Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden in mehreren europäischen Ländern weiter verschärft. Bundeskanzlerin Merkel ruft die Bürger dazu auf, die Lage ernst zu nehmen. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen – in unserem Newsblog.

Donnerstag, 19. März

+++ Die zentralchinesische Stadt Wuhan meldet zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Coronavirus keine neuen Infektionen. Die Behörden gehen nach Angaben der staatsnahen Zeitung "China Daily" davon aus, dass sie die Sperrung der 11-Millionen-Metropole Ende des Monats aufheben können. Wuhan ist seit Monaten von der Außenwelt abgeriegelt. Dort war das neuartige Coronavirus Ende 2019 erstmals aufgetreten.

+++ Die EU-Staaten wollen etwas gegen die Staus an den Grenzen wegen der Coronakrise unternehmen. Störungen sollten so gering wie möglich gehalten werden, vor allem für wichtige Gütertransporte, hieß es vom derzeitigen EU-Vorsitzland Kroatien. An den Übergängen von Deutschland nach Polen sowie von Österreich nach Ungarn beispielsweise staute sich der Verkehr auf einer Länge von bis zu 60 Kilometern.

+++ Die Europäische Zentralbank hat ein Notfallprogramm aufgesetzt, mit dem der Euro gestützt werden soll. Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise aufzufangen, stellt die EZB 750 Milliarden Euro bereit. Mit dem Geld sollen staatliche und private Wertpapiere aufgekauft werden, teilte EZB-Präsidentin Lagarde mit.

+++ Das österreichische Bundesland Tirol wird seit Mitternacht unter Quarantäne gestellt. Landeschef Platter teilte auf seiner Facebook-Seite mit, die jeweilige Gemeinde dürfe nur dann verlassen werden, wenn es um die Deckung der Grundversorgung oder um die Daseinsfürsorge ginge – oder darum, zur Arbeit zu gelangen.

+++ Die Zahl der Infizierten in Deutschland ist auf fast 12.000 gestiegen – ein Anstieg von knapp 30 Prozent innerhalb eines Tages.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat am Mittwochabend in einer Fernsehansprache an die Vernunft und Disziplin der Bürger appelliert, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Jeder und jede Einzelne müsse sich jetzt an die Regeln halten, betonte sie. Die Coronakrise sei die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Zugleich versicherte die Kanzlerin angesichts vieler taumelnder Unternehmen und Sorgen über die Versorgung der Bevölkerung: "Der Staat wird weiter funktionieren, die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein und wir wollen so viel wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich bewahren." Es ist das erste Mal in ihrer mehr als 14-jährigen Amtszeit, dass sich Merkel außerhalb der Silvester-Ansprache im Fernsehen direkt an die Bevölkerung wendet.

