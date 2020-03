Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden in mehreren europäischen Ländern weiter verschärft. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen - in unserem Newsblog.

Mittwoch - 18. März

+++ Deutschland setzt einem Medienbericht zufolge die humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Ausland aus. Das sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Funke Mediengruppe. Das Ministerium habe "angesichts der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie" das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) angewiesen, das Resettlement-Verfahren mit der Türkei und die Resettlement-Verfahren des Bundes für Menschen in humanitären Notlagen "bis auf Weiteres auszusetzen".

+++ NRW-Familienminister Stamp schließt eine Ausgangssperre in Deutschland nicht aus: "Das wird von der Disziplin der Bürgerinnen und Bürger abhängen". Gegebenenfalls müssten das aber die Bundesländer koordiniert regeln. Hierzu sei Ministerpräsident Laschet im permanenten Austausch mit den anderen Bundesländern. Das Bundesjustizministerium dementierte einen Medienbericht, dass die Bundesregierung bereits an den juristischen Vorbereitungen einer Ausgangssperre in Deutschland arbeite.

+++ In Deutschland kommt angesichts der Spekulationen über Ausgangssperren in der Coronakrise offenbar zunehmend Angst vor Plünderungen auf. Wie "Der Spiegel" berichtet, haben Kliniken und Supermärkte ein wachsendes Bedürfnis nach Absicherung. Firmen scheinen sich Sorgen zu machen, dass die Maßnahmen zur sozialen Isolierung noch weiter verschärft würden und manche Kunden darauf aggressiv reagierten, sagte eine Sprecherin des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft. Die Firma Kötter Security bestätigte diese Beobachtungen. Auf der für die linke Szene zentralen Internetplattform "de.indymedia.org" kursiert seit zwei Tagen ein Beitrag unter dem Titel "Covid 19 und Militanz". Darin ergeht unter anderem die Aufforderung: "Stellt euch auf Ausgangsperren ein. Unterlauft sie." An anderer Stellen heißt es konkret: "Organisiert Flashmobs, Aufstände, Plünderungen."

+++ Großbritannien sieht weiterhin von Schulschließungen ab. Allerdings wächst im Land der Druck auf die Regierung Johnson. Mehr als 675.000 Menschen haben auf der Internetseite des Parlaments eine Petition unterzeichnet, mit der die Regierung aufgefordert wird, den Unterricht auszusetzen.

+++ Frankreich verstärkt Kontrollen wegen der Ausgangssperre. Bis heute Morgen hat es den Angaben zufolge rund 10.000 Kontrollen gegeben. Wer gegen die Vorgaben der Ausgangssperre verstößt, muss ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro zahlen. Bei schweren Verstößen gebe es eine Geldstrafe von 375 Euro.

+++ Rückholaktion der Bundesregierung für im Ausland gestrandete Urlauber ist in vollem Gange. Eine Sprecherin der Charterfluggesellschaft Condor erklärte in Frankfurt am Main, die eingesetzten Maschinen seien voll besetzt. In einigen Zielländern wie beispielsweise der Dominikanischen Republik hatte es zunächst geheißen, dass gar keine Flugzeuge aus Europa mehr landen dürften. Inzwischen habe man die Hindernisse aber beseitigt. Das Unternehmen kündigte an, in den nächsten Tagen rund 50.000 Bundesbürger zurückzuholen. Viele Piloten und Flugbegleiter hätten sich freiwillig für die Aktion gemeldet.

+++ BMW stoppt wegen wegen der Ausbreitung des Coronavirus seine Autoproduktion in Europa für vier Wochen. Das teilte

Vorstandschef Oliver Zipse in München mit. Auch das Automobilwerk Rosslyn in Südafrika wird heruntergefahren.

+++ Auf mehr als 50 Kilometer stauen sich Lastwagen und Pkw auf der A4 vor der Grenze Polens. Hintergrund sind die eingeführten Grenzkontrollen. Die Regierung in Warschau öffnete wegen des Staus vier weitere Übergänge für den Verkehr: in Frankfurt (Oder)-Slubice, Küstrin und Görlitz. Der Übergang in Guben wird nur für Pkw.

+++ Bundeskanzlerin Merkel will die Bevölkerung am Abend in einer Fernsehansprache über die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Coronakrise informieren. Die aufgezeichnete Ansprache werde im ZDF nach der heute-Sendung und in der ARD nach der Tagesschau gegen 20.15 Uhr ausgestrahlt, hieß es in Regierungskreisen.

+++ Russland hat wegen der Corona-Krise eine Schließung aller Schulen beschlossen. Die Maßnahme gelte ab kommendem Montag für drei Wochen, teilten die Bildungsbehörden in Moskau mit. In Russland gibt es bislang 114 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2.

+++ Bayern hat den Beginn der Abiturprüfungen verschoben. Sie sollen nun am 20. Mai statt wie bisher geplant am 30. April starten. Wegen der Einstellung des Unterrichts bis nach den Osterferien gebe es nicht genügend Vorbereitungszeit, heißt es.

+++ Die Deutsche Telekom unterstützt das Robert-Koch-Institut (RKI) bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie mit Handydaten. Dazu soll das Unternehmen der Behörde bereits einen Teil seiner Kundendaten in anonymisierter Form zugänglich gemacht haben, wie der "Tagesspiegel" berichtet. RKI-Chef Lothar Wieler verteidigte die Nutzung der Telekom-Mobilfunk-Daten gegen datenschutzrechtliche Bedenken. Man brauche die Informationen, um die Wirkung der von der Regierung beschlossenen Instrumente zu analysieren. Die Telekom betonte via Twitter, dass sie keine individuellen Handydaten weitergebe.

+++ In Deutschland gibt es nach Angaben der amerikanischen Johns Hopkins Universität inzwischen 9.360 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der Toten ist demzufolge auf 26 gestiegen. Weitere Informationen über die Ausbreitung des Virus in Europa finden Sie hier.

+++ Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband schlägt Alarm. In vielen Betrieben herrsche pure Verzweiflung, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes, Hartges, im Deutschlandfunk. In dieser Situation brauche es direkte finanzielle Zuwendungen durch den Staat und nicht nur Kreditzusagen.

+++ Das Coronavirus bedroht Behinderten-Werkstätten, Jugendzentren, Altenclubs und andere soziale Einrichtungen, warnt der Paritätische Wohlfahrtsverband. Er fordert sofortige und umfassende Finanzhilfen für gemeinnützige Einrichtungen. Andernfalls stehe in relativ kurzer Zeit eine Welle von Insolvenzen bevor.

Betroffen sei das gesamte Spektrum sozialer Arbeit von Werkstätten für Menschen mit Behinderung bis hin zu Senioren-Einrichtungen, heißt es. (imago/epd)

+++ Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, hält Ausgangssperren zur Eindämmung der Corona-Pandemie für falsch. Der deutsche Radiologe verwies gegenüber der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf auf das Beispiel Italien. Dort habe sich die Ausbreitung des Corona-Virus innerhalb des Ausgehverbots überhaupt nicht verlangsamt.

+++ Die deutschen Kliniken fordern eine rasche Zulassung von Pflegekräften aus dem Ausland. Die Gesundheitsämter sollten Ad-hoc-Genehmigungen für ausländische Pflegekräfte aus anderen Ländern erteilen, wenn sich diese bereits in Deutschland befänden, heißt es von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Die Genehmigungen könnten dann später geprüft und das formale Verfahren nachgeholt werden.

+++ Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben versichert, alle Kosten zu tragen, die im medizinischen Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie entstehen. Kliniken und Ärzte würden mit der erforderlichen Liquidität versorgt, so der GKV-Spitzenverband. Auf diese Weise wollten die Kassen "den Menschen, die sich jetzt in vorderster Reihe um die Patienten kümmern, den Rücken freihalten".

+++ In Brasilien hat ein Abgeordneter ein neues Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Jair Bolsonaro eingereicht. Bolsonaro habe gegen die Coronavirus-Schutzanweisungen des Gesundheitsministeriums verstoßen, sagte der Politiker Leandro Grass von der ökologischen Partei "Rede". Bolsonaro hatte das Coronavirus mehrfach als "Fantasie" bezeichnet und den Medien Hysterie vorgeworfen. Noch am Sonntag rief er seine Anhänger zu Demonstrationen auf, obwohl auch da schon in Brasilien strikte Infektionsschutzmaßnahmen galten. Bolsonaro machte zudem mit seinen Anhängern Selfies und schüttelte Hände. Weil er Kontakt mit einem Infizierten gehabt hat, müsste er sich nach allgemein geltenden Regeln in Quarantäne aufhalten. Es ist bereits das zehnte Amtsenthebungsverfahren, das gegen den Rechtspopulisten eingereicht wurde.

+++ EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärt, die europäische Politik habe das Coronavirus unterschätzt. Politiker seien diesbezüglich keine Experten, sagte von der Leyen in "Bild Live". Nun aber habe man verstanden, dass Maßnahmen nötig seien, die vor zwei oder drei Wochen noch drakonisch angemutet hätten.

+++ Der Umweltverband WWF Deutschland bietet kostenlos Unterrichtsmaterialen zu den Themen Natur- und Klimaschutz an. Kinder und Eltern könnten diesen während der Zeit der Kita- und Schulschließungen nutzen.

Dienstag - 17. März

+++ Nach dem Absturz zum Wochenstart haben sich die Aktienmärkte am Dienstag leicht erholt. Der Deutsche Aktienindex in Frankfurt am Main legte um gut zwei Prozent auf 8.939 Punkte zu.

+++ Die Stadt Halle hat wegen der Corona-Pandemie den Katastrophenfall ausgerufen. Damit könnten wirksamere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen werden, teilte Oberbürgermeister Wiegand mit.

+++ Laut Bundeskanzlerin Merkel ist die Bargeldversorgung in Deutschland weiterhin gewährleistet. Es gebe keinerlei Anzeichen, dass Geld knapp werden könnte. Merkel rief darüber hinaus dazu auf, nicht die vielen Gerüchte zu glauben, die im Umlauf seien.

+++ Die Europäische Union hat zur Eindämmung der Corona-Pandemie ein 30-tägiges Einreiseverbot verhängt. Deutschland werde dies sofort umsetzen, sagte Bundeskanzlerin Merkel im Anschluss an einen Videogipfel mit den anderen EU-Staats- und Regierungschefs.

+++ Belgien erlässt eine Ausgangssperre. Die Regelung solle morgen Mittag in Kraft treten und bis zum 5. April gelten, sagte Regierungschefin Wilmès in Brüssel. Die Bürger dürfen ihren Angaben zufolge in dieser Zeit nur noch zum Supermarkt, zur Apotheke oder zur Bank gehen.

+++ Etwas skurril: Der österreichisch-amerikanische Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger hat ein Video bei Facebook veröffentlicht. Darin füttert und kuschelt er mit einem Esel und einem Pony, während er seine Mitbürger in Kalifornien dazu aufruft, zum eigenen Schutz und zum Schutz anderer zuhause zu bleiben und sich nicht in die Öffentlichkeit zu begeben:

+++ Um die Folgen der Corona-Epidemie für die Wirtschaft abzumildern, hat nun auch Großbritannien Hilfen für Unternehmen in der Höhe von 330 Milliarden Pfund zugesagt.

+++ Dänemark verbietet Versammlungen von mehr als zehn Menschen. Die Regelung gelte laut Ministerpräsidentin Frederiksen ab Mittwoch 10.00 Uhr. Alle Restaurants, Bars, Cafes, Nachtclubs, Fitness-und Sonnen-Studios sind bis zum 30. März geschlossen.

+++ In Norwegen befinden sich bis zu 8.000 Mitarbeiter von Krankenhäusern in Isolation. Das berichtet der Fernsehsender TV2.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat bei Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion von der Einnahme von Ibuprofen ohne ärztlichen Rat abgeraten. Die WHO-Experten prüften derzeit die Auswirkungen des entzündungshemmenden Medikaments, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier in Genf. In der Zwischenzeit raten man aber, eher Paracetamol als Ibuprofen zu nehmen. Dies gelte jedoch nur für die Einnahme ohne ärztlichen Rat, betonte er.

Ibuprofen - der Zusammenhang mit Covid-19 ist unklar. (dpa / Patrick Seeger)

+++ Die italienische Polizei hat im Zuge der landesweiten Ausgangssperre Hunderttausende Menschen kontrolliert. Bis gestern seien mehr als 830.000 Menschen überprüft worden, teilte das Innenministerium mit. Mehr als 35.000 von ihnen wurden angezeigt.

+++ Die Bundesregierung hat sich mit den Ländern auf einen Notfallplan für Krankenhäuser geeinigt. Unter anderem sollen Rehabilitations-Einrichtungen, Hotels und größere Hallen so umgerüstet werden, dass Kranke dort versorgt werden können.

Schleswig-Holstein will sich mit Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen abstimmen. Tourismusminister Buchholz sagte dem NDR, dass auch Personen aus Hamburg nicht an die Nordsee, Ostsee oder an die Binnenseenfahren dürften.

+++ Ab morgen (Mittwoch, 18. März) dürfen keine Touristen mehr nach Schleswig-Holstein. Das habe die Landesregierung beschlossen, teilte der zuständige Minister Buchholz (FDP) soeben mit.

+++ Die EU-Staaten sollen freie Hand bekommen, Firmen jeweils bis zu einer halben Million Euro direkte Finanzhilfe zur Verfügung zu stellen. Das hat die EU-Kommission vorgeschlagen. Die Staaten dürften demnach auch Garantien für Kredite abgeben und Zinsen subventionieren.

+++ Das internationale Tennisturnier French Open wird in den September verschoben.

+++ Das Internationale Olympische Komitee hält dagegen an der Austragung der diesjährigen Sommerspiele in Tokio fest. In einer Mitteilung hieß es, bis zum Beginn der Wettbewerbe Ende Juli seien noch mehr als vier Monate Zeit. Zum jetzigen Zeitpunkt seien deshalb keine drastischen Maßnahmen erforderlich.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert von den Regierungen Europas weitere Anstrengungen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Europa sei das Epizentrum des Ausbruchs, sagte der regionale WHO-Chef Kluge. Ausnahmslos jedes Land müsse nun mutige Schritte unternehmen, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Was genau damit gemeint ist, ließ Kluge offen, es geht aber darum, soziale Kontakte weiter einzuschränken.

+++ Berlin will für Covid-19-Patienten ein eigenes Krankenhaus auf dem Messegelände errichten. Nach Angaben von Gesundheitssenatorin Kalayci soll es Platz für bis zu 1.000 Patienten bieten und in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr entstehen. Die SPD-Politikerin sagte nach einer Sitzung des Senats, das Krankenhaus solle Engpässe in der gesundheitlichen Versorgung vermeiden und auch Notfallbeatmungspatienten aufnehmen können.

+++ Der CDU-Politiker Friedrich Merz ist postitiv auf das Coronavirus getestet worden.

+++ Die Fußball-EM wird um ein Jahr auf 2021 verschoben. Einem entsprechenden Vorschlag der Europäischen Fußball-Union haben die nationalen Ligen sowie die Europäische Clubvereinigung ECA zugestimmt.

+++ Die US-Regierung will laut "Washington Post" Wirtschaftshilfen in Höhe von 850 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen. Demnach sind allein für die Luftfahrtbranche 50 Milliarden Dollar vorgesehen.

+++ In Polen ist die gesamte Regierung wegen der Ansteckung eines Ministers unter Quarantäne. Alle Regierungsmitglieder hätten inzwischen einen Coronavirus-Test vornehmen lassen, teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit.

+++ Bayern legt einen Nothilfefonds für kleine Unternehmen auf, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abzumildern. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger kündigte an, dass das Geld aus diesem Fonds noch in dieser Woche zur Verfügung gestellt werde und abgerufen werden könne.

+++ An den Grenzübergängen zwischen Polen und Deutschland haben sich lange Schlange gebildet. Die Wartezeiten an den deutsch-polnischen Übergängen haben sich seit gestern deutlich verlängert. Die meiste Geduld müssen Menschen gerade vor dem Grenzübergang Jedrzychowice an der A4 bei Görlitz aufbringen Durch die Kontrollen hat sich die Wartezeit auf mehr als 18 Stunden erhöht. Um eine Verbreitung des Virus zu erschweren, hatte Polen am Wochenende an den Grenzübergängen zu Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Litauen wieder Kontrollen eingeführt.

+++ Als Folge des Coronavirus bekommt die Bundesagentur für Arbeit BA zur Zeit viele Anfragen zur Kurzarbeit. Der Beratungsbedarf sei um "ein zigfaches gestiegen", sagte eine BA-Sprecherin der Nachrichtenagentur Reuters. Wieviele Betriebe mit Beratungsbedarf tatsächlich Kurzarbeit anmelden, kann die BA noch nicht sagen.

+++ Ein katholischer Pfarrer aus dem Ruhrgebiet reagiert mit einem Aufruf auf das Gottesdienstverbot wegen der Corona-Epidemie. Christoph Wichmann von der Pfarrei St.Pankratius in Oberhausen rief auf der Website der Gemeinde dazu auf, abends um 19 Uhr eine Kerze anzuzünden, diese auf die Fensterbank zu stellen und dann das Vaterunser zu beten. "Wir wollen ein neues Gemeinschaftserlebnis schaffen. Die Botschaft ist: In alle Zweifel hinein stehen wir als Christen zusammen", sagte Wichmann der Nachrichtenagentur dpa.

Kerzen statt Gottedienst: Dazu ruft ein Pfarrer aus Oberhausen auf. (picture alliance / dpa / Franziska Gabbert)

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier rechnet wegen des Coronavirus mit einer länger anhaltenden Krise. Der CDU-Politiker sagte der RTL/Ntv-Redaktion, er gehe davon aus, dass man sicherlich noch im April und im Mai mit den Folgen zu tun haben werde. Es werde in dieser Zeit auch noch eine "erhebliche Zahl von Neuinfektionen" geben. Gelder, Kredite und Bürgschaften müssten jetzt schnell und praxisorientiert bereitgestellt werden. Man habe nicht Wochen, sondern Tage, damit das alles stehe. Die Bundesregierung hatte ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um Jobs und Firmen zu schützen.

+++ Die Lufthansa arbeitet nach eigenen Angaben an Plänen für eine Luftbrücke zur Warenversorgung. Konzernchef Spohr sagte der Bild-Zeitung, man werde alles dafür tun, um die Lieferketten für die Versorgung der Bevölkerung aus der Luft aufrechtzuerhalten.

+++ In Ischgl gilt eine geschlossene Bar als regelrechte Virenschleuder. Denn auch nachdem ein Barmitarbeiter positiv getestet wurde, blieb diese zunächst offen. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter betonte mehrfach, in Ischgl und ganz Tirol seien alle Maßnahmen gegen den Coronavirus rechtzeitig getroffen worden. Das Krisenmanagement steht nun in der Kritik, wie Korrespondentin Andrea Beer berichtet.

+++ Wegen der Corona-Pandemie öffnet eine Supermarktkette in Australien ihre Läden am Morgen vorerst eine Stunde pro Tag ausschließlich für Senioren. Täglich zwischen 07.00 und 08.00 Uhr morgens dürften nur über 60-Jährige und Menschen mit Behinderung die Woolworths-Märkte besuchen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Einzelhandelskette will Menschen, die in der Corona-Krise zu den Risikopersonen gehören, damit ein entspannteres Einkaufen ermöglichen.

Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ansteckung mit dem Coronavirus in Australien (picture alliance/AA/Steven Saphore)

+++ Das Risiko für eine Ansteckung mit dem Corona-Virus ist nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts gestiegen. Der Präsident des Instituts, Wieler, sagte, man stufe die Gefahr jetzt als "hoch" ein. Grund sei die Dynamik der Pandemie. Es gebe vermehrt Alarmsignale selbst von gut ausgestatteten Kliniken. Die Zahl der schweren Erkrankungen steige. Als Konsequenz verlangt das Robert Koch-Institut eine schnelle Vorbereitung der Kliniken auf eine wachsende Zahl von schwer Erkrankten. "Wir erwarten von allen Hospitälern, dass sie ihre Intensivkapazitäten mindestens verdoppeln", sagt RKI-Chef Lothar Wieler. Eine von fünf Infektionen werde einen schweren Verlauf nehmen.

+++ Wegen der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Das sagte Außenminister Heiko Maas in Berlin. Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten. Außerdem startet die Bundesregierung eine Rückholaktion für gestrandete Urlauber. Dazu werden 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Reiseanbieter sollen von der Regierung beauftragt werden, Flüge zu starten.

Zum Thema kostenlose Stornierung schreibt das Auswärtige Amt: "Letztendlich ausschlaggebend ist nicht die Reisewarnung des Auswärtigen Amts, sondern die juristische Frage, ob außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände vorliegen. Dies ist im Einzelfall zu klären. Wenn Sie Ihre bereits gebuchte Urlaubsreise nicht mehr antreten möchten, müssen Sie sich direkt mit Ihrem Reisebüro bzw. Reiseveranstalter in Verbindung setzen und eventuelle Alternativen diskutieren (Umbuchung?)."

+++ Der VW-Konzern will die Produktion in zahlreichen Werken wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten solle an diesem Freitag (20. März) die letzte Schicht laufen, erklärte der Betriebsrat in Wolfsburg. Während im Bürobereich bei VW Abstandsgebote wegen der Corona-Epidemie gälten, arbeiteten die Kollegen in der Produktion Schulter an Schulter, heißt es in einem Brief des Betriebsrates. "Die Beschäftigten haben sich und uns Betriebsräte gefragt, warum sie dieses deutlich höhere Ansteckungsrisiko tragen müssen", schrieb Betriebsratschef Bernd Osterloh. Der Betriebsrat habe gegenüber dem Vorstand diese "Zweiklassengesellschaft" kritisiert.

+++ Auf Twitter trendet #ShutDownGermany. Kommen die Ausgangssperren auch in Deutschland? NRW-Gesundheitsminister Laumann sagte im Deutschlandfunk, die Schließung von Schulen, Grenzen, Geschäften und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens seien noch erträglich und gerechtfertigt. Wenn sich alle an die neuen Maßnahmen hielten, könnte man um weitere Verschärfungen wahrscheinlich noch herumkommen.

+++ Auch Airbus hält die Produktion in seinen Werken in Spanien und Frankreich für die nächsten vier Tage an. In dieser Zeit sollten die Arbeitsplätze auf die neuen Vorgaben zur Hygiene, Reinigung und dem nötigen Abstand zwischen den Mitarbeitern umgerüstet werden, teilt der Flugzeugbauer mit. Zugleich solle die Effizienz unter den neuen Arbeitsbedingungen verbessert werden. Wo immer möglich, sollten die Mitarbeiter in diesen Ländern von zu Hause arbeiten. Zu den deutschen Werken äußerte sich Airbus nicht. +++

+++ Angesichts der Corona-Krise fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund Sonderregelungen für Geringverdiener. "Wenn nur 60 oder 67 Prozent des Lohnausfalls bei Kurzarbeit ersetzt werden, bedeutet das für viele Beschäftigte erhebliche Einkommensverluste. Da müssen Auffanglösungen her", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. +++

+++ Der Einzelhandel schlägt angesichts der bevorstehenden Schließungen von Geschäften Alarm. Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert von der Bundesregierung "sofort Direktzahlungen", um eine Welle von Insolvenzen abzuwenden, wie HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte. "Alle Kosten laufen ja weitestgehend weiter, die Löhne, die teuren Mieten, Rechnungen müssen bezahlt werden." +++

+++ Während viele Unternehmen in immer größere Nöte geraten, profitiert der weltgrößte Online-Händler: Amazon will einem starken Anstieg der Bestellungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mit einer Einstellungsoffensive begegnen. Das Unternehmen kündigte am Montag an, in den USA 100.000 zusätzliche Voll- und Teilzeitkräfte für Lager und Auslieferung anzuheuern, um die gestiegene Nachfrage bewältigen zu können. Zudem will Amazon die Stundenlöhne für Beschäftigte in den USA, Kanada und Europa erhöhen. Dafür will der Konzern über 350 Millionen Dollar aufwenden. +++

+++ Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Fiedler, hat die Grenzkontrollen im Zusammenhang mit dem Coronavirus kritisiert. Man müsse Sorge dafür tragen, dass die Sicherheitsbehörden einsatzbereit blieben, sagte Fiedler im Deutschlandfunk (Audio-Link). Zusätzliche Risiken müssten vermieden werden. Die Kontrollen seien für die Polizisten aber nicht ungefährlich. Die Beamten hätten zudem keine Kompetenzen, bestimmte Krankheitssymptome zu erkennen. Fiedler betonte, Bundesinnenminister Seehofer habe nicht erklären können, dass der massive Polizeieinsatz sinnvoll sei. +++

An der Grenzübergangsstelle Goldene Bremm im Saarland (imago images / Becker&Bredel)

+++ In Frankreich gilt wegen der Corona-Pandemie ab heute eine Ausgangssperre. Ab Mittag dürften die Menschen nur in dringenden Fällen - etwa für den Arztbesuch oder den Weg zur Arbeit - das Haus verlassen. Wie Präsident Macron in einer Fernsehansprache ankündigte, gilt die Anordnung für mindestens zwei Wochen. Verstöße sollen bestraft werden. Macron betonte, Frankreich sei im Krieg mit dem Virus. +++

+++ Führende US-Technologieunternehmen - darunter Microsoft, Facebook, Alphabets Google und Twitter- kündigen ihre Zusammenarbeit an, um Fehlinformationen über das Coronavirus auf ihren Plattformen zu unterbinden. Die Unternehmen, zu denen auch LinkedIn, Reddit und YouTube gehören, wollen in Abstimmung mit staatlichen Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt arbeiten, um auf ihren Plattformen Nutzer über wichtige Updates zum Corona-Virus zu informieren. +++

