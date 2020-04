Die EU-Kommission hat die Staatshilfen für die finanziell angeschlagene Charterfluggesellschaft Condor genehmigt. Bundeswirtschaftsminister Altmaier will die Finanzhilfen für Konzerne in der Corona-Krise an Bedingungen knüpfen. Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren befindet sich nach Angaben des Ifo-Instituts im freien Fall. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Montag , 27. April

+++ Die EU-Kommission hat die Staatshilfen für die finanziell angeschlagene Charterfluggesellschaft Condor genehmigt. Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, wurde ein neues Kreditprogramm der Bundesregierung freigegeben. Demnach wird der Kreditrahmen von zuletzt 380 Millionen auf 550 Millionen Euro erweitert. Condor benötigt weitere Hilfen, nachdem die polnische Luftfahrt-Holding PGL eine bereits vereinbarte Übernahme wegen eigener Probleme abgesagt hatte.

+++ In der Diskussion um die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga hat der Berliner Sportphilosoph Gebauer vor einer Entscheidung gegen die Interessen der Fans gewarnt. Die Fans seien an Geisterspielen in der Regel nicht interessiert, sagte Gebauer im Deutschlandfunk. Denn dies seien Spiele ohne Leben und ohne Seele. "Dieser Fußball unter Laborbedingungen bringt doch keine Normalität zurück. Im Gegenteil: Dieser Fußball wird uns zeigen, dass wir nicht in normalen Zeiten leben." In der Debatte seien eindeutig Interessen der Politik im Spiel.

Geisterspiel ohne Zuschauer in NRW: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (picture alliance / Laci Perenyi)

+++ Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren befindet sich nach Angaben des Ifo-Instituts im freien Fall. In zahlreichen Branchen seien die Erwartungen auf neue Tiefstwerte gesunken, erklärte der Präsident des Münchner Forschungsinstituts, Fuest. Die Erwartungen der Exportwirtschaft stürzten demnach im April von minus 19,01 auf minus 50,0 Punkte ab. Dies sei der niedrigste jemals gemessene Wert. Auch das Ausmaß des Rückgangs sei "ohne Beispiel".

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier will die Finanzhilfen für Konzerne in der Corona-Krise an Bedingungen knüpfen. Wenn große Unternehmen staatliche Unterstützung bekämen, müssten sie auf die Ausschüttung von Dividenden verzichten, sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Auch das Management müsse einen Beitrag erbringen. Wie hoch der Verzicht auf Boni sei, müsse im Einzelfall geklärt werden. Andernfalls könne man dies den Steuerzahlern nicht zumuten. Altmaier hat die Frage nach Staatshilfen für die Lufthansa offengelassen.

+++ Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, hat der Bundesregierung bei der Beschaffung von sogenannten FFP2-Masken zum Schutz vor Corona-Viren Versagen vorgeworfen. Die Politik habe es innerhalb von drei Monaten nicht geschafft, die Atemschutzmasken in Deutschland produzieren zu lassen oder zu importieren, sagte er im Deutschlandfunk. Dabei seien die FFP2-Masken die Lösung, welche die Politik jetzt liefern müsse. Montgomery betonte, die seit heute geltende Pflicht für einen seinen Angaben zufolge nicht funktionierenden Mund-Nasen-Schutz sei ein Armutszeugnis. Ein Schal oder Tuch halte Viren nicht ab. Darüber hinaus könnten sich diese darin sogar anreichern.

FFP2 Atemschutzmaske (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

+++ Zum Thema "Atemschutzmasken" kursieren viele Informationen. Zahlreiche Bundesländer machen es nun zur Pflicht, in der Öffentlichkeit einen Mund/Nasenschutz zu tragen. Welche Arten von Schutzmasken es gibt, wer sie wirklich braucht und wie man Nachschub bekommt, beantworten wir hier.

+++ In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 1018 auf 155.193 gestiegen. Zudem seien weitere 110 Menschen gestorben, insgesamt liege die Totenzahl damit bei 5750. Etwa 114.500 an Covid-19 Erkrankte seien inzwischen genesen, das sei ein Plus von ungefähr 2500 im Vergleich zum Vortag.

+++ China meldet drei neue bestätigte Coronavirus-Fälle, gegenüber 11 am Vortag. Es seien keine weiteren Todesfälle eingetreten, wie die Gesundheitsbehörde des Landes mitteilt. Nach offiziellen Angaben sind zwei der drei neuen Infektionen bei Rückreisenden aufgetreten, der dritte Fall ereignete sich durch lokale Ansteckung in der nordöstlichen Grenzprovinz Heilongjiang. Festland-China bestätigt damit insgesamt 82.830 Fälle.



+++ Der CDU-Wirtschaftsexperte Linnemann warnt Bundesregierung und Wirtschaftsinstitute vor der Verharmlosung der ökonomischen Folgen wegen der Coronavirus-Krise. Er erwartet eine steigende Arbeitslosigkeit in Deutschland. "Die Stimmung der Unternehmen ist am Boden, einer Erholung der gebrochenen Lieferketten ist nicht in Sicht", sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef der Zeitung "Augsburger Allgemeinen". "Wir müssen leider davon ausgehen, dass ein Teil derjenigen, die heute Kurzarbeit machen müssen, später arbeitslos sein werden", betonte Linnemann.

Was bedeutet eine Rezession für Verbraucher, Unternehmen und deren Mitarbeitende?

+++ Bundesumweltministerin Schulze will den Klimaschutz als zentrales Element beim Wiederaufbau der Wirtschaft in der Corona-Krise verankern. "Für uns wichtig ist, dass die kommenden Konjunkturprogramme so gestaltet werden, dass sie Arbeitsplätze, Innovation und Klimaschutz zugleich voranbringen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

