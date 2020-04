Österreichs Bundeskanzler Kurz hält es für möglich, dass das Land nach Ostern schrittweise wieder hochgefahren werden kann. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fordert eine Anpassung des EU-Haushalts. In Bayern nehmen Pflegeeinrichtungen keine neue Bewohner auf. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Sonntag, 5. April

+++ Der FDP-Politiker Ullrich ruft Städte und Gemeinden auf, in der Corona-Krise die öffentlichen Parkgebühren auszusetzen. Der Bundestagsabgeordnete sagte der Deutschen Presse-Agentur, man müsse den Menschen, "die für uns alle im Einsatz sind, jetzt die Freiheit lassen zu entscheiden, wie der Weg zur Arbeit für sie am sichersten ist". Der FDP-Politiker ergänzte: "Wer jetzt zur Arbeit unterwegs ist, hält das Land am Laufen und soll frei wählen können, ob er mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren möchte oder individuell im eigenen Auto." Die "hohen Parkgebühren in den Städten" hielten jedoch viele davon ab.

+++ Österreichs Bundeskanzler Kurz hält es für möglich, dass das Land nach Ostern schrittweise wieder hochgefahren werden kann. Kurz sagte dem Blatt "Kleine Zeitung", Österreich sei noch nicht über den Berg. Aber wenn alle über Ostern diszipliniert blieben, sei er zuversichtlich, dass man danach schrittweise und behutsam zur Normalität zurückkehren könne. Man werde mit dem Handel beginnen. Kurz betonte, er hoffe, bereits morgen ein Datum zu nennen. Zugleich betonte der Kanzler, Großveranstaltungen stünden sicher am Ende. Auch die Reisefreiheit, wie man sie bisher kannte, werde es nicht geben, solange keine Impfung oder wirksame Medikamente vorhanden seien.

+++ Wegen der Coronavirus-Krise wendet sich die britische Königin Elizabeth II. am Abend mit einer Ansprache an die Bevölkerung. Wie vorab bekannt wurde, ruft sie die Briten darin auf, der Pandemie mit Selbstdisziplin und Entschlossenheit zu begegnen. Sie hoffe, dass in den kommenden Jahren alle stolz darauf sein könnten, wie sie mit dieser Herausforderung umgegangen seien. Die erst vierte Ansprache in ihrer 68-jährigen Regentschaft gilt als Zeichen für die wachsende Besorgnis der britischen Regierung angesichts der Ausbreitung des Coronavirus. In Großbritannien sind mehr als 4.300 Menschen an Covid-19 gestorben.

+++ Aus Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus sind fast 3.000 Häftlinge aus Gefängnissen in Sri Lanka entlassen worden. Seit dem 17. März seien insgesamt 2.961 Gefangene freigekommen, teilte das Präsidialamt in Colombo mit. Sri Lankas Gefängnisse sind notorisch überfüllt.

+++ In Deutschland steigen die Fallzahlen weiter: Das Robert-Koch-Institut meldete zuletzt 91.714 Corona-Fälle und 1.342 Tote (Stand: 5.4., 0 Uhr). Das sind 5.936 Infizierte mehr als am Samstag und 184 neue Todesfälle. 26.400 Personen gelten als genesen. Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland aktuell bereits 96.092 bestätigte Fälle und 1.444 Todesopfer. (Stand: 5.4., 6.30 Uhr).

+++ Kanzleramtsminister Braun warnt: Der Höhepunkt der Krise in der Corona-Pandamie in Deutschland sei noch nicht erreicht. Aufgabe der Regierung sei es, sich für die Bevölkerung auf den schwierigsten Teil dieser Krise vorzubereiten, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liege noch vor Deutschland. Außerdem gebe es regionale Engpässe bei der Versorgung von Vorerkrankten und Älteren in Pflegeheimen.

+++ EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fordert angesichts der Corona-Krise Anpassungen des EU-Haushalts. Nötig sei ein Marshall-Plan für Europa, schrieb sie in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". Der EU-Haushalt müsse der Krise entsprechend zugeschnitten werden. Die vielen Milliarden, die heute investiert werden müssten, um eine größere Katastrophe abzuwenden, würden Generationen binden. So könne auch in der Krise das Gefühl der Gemeinschaft unter den Nationen Europas erneuert werden, meinte von der Leyen.

+++ Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen in Bayern nehmen keine weiteren Bewohner mehr auf. Die dort lebenden Menschen müssten vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden, erklärte Gesundheitsministerin Huml. Die CSU-Politikerin verwies darauf, dass ältere und pflegebedürftige Menschen besonders gefährdet seien, schwer an Covid-19 zu erkranken. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Bentele, kritisierte den Aufnahmestopp. Dieser stelle viele Pflegebedürftige und deren Familien vor unlösbare Probleme, sagte Bentele.

+++ Der Virologe Alexander Kekule hält es nicht für möglich, noch in diesem Jahr wieder Fußballspiele vor Zuschauern stattfinden zu lassen. Er würde für 2020 nichts mehr mit Publikum planen , sagte Kekule im ZDF. Es sehe nicht so aus, als könne man dieses Jahr noch ernsthaft so etwas ins Auge fassen. Grundsätzlich wäre eine Fortsetzung der Fußball-Bundesliga im Mai möglich. Für die Spieler wäre dies aber mit drakonischen Maßnahmen verbunden. Sie müssten privat unter besonderen Sicherheitsbedingungen weiterleben. Die ganze Mannschaft müsste in eine Art Spezialquarantäne. Außerdem müsste man sie vor jedem Spiel neu testen.

Samstag, 4. April

+++ Im US-Bundesstaat New York hat sich die Zahl der Todesopfer innerhalb von 24 Stunden um 630 erhöht. Das teilte der Gouverneur von New York, Cuomo, mit. Bislang seien dort insgesamt 3.565 Menschen am Coronavirus gestorben. In den USA ist New York besonders stark von der Pandemie betroffen. Hier fassen wir die dramatische Lage in New York zusammen. Insgesamt haben sich in den USA bisher fast 300.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Der nahezu leere Times Square in New York (dpa / picture alliance / MAXPPP)

+++ In Europa sind bereits mehr als 46.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Bis Samstag wurden auf dem Kontinent 46.033 Corona-Tote registriert, wie eine Berechnung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab. Europa ist damit der am schwersten von der Pandemie betroffene Kontinent. Rund 85 Prozent der Todesfälle wurden aus Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien gemeldet.

+++ Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet, haben wir in einer Übersicht zusammengetragen.

+++ Die Berliner Senatsverwaltung bemüht sich um Aufklärung im Fall der verschwundenen Schutzmasken. Eine Marge von 200.000 Stück habe die Hauptstadt nie erreicht, stellte die Behörde auf Twitter klar. Man prüfe nun gemeinsam mit dem Händler die Lieferkette. Die Masken seien nicht bei einer US-Firma bestellt worden, sondern bei einem deutschen Unternehmen für medizinischen Fachhandel.

+++ Welche Masken man unterscheidet, wer sie benötigt und warum es Engpässe gibt, beantworten wir für Sie in unseren Hintergrund-Informationen.

+++ Die chinesische Regierung versucht offenbar, Trauerbekundungen für die Coronavirus-Toten zu beeinflussen. Das berichtet die "New York Times". Mehr dazu können Sie hier nachlesen.

+++ Der Vorstandssprecher des FSV Zwickau, Tobias Leege, hat angesichts der Coronakrise angeregt, die ersten drei Profiligen in Deutschland unter einem Ligaverband zu vereinen. "Ein Problem, das man nun lösen kann, ist die Ansiedlung der 3. Liga, die als Profiliga konzipiert ist, aber nicht unter dem Dach der DFL agiert", sagte Leege im Deutschlandfunk. Die Vereine der ersten zwei Ligen seien durch die Fernsehverträge finanziell ganz anders ausgestattet, die Vereine der 3. Liga orientierten sich aber trotzdem an ihnen.

+++ Rumänien erlaubt Saisonarbeitern trotz der Corona-Krise ausnahmsweise die Ausreise mit dem Flugzeug ins Ausland. Das teilte Rumäniens Innenminister Marcel Vela mit. Dies dürfte insbesondere die Situation deutscher Landwirte, vor allem von Spargelbauern, erleichtern, die dringend Erntehelfer benötigen. Diese kamen bisher zum großen Teil aus Rumänien.

+++ In den vergangenen Tagen hatten sich viele Paare an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz bei Konstanz getroffen und über die provisorische Absperrung hinweg direkten Kontakt aufgenommen. Händchenhalten, Umarmungen und Küssen sind jetzt nicht mehr möglich. Eine zweite Absperrung hält die Paare jetzt auf Abstand. Auf der Schweizer Seite wurde ein weiterer Zaun aufgestellt worden. Wenn ein Partner in Deutschland wohnt und der andere in der Schweiz, ist eine Fahrt zum Freund oder der Freundin derzeit ausgeschlossen. Besuchsreisen über die Grenze sind wegen der Coronavirus-Pandemie aktuell nicht erlaubt.

Die Grenzabsperrung wurde durch einen zweiten Zaun verstärkt, so dass ein direkter Kontakt ausgeschlossen ist. (Felix Kästle/dpa)

+++ In Großbritannien ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus auf einen neuen Höchststand gestiegen. In 24 Stunden habe es einen Anstieg um 20 Prozent auf 4.313 Todesfälle gegeben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt bei 41.903.

+++ Pflegeeinrichtungen in Bayern dürfen seit heute keine weiteren Bewohner aufnehmen. Das bayerische Gesundheitsministerium verfügte den Aufnahmestopp, um weitere Ansteckungen möglichst zu verhindern. Für ältere und pflegebedürftige Menschen bestehe eine besonders hohe Gefahr, an Covid-19 mit schwerem Verlauf zu erkranken. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, kritisierte das Vorgehen. Dieser stelle viele Pflegebedürftige und deren Familien vor "unlösbare Probleme", sagte sie dem Radiosender Bayern 2 in München.

+++ Österreich meldet eine deutliche Verlangsamung der Neuinfektionen: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hat sich die Zuwachsrate bei den Infektionen auf eine einstellige Prozentzahl reduziert. Vor drei Wochen hatte sie noch bei 40 Prozent gelegen. Derzeit gibt es in Österreich 11.781 bestätigte Infektionen und 186 Todesfälle. Die aktuellen Zahlen zu allen Ländern in Europa haben wir hier für Sie zusammengefasst.

+++ Der Online-Großhändler Amazon kündigte an, mehrere hundert zusätzliche Mitarbeiter in Deutschland einzustellen. Wie sind aber die Sicherheitsvorkehrungen in den Warenlagern? Können die Schutzmaßnahmen eingehalten werden? Amazon-Angestellte sagen Nein: Die Manager seien "schön im Homeoffice, während sich das Fußvolk infiziert".

+++ Als eines der letzten Länder in Europa stellt sich Schweden auf härtere Pandemie-Regeln ein. Die Regierung versucht derzeit mit der Opposition über Sondervollmachten zu verhandeln, um Maßnahmen wie die Ausgangssperre verhängen zu können, berichtet ARD-Korrespondent Carsten Schmiester.

+++ In Spanien will Ministerpräsident Pedro Sanchez will den Notstand um weitere zwei Wochen bis zum 26. April verlängern, wie die Zeitung "El Pais" berichtet. Die aktuelle Zahl der Infizierten in Spanien können Sie hier nachlesen.

+++ Nach den aktuellsten Zahlen (Stand 16 Uhr) der Johns Hopkins University sind weltweit bereits mehr als 60.000 Menschen infolge der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

+++ Der Berliner Innensenator Geisel hatte den USA gestern vorgeworfen, Atemschutzmasken konfisziert zu haben, die an die Berliner Polizei gehen sollten. Die USA bestreiten das, und auch der Masken-Hersteller will nichts von einer Bestellung aus Berlin wissen.

+++ Das WDR-Wissenschaftsmagazin Quarks hat in einem kleinen Experiment visualisiert, inwieweit ein Mundschutz andere vor einer Tröpfcheninfektion schützen kann:

+++ Was bringt ein Mundschutz? Die offiziellen Empfehlungen sind im Wandel, wir haben deshalb noch einmal neu zusammengestellt, was man über Atemschutzmasken und Co. wissen muss.

+++ In den USA ist die Zahl der Covid-19-Fälle weiter stark gestiegen. Bei mehr als 278.00 Menschen wurde das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl der Toten liegt bei mehr als 7.000. Weiterhin besonders stark betroffen ist New York.

+++ Über die wichtigsten Entwicklungen in der Coronakrise informiert der Deutschlandfunk auch in Einfacher Sprache: Hier ist die neue Ausgabe von nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in Einfacher Sprache - ein Beitrag zur Inklusion, damit alle auf dem Laufenden bleiben können.

+++ Die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh beobachtet derzeit eine "Einschüchterung" der Bürgerinnen und Bürger und fordert eine Debatte über die Maßnahmen gegen die Corona-Krise.

+++ Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet, haben wir hier aktuell zusammengefasst. Wie sich die Kurven für Ansteckungs- und Todeszahlen im internationalen Vergleich entwickeln, zeigen Grafiken der Financial Times.

+++ Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert eine bessere Zusammenarbeit der Krankenhäuser und der ambulanten Kräfte in der Corona-Krise. Es sei absurd, wenn erste Krankenhäuser über Kurzarbeit nachdächten, während sich in Altenheimen aus Personalmangel dramatische Szenen abspielten, sagte der Vorstand der Stiftung, Brysch, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er forderte einen Fachkräfte-Pool in jeder Kommune. Teams müssten dorthin geschickt werden, wo die Not am größten sei.

+++ New Yorks Bürgermeister De Blasio hat den morgigen Sonntag zum "D-Day" erklärt. Es werde sich dann zeigen, ob die Stadt gewappnet sei für das, was noch kommen werde. Wenn die Krankenhäuser und Nothospitäler der Stadt bis dahin nicht gerüstet seien, würden Menschen sterben, die eigentlich nicht sterben müssten.

+++ China hat mit drei Schweigeminuten der Toten durch das Coronavirus gedacht. Am Tag des "Qingming"-Fests trauern die Chinesen traditionell um ihre Toten. Wegen des Coronavirus forderten in diesem Jahr aber viele Provinzen die Menschen auf, nicht zu den Gräbern zu pilgern.

In der chinesischen Stadt Wuhan in der Provinz Hubei wird der Corona-Toten gedacht. (AP Photo/Ng Han Guan)

+++ Die US-Regierung rät entgegen bisheriger Äußerungen nun doch zum freiwilligen Tragen von Gesichtsmasken. Präsident Trump sagte im Weißen Haus, es gehe um Varianten aus Stoff, die man auch zu Hause herstellen könne. Medizinische Schutzmasken aber müssten dem Fachpersonal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorbehalten bleiben. Zugleich kündigte Trump ein Exportverbot für knappe Schutzausrüstung an. Diese werde jetzt im eigenen Land benötigt.

+++ Bundestagspräsident Schäuble hat Angst um die Handlungsfähigkeit des Parlaments. So etwas habe man zu Lebzeiten noch nicht gehabt, sagte der CDU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Deshalb müsse man alles daran setzen, die parlamentarische Demokratie nicht außer Kraft zu setzen. In einem Brief an alle Fraktionsvorsitzenden habe er Lösungsmöglichkeiten aufgeführt. Darin schlägt Schäuble etwa virtuelle Plenarsitzungen sowie die Bildung eines kleinen Notparlaments vor. Die Zeitung berichtet zudem über einen Vorschlag des Bundesinnenministeriums, wonach Bundestag und Bundesrat auch Abstimmungen im Online-Verfahren ermöglicht werden könnten.

+++ Verbände der Pflegebranche begrüßen den Vorschlag, den Beschäftigen einen Extra-Bonus zu zahlen. Der Vizepräsident des Arbeitgeberverbands Pflege, Fiedler, sagte der "Bild"-Zeitung , man sei offen für eine Einmalzahlung bis zu 1.500 Euro. Er halte eine solche Geste für absolut sinnvoll. Allerdings müsse jede Einrichtung selbst über eine solche Zahlung entscheiden. Laut Bundesfinanzminister Scholz sind ab Anfang März gezahlte Boni bis 1.500 Euro von Steuern und Sozialabgaben befreit.

+++ Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass sich noch über 40.000 deutsche Reisende im Ausland befinden. Bei der Zahl handele es sich um eine Schätzung, schreibt die "Rheinische Post". Die meisten Urlauber befinden sich demnach in Südafrika, Neuseeland und Peru. Bislang hat die Bundesregierung für rund 194.000 im Ausland gestrandete Touristen eine Rückreise nach Deutschland organisiert. Neben dem Chartern von Flugzeugen sind hierfür wegen der Corona-Pandemie umfangreiche Absprachen mit den jeweiligen Ländern erforderlich.

