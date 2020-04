In Frankreich sind innerhalb eines Tages fast 1.000 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben - in den USA sind es sogar mehr als 2.000. In der Türkei gilt in vielen Städten eine Ausgangssperre. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Samstag, 11. April

+++Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in Deutschland ist dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge um 4.133 auf 117.658 gestiegen. Das sind etwas weniger als in den vergangenen Tagen, als es um die etwa 5.000 Neuinfektionen waren. Allerdings wurden zuletzt am Wochenende häufig Fälle zeitlich verzögert gemeldet. Die Zahl der Todesopfer wuchs demnach um 171 auf 2544. Zugleich legte die Zahl der in Deutschland genesenen Patienten binnen 24 Stunden um 3.530 auf 57.443 zu.

+++ In der Debatte um eine "Corona"-App zur Nachverfolgung von Infektionsketten knüpfen Verbraucherschützer deren Einsatz an Bedingungen. Der Chef des Verbrauchzentrale Bundesverbandes (VZBV), Klaus Müller, sagte dem "Handelsblatt", eine Smartphone-App könne hier helfen, müsse aber "freiwillig, geeignet, nötig, verhältnismäßig und zeitlich befristet sein". Müller warnte, die Corona-Krise dürfe nicht als Einfallstor dienen, um Unternehmen neue Zugriffe auf private Daten zu geben.

+++ In Frankreich sind in der Folge der Corona-Pandemie innerhalb eines Tages 987 Menschen gestorben. Behördenangaben zufolge handelte es sich bei etwa der Hälfte der Todesopfer um Patienten in Krankenhäusern. Ähnlich viele seien ihrer Covid-19-Erkrankung in Alten- und Pflegeheimen erlegen.

+++ In den USA sind innerhalb von 24 Stunden erstmals mehr als 2.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Dies geht aus der Statistik der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Insgesamt kamen in den Vereinigten Staaten in Folge der Pandemie bereits rund 18.600 Patienten ums Leben.

+++ Die russische Hauptstadt Moskau verschärft die Einschränkungen für die Bewohner wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Bürgermeister Sobjanin teilte mit, dass die Mehrheit der Betriebe vorübergehend geschlossen werde, auch Baustellen mit Ausnahme von Klinik-Neubauten. Nur noch lebenswichtige Einrichtungen dürften weiter betrieben werden

+++ Die US-Unternehmen Apple und Google wollen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zusammenarbeiten. Dazu wollen sie nach eigenen Angaben in ihren Smartphone-Betriebssystemen die Voraussetzung dafür schaffen, dass Apps unter anderem von Gesundheitsbehören zur Nachverfolgung von Infektionen gut zusammenarbeiten.

+++ Die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, Dreyer und Kretschmann, haben sich kritisch zu möglichen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen geäußert. Für sie stehe der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle, sagte die SPD-Politikerin Dreyer der "Süddeutschen Zeitung". Der Grünen-Politiker Kretschmann warnte vor der Gefahr, mit einer zu schnellen Aufhebung der Auflagen eine zweite Welle der Pandemie zu riskieren.

+++ Für 31 Städte in der Türkei gilt wegen der Corona-Pandemie ab sofort eine Ausgangssperre. Die türkische Regierung verhängte das Verbot zunächst bis zur Nacht auf Montag. Es gilt in der Hauptstadt Ankara sowie in weiteren Metropolen wie Istanbul, Izmir und Antalya.

+++ Papst Franziskus hat am Abend des Karfreitags den traditionellen Kreuzweg in Erinnerung an das Leiden Jesu gebetet. Wegen der Corona-Pandemie fand die Feier nicht am Kolosseum in Rom, sondern auf dem nahezu menschenleeren Petersplatz im Vatikan statt. Die Texte für den diesjährigen Kreuzweg stammten von Insassen und Mitarbeitern einer Haftanstalt.

