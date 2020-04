Bundesarbeitsminister Heil will vorübergehend das Kurzarbeitergeld aufstocken. Die Bundeswehr hält 37.000 Soldaten für Kriseneinsätze wegen des Coronavirus bereit. Erste US-Bundesstaaten haben derweil beschlossen, die Einschränkungen zu lockern. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Samstag, 18. April



+++ Bundesarbeitsminister Heil hat eine vorübergehende Anhebung des Kurzarbeitergeldes in Aussicht gestellt. Die Regierung suche mit den Sozialpartnern intensiv nach einer Lösung, sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Heil stellte sich hinter die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes nach einer Erhöhung der staatlichen Zuschüsse auf bis zu 87 Prozent der Nettoeinbußen für die Monate Mai, Juni und Juli.

+++ Kirchen sind systemrelevant, meint der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg. Er fordert im Deutschlandfunk, Gottesdienste wieder zu erlauben.

+++ EU-Migrationskommissarin Johansson geht davon aus, dass in den kommenden Tagen hunderte Minderjährige aus Flüchtlingslagern in Griechenland in andere europäische Länder gebracht werden können - auch um sie vor einem Corona-Ausbruch in den überfüllten Flüchtlingslagern in Sicherheit zu bringen. Im Deutschlandfunk sagte Johansson, mindestens acht Mitgliedstaaten hätten die Aufnahme von Kindern zugesagt, darunter Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Sie forderte auch die anderen Staaten auf zu helfen: In dieser Situation gibt es aus ihrer Sicht eine Pflicht zur Solidarität.

+++ Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf mehr als 4.100 gestiegen. Das sind etwa 240 mehr als am Vortag. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus stieg um 3.600 auf gut 137.000. Genesen sind rund 85.000 Patienten. Hier findet sich die aktualisierte Aufschlüsselung nach Bundesländern.

+++ Für den Einsatz in der Corona-Krise hält die Bundeswehr inzwischen mehr als 37.000 Soldaten zur Unterstützung von Ländern und Kommunen bereit. Zu dem Einsatzkontingent "Hilfeleistung Corona" gehörten mehr als 17.000 Männer und Frauen aus dem Sanitätsdienst der Streitkräfte, heißt es in einer Vorlage für die Spitze des Verteidigungsministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

+++ Die Zahl der Coronafälle in Japan nimmt stark zu. Von Freitag auf Samstag seien 556 neue Fälle dazugekommen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Rechnet man die 712 Infizierten vom Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" ein, das im Februar in Yokohama anlegte, sind damit mehr als 10 000 Fälle in Japan bestätigt - gut drei Monate, nachdem dort die erste Infektion bekannt geworden war. Vor allem in der Hauptstadt Tokio sind die Kliniken bereits überlastet. Die Regierung steht in der Kritik.

+++ In den USA beginnen erste Bundesstaaten, die durch die Coronavirus-Krise bedingten Einschränkungen zu lockern. In Minnesota sollen etwa Parks wieder öffnen können, wenn Schutzmaßnahmen befolgt werden. Die demokratische Gouverneurin von Michigan, Whitmer, hofft, dass die Wirtschaft zumindest teilweise ab dem 1. Mai wieder hochgefahren werden kann. Lockerungen wurden auch in Florida und in Texas angekündigt.

Freitag, 17. April

+++ Trotz weltweiter Maßnahmen gegen das Coronavirus gibt es den Daten der Johns-Hopkins-Universität zufolge mittlerweile rund 150.000 registrierte Corona-Tote. Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen hat die Marke von 2,2 Millionen überschritten. Die meisten Todesfälle infolge der Coronavirus-Pandemie gab es der Hochschule in Baltimore zufolge bislang in den USA (34.000), Italien (23.000), Spanien (19.000), gefolgt von Frankreich und Großbritannien. Wie aktualisieren regelmäßig unsere Übersicht: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.

+++ 51 % mehr Infektionen, 60 % mehr Todesfälle: Die Weltgesundheitsorganisation zeigt sich besorgt über die Entwicklung der Coronavirus-Fälle auf dem afrikanischen Kontinent. WHO-Generaldirektor Tedros sagte, bei den Infektionen habe es in der vergangenen Woche eine Zunahme von mehr als 50 Prozent gegeben - bei den Todesfällen in Afrika sogar ein Plus von mehr als 60 Prozent. Weil es an Tests mangele, seien die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich sogar höher als die gemeldeten. Man arbeite daher daran, die Test-Kapazitäten auszubauen. Weiter teilte die WHO mit, man sei sich unsicher, ob Antikörper gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 einen vollständigen Schutz gegen eine zweite Erkrankung böten. Zudem zeigten Untersuchungen, dass sich erst bei einem geringen Teil der Bevölkerung solche Antikörper nachweisen ließen.

+++ In mehreren US-Medien kursiert die Theorie, wonach das neue Coronavirus erstmals in einem Forschungslabor in Wuhan auf einen Menschen übergesprungen sein könnte - und nicht wie von China gemeldet auf einem Tiermarkt. Was steckt hinter der Theorie? Und wie äußert sich Deutschland dazu? Unser Beitrag: Neues Coronavirus könnte in Labor in Wuhan auf Menschen übergesprungen sein.

+++ Infolge des dramatischen Anstiegs der Arbeitslosigkeit in den USA haben einer Studie zufolge innerhalb eines Monats Millionen Menschen ihre Krankenversicherung verloren. In einer Studie des Instituts für Wirtschaftspolitik (EPI) heißt es, weil fast die Hälfte der Arbeitnehmer in den USA über den Arbeitgeber krankenversichert seien, hätten bis zu 9,2 Millionen Menschen ihren Schutz verloren oder könnten sich die neuen Beiträge wohl nicht mehr leisten. Der führende demokratische Senator Bernie Sanders schrieb angesichts der Schätzung auf Twitter, es sei "skandalös und nicht nachhaltig", dass die Krankenversicherung in den USA immer noch vom Arbeitgeber abhänge. Sanders setzt sich seit langem für eine umfassende staatliche Krankenversicherung ein. Die USA sind praktisch das einzige entwickelte Industrieland ohne eine solche Option.

+++ Ebenso wie Sachsen führt auch Mecklenburg-Vorpommern eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ein. Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD sagte, wer Straßenbahn, Bus oder Taxi nutze, müsse im Kampf gegen das Coronavirus ab Montag einen Mund- und Nasenschutz tragen. Alternativ könne auch ein Tuch verwendet werden. Für Einkäufe im Einzelhandel gelte weiter nur die dringende Empfehlung, eine Maske zu tragen.

Bund und Länder hatten sich nach langem Abwägen auf eine gemeinsame Linie bei den Lockerungen der Corona-Einschränkungen geeinigt. Doch da die Bundesländer unterschiedlich von der Epidemie betroffen sind, legen sie die Regeln in Teilen unterschiedlich aus – mal etwas lockerer, mal etwas strenger. Wir geben einen Überblick in unserem Beitrag: Coronavirus: Das ist in den Bundesländern erlaubt.

+++ Die Rolling Stones haben angekündigt, dass die Band morgen an einem Streaming-Konzert zu Gunsten der Weltgesundheitsorganisation mitwirkt. Bei der Show "One World - Together at Home", die von zahlreichen Sendern und live im Internet übertragen werden soll, wollen außerdem Künstler wie Elton John, Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Lady Gaga und viele andere mitwirken, um sich im Kampf gegen die Pandemie zu engagieren. Die Organisatoren haben nach eigenen Angaben bereits 35 Millionen Dollar an Spenden für WHO gesammelt.

+++ Für Krankschreibungen bei leichten Atemwegsbeschwerden müssen Arbeitnehmer ab kommender Woche wieder zum Arzt gehen. Die Ausnahmeregelung, nach der eine Arbeitsunfähigkeit auch ohne persönliches Erscheinen in einer Praxis attestiert werden konnte, wird nicht verlängert. Das beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen. Zur Begründung hieß es, die befristete Ausnahme habe angesichts der dynamischen Corona-Entwicklungen dazu gedient, Praxen zu entlasten und die Virus-Ausbreitung zu verringern. Diese Dynamik habe verlangsamt werden können.

+++ Weltweit wird nach einem Impfstoff und wirksamen Medikamenten gegen das Coronavirus gesucht. Inzwischen werden erste vielversprechende Fortschritte gemeldet - womöglich könnte ein Medikament noch in diesem Jahr erhältlich sein. Die Medizinwebsite Stat berichtet über erste Daten der klinischen Studie des Remdesivir-Herstellers Gilead. Die Zahlen machen Hoffnung: Von 125 Patienten, davon 113 schwer an Covid-19-Erkrankten, seien unter Behandlung von Remdesivir nur zwei verstorben, heißt es. Wir geben einen Überblick über die Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus.

+++ Als erstes Bundesland hat Sachsen beschlossen, ab Montag kleinere Gottesdienste wieder zu ermöglichen. Wie ein Sprecher der Landesregierung mitteilte, dürfen an diesen Zusammenkünften maximal 15 Personen teilnehmen. Für eine bundesweite Regelung soll in den kommenden Tagen ein Konzept erarbeitet werden.

+++ Sachsen hat als erstes Bundesland für den öffentlichen Nahverkehr sowie für den Einzelhandel eine Maskenpflicht beschlossen. Die Regelung gelte von Montag an, sagte Ministerpräsident Kretschmer nach einer Kabinettssitzung in Dresden. Zur Abdeckung von Nase und Mund müsse es keine teure FFP2-Maske sein. Es reiche auch ein einfaches Tuch oder ein Schal, betonte der CDU-Politiker. Mehr zu den unterschiedlichen Schutzmasken können Sie in diesem Beitrag lesen.

+++ Die Grundlagen für die Einschränkungen wegen der Corona-Krise sind bundesweit einheitlich, aber alle Länder legen sie etwas unterschiedlich aus. Was in welchem Bundesland gilt, haben wir zusammengefasst.

+++ Der Direktor des Robert Koch-Instituts, Wieler, bewertet die Entwicklung positiv. Die Bekämpfungsstrategie sei aufgegangen, so Wieler in der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Bundesgesundheitsminister. Der Anstieg der Fallzahlen habe sich verlangsamt und die Reproduktionsrate liege derzeit bei 0,7. Das bedeute, dass eine infizierte Person durchschnittlich weniger als einen Menschen mit dem Coronavirus anstecke.

+++ Der Ausbruch des Coronavirus in Deutschland ist nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Spahn inzwischen beherrschbar. Spahn sagte in der Bundespressekonferenz in Berlin, die Zahl der täglichen Neuinfektionen sinke weiter. Derzeit gesundeten jeden Tag mehr Menschen, als sich neu ansteckten. Deutschland schneide im internationalen Vergleich bei der Bewältigung der Krise gut ab, betonte Spahn.

+++ Der ehemalige Präsident der EU-Kommission, Juncker, kritisiert die mangelnde Solidarität der EU-Staaten in der Corona-Krise. Die Grenzschließungen seien den Bürgern nicht vermittelbar und würden bleibende Schäden zur Folge haben, sagte Juncker im Deutschlandfunk.

+++ Der Schweizer Pharmakonzern Roche will Anfang Mai einen Bluttest zur Diagnose der Lungenkrankheit Covid-19 in europäischen Ländern auf den Markt bringen. Roche beantrage auch eine Notfall-Zulassung in den USA, erklärte das Basler Unternehmen. Bis Juni solle die Produktionskapazität auf eine hohe zweistellige Millionenzahl hochgefahren werden.

+++ Zu Ansätzen für Medikamente oder Impfstoffe gegen das Coronavirus können Sie in diesem Beitrag mehr lesen.

+++ China hat die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 deutlich nach oben korrigiert. Den neuen Angaben zufolge starben landesweit mehr als 4.600 Menschen. Zuletzt war die Zahl der Toten für China mit rund 3.300 angegeben worden. Hintergrund seien revidierte Angaben aus der Provinz Wuhan, wo das Coronavirus zuerst aufgetreten war.

