In Spanien sind innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen an Covid-19 gestorben wie noch nie in dem Land: Die Zahl der Toten stieg um 832 auf fast 5.700. In Deutschland gibt es laut Robert Koch-Institut inzwischen 325 Tote. Kanzlerin Merkel dankte den Menschen für die Vermeidung sozialer Kontakte. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Samstag, 28. März

+++ Russland schließt laut einer Anordnung der Regierung ab dem 30. März seine Grenzen. Die Maßnahme gilt für alle Grenzposten. Betroffen sind Fahrzeuge sowie Fußgänger. Bislang galten die Grenzschließungen nur eingeschränkt. Moskau hatte bereits früh massive Enschkränkungen für Reisende erlassen.

+++ In Großbritannien steigt die Zahl der Todesopfer auf mehr als 1.000 Menschen gestiegen.

+++ Adidas zieht für die Aussetzung von Mietzahlung wegen der Corona-Krise massive Kritik auf sich. Bundesverkehrsminister Scheuer sagt, er sei "sehr enttäuscht" vom Verhalten des Konzerns. Das sei unsolidarisch. Nicht nur die großen Immobilienkonzerne vermieteten an Adidas, sondern auch Privatpersonen. Sie alle blieben nun auf ihren Kosten sitzen. Bundesjustiz Lambrecht betonte, wenn jetzt alle finanzstarken Unternehmen einfach ihre Mieten nicht mehr zahlten, sei das "unanständig und nicht akzeptabel". Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft ZIA sprach von einem "rechtlich und moralisch bedenklichen" Vorgehen. Adidas hatte wegen der Corona-Pandemie seine Geschäfte schließen müssen und dies als Begründung dafür genannt, ab April vorerst keine Miete mehr für die Filialen zu zahlen. Auch andere Konzerne wie Deichmann, Puma und H&M wollen Berichten zufolge ihre Mietzahlungen aussetzen.

+++ Bundeskanzlerin Merkel und Kanzleramtschef Braun haben sich zur Frage geäußert, wie lang die Einschränkungen des öffentlichen Lebens noch andauern werden. Derzeit verdopple sich die Zahl der Neuinfektionen etwa alle fünfeinhalb Tage, sagte Merkel in ihrem Podcast. Gemessen an der Zeit vom Anfang, als das noch alle zwei Tage geschehen sei, sei das schon ein Fortschritt. Der Zeitraum müsse sich aber in Richtung von zehn Tagen verlängern, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Vorerst bleibe es daher bei den Einschränkungen. Ähnlich äußerte sich Braun: "Wenn wir es schaffen, die Infektionsgeschwindigkeit so zu verlangsamen, dass wir zehn, zwölf oder noch mehr Tage haben bis zu einer Verdopplung, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Genaueres zu dem Thema hat Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth hier zusammengestellt. Wie man aus den Kontaktsperren und Restriktionen wieder herauskommt, können Sie hier lesen.

Die Verdopplungszeit zeigt an, wie schnell sich das Virus verbreitet. Je höher die Verdopplungszeit – umso besser! (Deutschlandfunk/Andrea Kampmann)

Merkel bedankte sich in ihrem Podcast auch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Die große Mehrheit der Bevölkerung vermeide unnötigen Kontakt, fast alle hätten ihr Verhalten umgestellt:

+++ Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland weiter gestiegen - auf fast 48.600 gestiegen. Das waren fast 6.300 Infektionsfälle mehr als gestern. Die Zahl der Toten beläuft sich auf 325. Die meisten Fälle gibt es nach wie vor in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen.

+++ In Spanien sind innerhalb von 24 Stunden 832 Menschen an Covid-19 gestorben. Das ist die höchste Zahl seit Ausbruch der Epidemie. Insgesamt starben knapp 5.700 Menschen, die Zahl der bestätigten Infektionen stieg auf über 72.000. Allerdings nimmt prozentual gesehen der Anstieg der Infizierten seit Tagen ab. Das Militär wird zum Transport von Leichen eingesetzt, weil die Bestattungsinstitute keine Kapazitäten mehr haben.

+++ In China ist das Einreise-Verbot für die Millionenstadt Wuhan aufgehoben worden. Auch die U-Bahnen nehmen heute ihren Betrieb wieder auf. Das Ausreiseverbot aus der Hauptstadt der Provinz Hubei bleibt allerdings noch bis zum 8. April in Kraft. Wuhan gilt als Ausgangspunkt der weltweiten Coronavirus-Pandemie und war gut zwei Monate lang von der Außenwelt abgeschottet. In den vergangenen Wochen waren die offiziellen Zahlen der Neuinfektionen innerhalb der Provinz deutlich zurückgegangen.

+++ Mithilfe eines ursprünglich für Kriegszeiten entwickelten Gesetzes hat US-Präsident Trump dem Autohersteller General Motors die Produktion von Beatmungsgeräten befohlen. Das Gesundheitsministerium werde angesichts der Corona-Epidemie die Zahl der zu produzierenden Apparate festlegen, erklärte das Weiße Haus. Verhandlungen mit GM seien unproduktiv gewesen, sagte Trump. Der Kampf gegen das Coronavirus sei zu dringlich, um bei der Auftragsvergabe weiterhin den normalen Weg zu gehen.

+++ Weltweit haben sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Bei mehr als 598.000 Menschen wurde eine Ansteckung bestätigt, über 27.000 Menschen starben.

+++ Brasilien verschärft im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus die Einreiseregeln. Wie das Justizministerium mitteilte, dürfen Ausländer ohne Wohnsitz in Brasilien nicht mehr per Flugzeug einreisen. Das Verbot gelte ab Montag für 30 Tage.

+++ Die Bundeswehr schafft zusätzliche Möglichkeiten, um während der Corona-Pandemie schwer Erkrankte versorgen zu können. Nach Auskunft des Generalinspekteurs Zorn verdoppelt die Bundeswehr in ihren fünf Krankenhäusern die Kapazitäten für Intensivbehandlungen.

Freitag, 27. März

+++ Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus verschärft Irland die Beschränkungen für die Bürger. Von Mitternacht an müssten alle zu Hause bleiben, sagt Ministerpräsident Varadkar. Ausnahmen würden nur für diejenigen gelten, deren Arbeit unerlässlich sei, für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Sozialfürsorge. Nur zum Einkaufen von Lebensmitteln, zu kurzen sportlichen Betätigungen und zwingend erforderlichen Familienbesuche dürfe die Wohnung verlassen werden.

+++ Nach Angaben der Johns Hopkins-Universität gibt es in Deutschland inzwischen mehr als 50.000 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. 338 Menschen starben demnach an den Folgen der Covid-19-Erkrankung, 6658 Menschen sind inzwischen genesen.

+++ Rund 400 Skifahrer könnten sich einer Sammelklage gegen die Tiroler Behörden wegen einer zu späten Reaktion auf den Beginn der Coronavirus-Epidemie anschließen. Der österreichische Verbraucherschutzverein teilte mit, bereits zwei Tage nach einem entsprechenden Aufruf hätten sich rund 400 Menschen gemeldet - mehr als 350 davon Deutsche.

+++ Am Abend des abgesagten Länderspiels zwischen den Fußball-Nationalmannschaften von England und Italien erstrahlt der berühmte Bogen über dem Londoner Wembleystadion in den Farben grün-weiß-rot. "Wir teilen heute Abend nicht das Spielfeld @azzurri, aber wir stehen zusammen und vereint in dieser schwierigen Zeit", twitterte der englische Fußball-Verband.

+++ Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump haben in einem Telefonat über die Coronavirus-Pandemie beraten. Beide hätten dabei vereinbart, "hierzu im engen Kontakt zu bleiben und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu nutzen", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

+++ Der türkische Präsident Erdogan ruft seine mehr als 80 Millionen Landsleute auf, sich freiwillig in Quarantäne zu begeben. Die Menschen sollten ihre Häuser nicht verlassen, es sei denn zum Einkauf dringend benötigter Dinge. Sie sollten sich an die Auflagen halten, wenn sie striktere Maßnahmen vermeiden wollten.

+++ Der US-Kongress hat das Konjunkturpaket zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie gebilligt. Nach dem Senat stimmte auch das Repräsentantenhaus für die Wirtschaftshilfen in Höhe von zwei Billionen US-Dollar. Präsident Trump hat bereits angekündigt, das Gesetz umgehend zu unterzeichnen und damit in Kraft zu setzen. Die Entscheidungen in den beiden Kammern des Kongresses fielen über Parteigrenzen von Republikanern und Demokraten hinweg.

+++ Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie wird der Mangel an Schutzkleidung nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation für das medizinische Personal zunehmend zu einem Problem. Wenn das medizinische Personal in Gefahr sei, seien alle in Gefahr, warnte WHO-Chef Tedros in Genf. Das Problem könne nur in internationaler Kooperation und Solidarität gelöst werden. Man habe bereits knapp zwei Millionen Stück Schutzkleidung in 74 Länder geschickt. Etwa ebenso viel solle demnächst an weitere 60 Staaten gehen.

+++ Der Tourismuskonzern TUI bekommt wegen der Corona-Krise einen Staatskredit über 1,8 Milliarden Euro. Die Bundesregierung habe dafür ihre Zustimmung gegeben, teilte das Unternehmen in Hannover mit. Durch die Mittel der Förderbank KfW sollten bereits bestehende Kredite bei den Banken von 1,75 Milliarden Euro aufgestockt werden, sagte Konzernchef Joussen.

+++ Papst Franziskus hat auf dem Petersplatz in Rom den Segen "Urbi et Orbi", der Stadt und dem Erdkreis, erteilt und die Menschen zur mehr Zusammenhalt in der Corona-Krise aufgerufen. Zugleich würdigte er diejenigen, die sich in der Krise für andere einsetzten, wie Ärzte und Krankenschwestern, aber auch Supermarktangestellte. Der Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") gilt als der wichtigste der katholischen Kirche und wird eigentlich nur zu Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl gesprochen.

Papst Franziskus auf dem leeren Petersplatz (Yara Nardi / REUTERS / AP / dpa)

+++ In Italien ist die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Menschen so drastisch angestiegen wie noch nie an einem Tag seit Ausbruch der Epidemie. 919 weitere Todesfälle seien gemeldet worden, teilt die Zivilschutzbehörde mit. Die Gesamtzahl im Land steigt damit auf 9134.

+++ Die Bundesregierung will nicht vor dem 20. April entscheiden, was aus der bis Ende April befristeten Warnung vor touristischen Auslandsreisen wird. "Wir haben uns darauf verständigt, dass wir wie bei anderen Maßnahmen auch zunächst einmal abwarten, wie die weitere Entwicklung bis zum 20. April ist", sagte Außenminister Maas dem SWR. Das gelte für die Entwicklung in Deutschland selbst, aber auch für die Entwicklung in anderen Staaten.

+++ In Frankreich werden die Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus um zwei Wochen bis Mitte April verlängert. Das teilte Premierminister Philippe mit. In den nächsten Tagen werde die Situation für die Krankenhäuser und die Bürger besonders schwierig werden. Die Gesundheitslage werde sich nicht schnell verbessern. Mit bisher rund 1.700 Toten gehört Frankreich zu den am schwersten betroffenen Ländern der EU.

+++ In Deutschland soll im großen Stil geprüft werden, wie viele Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus immun gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sind. Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Braunschweig bestätigte, dass eine entsprechende Studie vorbereitet wird und vom Epidemiologen Gérard Krause koordiniert werden soll. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Demnach hoffen die Wissenschaftler, ab April das Blut von mehr als 100.000 Probanden auf Antikörper gegen den Covid-19-Erreger, das Virus Sars-CoV-2, untersuchen zu können.

+++ US-Präsident Trump hat die Autohersteller General Motors und Ford aufgefordert, mehr Beatmungsgeräte herzustellen. Trump schrieb auf Twitter, es könne nicht sein, dass General Motors zunächst 40.000 Geräte zugesagt habe - und nun nur 6.000 liefern könne. Das sei in der jetzigen Situation viel zu wenig. Der Konzern müsse sofort sein geschlossenes Werk Lordstown in Ohio wieder in Betrieb nehmen, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Auch Ford solle damit beginnen, Beatmungsmaschinen herzustellen.

+++ Die Weltwirtschaft befindet sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds schon in der Rezession. Entsprechend äußerte sich IWF-Chefin Georgieva in Washington. Die Rezession werde schwerer ausfallen als jene in Folge der Finanzkrise. Weil die Weltwirtschaft zum Stillstand gekommen sei, hätten Schwellenländer bereits einen Finanzbedarf von mindestens 2,5 Billionen Dollar. Inzwischen hätten mehr als 80 Staaten IWF-Nothilfen beantragt, erklärte Georgieva.

+++ Die KfW hat wegen der Krise rund 440 Kreditanträge mit einem Volumen von insgesamt 7,4 Milliarden Euro erhalten. Das teilte die staatliche Förderbank heute mit. KfW-Chef Bräunig rechnet wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie mit einer großen Nachfrage. Diese könne bis zu 100.000 Anträge umfassen.

+++ Die Bundesregierung setzt im Kampf gegen die Infektion auf eine deutliche Ausweitung der Tests. Es sei sinnvoll, mehr Menschen zu untersuchen, um mit der exponentiellen Ausbreitung des Coronavirus Schritt zu halten, erklärte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin. Die deutschen Amtsärzte wiesen solche Überlegungen zurück. Dafür gebe es weder Personal noch Laborkapazitäten, hieß es.

+++ Weitere Bundesländer verschieben wegen der Coronavirus-Krise die Abiturprüfungen. Nach Nordrhein-Westfalen hat dies nun auch Niedersachsen beschlossen. Wie Kultusminister Tonne in Hannover mitteilte, werden die Klausuren drei Wochen später als geplant ab 11. Mai geschrieben. Die Abschlussarbeiten der 9. und 10. Klassen finden ab dem 20. Mai statt.

+++ Die deutsche Wirtschaft erwartet im laufenden Jahr große Einbußen. Wie aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags hervorgeht, rechnen inzwischen mehr als 80 Prozent der Unternehmen mit einem deutlichen Umsatzminus. Noch Anfang des Monats lag dieser Wert bei etwa 50 Prozent. Befragt hatte der DIHK bundesweit 15.000 Firmen.

+++ Bibliotheken entwickeln neue Möglichkeiten, um die Bücherausleihe in Corona-Zeiten aufrechtzuerhalten. Ein Weg ist das Modell Papiertüte: Die Nutzerin oder der Nutzer bestellt Bücher und kann diese an einem bestimmten Termin fertig verpackt in einer Tüte abholen.

+++ Der Deutsche Ethikrat hat umfassende Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus herausgegeben. Freiheitsbeschränkungen müssten bald schrittweise gelockert werden, fordert das Wissenschaftlergremium.

+++ Im Großraum Paris stehen in den Kliniken nach Angaben des französischen Krankenhausverbands kaum noch Betten für Intensivpatienten zur Verfügung. "In 24 oder 48 Stunden werden wir am Rand unserer Kapazitäten sein", hieß es. Dann komme es darauf an, dass sich andere Regionen solidarisch zeigten und Patienten übernähmen.

+++ In Großbritannien ist Premierminister Johnson positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Er begibt sich in häusliche Quarantäne und will von dort die Regierungsgeschäfte weiterführen. Die Rede ist von einem milden Krankheitsverlauf.

+++ Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat das umfassende Hilfspaket zur Linderung der Folgen der Corona-Epidemie gebilligt. Der Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro soll dem Gesundheitswesen, den Unternehmen in Deutschland und den Arbeitnehmern zugute kommen.

+++ Die Zahl der Tests in Deutschland auf das Coronavirus soll offenbar deutlich angehoben werden. Bürgerinnen und Bürger könnten den notwendigen Rachenabstrich dazu auch selbst erledigen, heißt es in Medienberichten.

+++ Der Umsatz der Handwerksbetriebe in Deutschland ist einer Umfage zufolge wegen der Coronakrise um gut die Hälfte eingebrochen. Der Zentralverband des deutschen Handwerks befragte rund 4.900 Unternehmen. Viele Betriebe berichteten von stornierten Aufträgen und fehlendem Personal, weil etwa Beschäftigte wegen eigener Quarantäne oder fehlender Kinderbetreuung nicht zur Arbeit kommen könnten, erklärte der Verband.

+++ Der FDP-Vorsitzende Lindner begrüßt die Diskussion um eine Exit-Strategie für einen Ausstieg aus den Beschränkungen für das öffentliche Leben. Die Debatte gebe den den Menschen im Land das Signal, dass die Maßnahmen nicht von Dauer seien, sagte Lindner im Deutschlandfunk. Nötig seien zunächst flächendeckende und schnellere Tests, um die Voraussetzungen für eine Lockerung zu schaffen.

+++ Im Deutschlandfunk berichtet der medizinische Direktor der Gesundheitsbehörde der norditalienischen Provinz Bergamo, Carlo Alberto Tersalvi, über die aktuelle Lage in der schwer betroffenen Region um Bergamo. Das Tempo, mit dem neue Infektionen festgestellt würden, habe sich verlangsamt. Dies sei ein gutes Signal. Dennoch dürfe man im Kampf gegen das Coronavirus nicht nachlassen.

+++ In den USA haben die Fälle von Corona-Infektionen nun die offiziellen Zahlen aus China übertroffen. Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden bislang mehr als 83.000 Fälle in den Vereinigten Staaten nachgewiesen. Aus China werden rund 81.000 gemeldet. Zudem kommen Meldungen, dass das Coronavirus auf einem Flugzeugträger ausgebrochen ist: der "USS Theodore Roosevelt".

+++ Der Bundesrat will heute endgültig das gewaltige Hilfsprogramm in der Corona-Krise beschließen. Es umfasst Maßnahmen zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen, zur Unterstützung von Krankenhäusern sowie zur Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnung der Bürger. Dem Vernehmen nach will die Länderkammer alle Gesetze in einer Sitzung ohne Redebeiträge zügig durchwinken. Die ersten Hilfen sollen noch vor dem 1. April bei den Betroffenen ankommen.

+++ Um sich über Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Verkehr auszutauschen, schalten sich die Verkehrsminister der Länder und Bundesverkehrminister Scheuer am Vormittag zusammen. Dabei soll es auch darum gehen, wie der Warenverkehr trotz verstärkter Grenzkontrollen sichergestellt werden könne, sagte der Sprecher von Saarlands Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD), die derzeit den Vorsitz in der Konferenz der Verkehrsminister hat.

