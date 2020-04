Das Robert Koch-Institut sieht zwar Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus, aber noch keinen Anlass zur Entwarnung. Kanzlerin Merkel hat die häusliche Quarantäne nach zwei Wochen verlassen. Bundesinnenminister erwägt nach Medieninformationen eine Ausweitung der Grenzkontrollen. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 3. April

+++ Die in Deutschland ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zeigen nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts Wirkung. Ein infizierter Mensch stecke seit einigen Tagen im Durchschnitt nur noch einen weiteren Menschen an, sagte RKI-Präsident Wieler. In den vergangenen Wochen habe ein Infizierter fünf bis sieben andere Personen angesteckt. Wieler betonte, trotz der neuen Daten gebe es keinen Grund zur Entwarnung. Erst dann, wenn ein Infizierter im Durchschnitt weniger als einen Menschen anstecke, lasse die Epidemie langsam nach. Wieler wies auch darauf hin, dass es nach wie vor wichtig sei, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

+++ Bundesinnenminister Seehofer erwägt laut einem Medienbericht die Ausweitung der Grenzkontrollen und eine Quarantänepflicht für Flugreisende. Entsprechende Vorschläge wolle der CSU-Politiker am Montag seinen Ministerkollegen im Corona-Kabinett unterbreiten, berichtet das Magazin "Der Spiegel" unter Berufung auf Regierungskreise. Alle Menschen, die mit dem Flugzeug nach Deutschland kommen, müssten sich demnach in Quarantäne begeben. Zudem sollen dem Bericht zufolge künftig auch Personen aus Polen, Tschechien, Belgien und den Niederlanden nur einreisen dürfen, wenn sie einen triftigen Grund angeben können. Derzeit gilt dies bereits für die Schweiz, Österreich, Frankreich, Luxemburg und Dänemark.

+++ Bundeskanzlerin Merkel ist nach zweiwöchigem Home Office und häuslicher Corona-Quarantäne ins Kanzleramt zurückgekehrt und führt die Regierungsgeschäfte wieder von dort aus. Das teilte ihr Sprecher Seibert mit. Die Kanzlerin war im März von einem positiv auf das Coronavirus getesteten Arzt behandelt worden.

+++ Die Verdopplungszeit bei der Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen in Deutschland hat sich in den vergangenen Tagen verlangsamt. Für ganz Deutschland liegt sie nun nach einer Auswertung der "Süddeutschen Zeitung" bei 11,2 Tagen. Die Lage in den Bundesländern ist dabei unterschiedlich. Das Saarland verzeichnet eine Verdoppelungszeit von 5,5 Tagen, Nordrhein-Westfalen liegt bei 13,1 Tagen.

+++ Der niederländische Ministerpräsident Rutte appelliert an deutsche und belgische Touristen, sein Land am Osterwochenende wegen der Ausbreitung des Coronavirus nicht zu besuchen. Rutte sagte in Den Haag, grenzüberschreitender Verkehr finde bereits kaum noch statt. Viele Campingplätze und Ferienparks seien geschlossen. Das Robert Koch-Institut hat die Niederlande zum internationalen Risikogebiet erklärt.

+++ Nach jüngsten Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität liegt die Zahl der weltweit nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen inzwischen bei mehr als einer Million. 1.016.401 Millionen Menschen seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden und 53.160 an den Folgen gestorben. Mehr als 211.000 Menschen haben sich der Auflistung zufolge von der Lungenkrankheit Covid-19 erholt. Die weitaus meisten Infektionen - mehr als 245.500 - gibt es in den USA, gefolgt von Italien und Spanien. Deutschland hat China überholt: Für die Bundesrepublik nennt die JHU inzwischen fast 84.800 Infektionen.

+++ In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mittlerweile mehr als 1.000 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Demnach hat sich die Zahl der Toten im Vergleich zu den gestern veröffentlichten Daten um 145 auf 1.017 erhöht.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hofft bei der Bekämpfung schwerer Corona-Erkrankungen auf das Malaria-Medikament Resochin. Der CDU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, es gebe erste Hinweise, dass bestimmte Medikamente zu helfen schienen. Allerdings seien weitergehende Studien nötig, da jedes Pharmazeutikum Nebenwirkungen habe. Spahn erwartet nach eigenen Angaben, dass deutlich früher ein wirksames Medikament gegen Covid-19 auf den Markt kommt als ein Impfstoff.

+++ Der Deutsche Lehrerverband rechnet wegen der Corona-Krise mit einer langen Ausnahmesituation für die Schulen. Verbandspräsident Meidinger sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Schulen würden auf absehbare Zeit nicht so sein wie vor Corona. Ausflüge, Klassenfahrten oder Schulkonzerte werde es erst einmal nicht geben. Er sprach sich dafür aus, die Schulen nach Ostern schrittweise wieder zu öffnen. Zunächst könnten die Abschlussklassen wieder in die Schulen kommen. Um eine räumliche Entzerrung zu ermöglichen, könnten nach und nach die anderen Klassenstufen folgen. Meidinger nannte es riskant, noch lange auf digitalen Unterricht zu setzen. Viele Kinder würden dadurch komplett abgehängt.

+++ Peru plant eine Ausgangsregelung, die nach Geschlechtern organisiert ist. Präsident Vizcarra sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen, sollten Männer und Frauen die Häuser jeweils nur noch an bestimmten Tagen verlassen dürfen. Am Sonntag sollen sich alle an die Ausgangssperre halten. Zur Begründung hieß es, für die Sicherheitskräfte sei es leichter, Gruppen von Männern und Frauen zu überwachen, um die Quarantäneordnung durchzusetzen, als Seriennummern von Ausweisdokumenten zu kontrollieren.

+++ Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) rechnet damit, dass sich Hunger und Mangelernährung weiter ausbreiten werden. Schon bisher müsse das WFP 87 Millionen Menschen in mehr als 80 Ländern mit Nahrungsmitteln versorgen. Dies werde durch Kriege, Klimawandel, Dürren und Fluten immer schwieriger. Nun komme die Corona-Pandemie hinzu, sagte Bettina Lüscher, Sprecherin des Berliner WFP-Büros, dem Evangelischen Pressedienst. Wegen Quarantäne-Auflagen und geschlossener Grenzen müsse das WFP mit Regierungen verhandeln, damit Ärzte, humanitäre Helfer, Hilfsgüter und Material weiter in die jeweiligen Länder und in entlegene Gebiete gelangen.

+++ In China fordern hohe Funktionäre die Einwohner der chinesischen Millionenmetropole Wuhan auf, ihre Schutzmaßnahmen zu verstärken und das Verlassen der Wohnung zu vermeiden. Auf dem Festland Chinas sind die täglichen Fallzahlen seit dem Höhepunkt der Krise im Februar zwar stark zurückgegangen. Die Funktionäre sind jedoch besorgt über die Gefahr einer so genannten zweiten Welle, da jeden Tag unter anderem Dutzende neue Covid-19-Fälle bei Reisenden aus Übersee gemeldet werden.

+++ Die USA haben Vorwürfe zurückgewiesen, sie hätten in China Schutzmasken gekauft, die für andere Länder bestimmt gewesen seien. Ein Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, die USA hätten keine einzige Maske gekauft, die nach Frankreich geliefert werden sollte. Anderslautende Angaben seien falsch. Vertreter zweier französischer Regionen hatten berichtet, Amerikaner hätten auf dem Rollfeld in China für Frankreich bestimmte Masken gekauft und dabei das Drei- oder Vierfache des Preises bezahlt. Aus Kanada wurden ähnliche Vorwürfe gegen die USA laut.

+++ Erstmals seit der Zuspitzung der Corona-Krise in den USA werden heute monatliche Daten zur Lage am Arbeitsmarkt veröffentlicht. Aufgrund einer verzögerten Erhebung der Statistik rechneten Analysten jedoch nur mit einem geringen Anstieg der Arbeitslosenquote, obwohl die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt in die Höhe geschnellt waren. Seit Mitte März haben in den USA rund 10 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt.

