktualisieren wir mehrfach unsere Artikel über die Ausbreitung des Coronavirus. Die neuen Zahlen über Infizierte, Todesfälle und Genesene in Deutschland und Europa können Sie zum Beispiel hier nachlesen.

+++ Nach neuen Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland insgesamt 141.672 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das ist ein Plus von 1.775 zum Vortag. Weitere 110 Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind damit bislang 4.404 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 91.500 Menschen.

+++ In der Großen Koalition gibt es Streit darüber, wie Studierenden geholfen werden kann, die in der Corona-Krise ihre Nebentätigkeiten verloren haben. Viele von ihnen verdienten etwa Geld in der Gastronomie. Die SPD verlangt deshalb Änderungen beim Bafög. Bildungsministerin Karliczek von der CDU will aber lediglich zinslose Kredite gewähren. Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Kaczmarek, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Studenten brauchten nicht nur einen Kredit, sondern richtige Hilfe. Vizefraktionschefin Bas sagte, man sei erstaunt darüber, mit welchem Beharrungsvermögen Karliczek sich dagegen wehre. Die Ministerin argumentiert, dass eine Bafög-Änderung zu lange dauern würde.

+++ Von heute an öffnen in vielen Bundesländern wieder Geschäfte, die wegen der Corona-Pandemie bislang geschlossen bleiben mussten. Den Betrieb wieder aufnehmen dürfen Ladenlokale mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern. Durch diese Begrenzung soll laut Bundesregierung verhindert werden, dass alle Geschäfte gleichzeitig öffnen und sich zu viele Menschen in den Fußgängerzonen aufhalten. Die Bundesländer regeln die Lockerungen in der Corona-Krise im Detail etwas unterschiedlich.

Auch im Ausland werden die deutschen Lockerungen thematisiert - etwa im britischen Guardian:

+++ Nach Bundesarbeitsminister Heil hat sich auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig für eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes ausgesprochen. Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dies wäre insbesondere für die Beschäftigten in der Tourismuswirtschaft und der Gastronomie ein wichtiges Signal. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Pinkwart sieht das anders.

+++ Der Autobauer Volkswagen beginnt heute mit Vorbereitungen, um seine Produktion im Zwickauer VW-Werk wieder in Gang zu bringen. Anlaufen sollen die Bändern dann wieder ab Donnerstag. Zwickau ist damit laut VW das erste Fahrzeugwerk in Deutschland, das der Autohersteller schrittweise wieder in Betrieb nehme. Europaweit soll zuerst im slowakischen Bratislava losgelegt werden, wo die Bänder bereits am Montag wieder anlaufen sollen.

Sonntag, 19. April

+++ In Israel haben Agenturberichten zufolge mindestens zweitausend Menschen gegen den amtierenden Regierungschef Netanjahu protestiert. Sie warfen ihm vor, die Pandemie zu nutzen, um einer strafrechtlichen Verfolgung wegen Korruptionsvorwürfen zu entkommen. Netanjahus Likud verhandelt gerade mit dem Bündnis Blau-Weiß seines Rivalen Gantz über eine Große Koalition. Gantz hatte ein Bündnis unter Beteiligung Netanjahus eigentlich ausgeschlossen, vertritt diese strenge Linie aufgrund der Corona-Krise allerdings nicht mehr. In Israel wurde im vergangenen Jahr dreimal gewählt, eine Regierungsbildung gestaltet sich aber nach wie vor schwer.

Die Demonstrierenden in Tel Aviv trugen Masken, hatten zum Teil schwarze Fahnen bei sich und hielten einem Reuters-Bericht zufolge zumeist einen Abstand von knapp zwei Metern. Demonstrationen in Israel sind erlaubt, wenn die Teilnehmenden ausreichenden Abstand halten und Mund und Nase bedecken. In dem Land wurden bisher mehr als 13.000 Coronavirus-Infektionen registriert, mehr als 170 Menschen starben im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass die Abstands- und Hygieneregeln wegen der Corona-Pandemie noch lange Zeit eingehalten werden müssen. Dies werde noch über Monate der Fall sein, sagte der CDU-Politiker im ZDF.

Er wies auf die Bedeutung der Gesundheitsämter hin, die die Infektionsketten klären und Kontaktpersonen ausfindig machen müssten. Die geplante App zur anonymisierten Nachverfolgung etwaiger Kontakte solle im Laufe des Mais angewendet werden können. Der Datenschutz müsse perfekt sein, bevor man starte, betonte Spahn.

+++ Bundesfamilienministerin Giffey hat eine rasche Lösung für Familien mit Kindern in der Corona-Krise gefordert.

Für sie sei klar, dass das Wohl der Familien eine hohe Priorität beim schrittweisen Wiedereröffnen der Kitas haben müsse, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Eine pauschale Aussage, die Kitas blieben bis zum Sommer geschlossen, führe bei vielen Familien zu noch mehr Stress und könne nicht die einzige Antwort sein. Eltern, Kinder, Erzieherinnen und Erzieher brauchten eine Perspektive - natürlich abgewogen vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens.

Ab morgen will eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern Leitlinien erarbeiten, wie eine schrittweise Wiederöffnung der Kitas aussehen kann.

