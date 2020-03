In Deutschland hat sich die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen laut Robert Koch-Institut erneut um mehr als 4.000 erhöht. 149 Menschen sind gestorben - und RKI-Präsident Wieler warnt vor weiter steigenden Opferzahlen. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Mittwoch, 25. März

+++ Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 31.554 gestiegen. Das waren 4.000 Fälle mehr als gestern. Die Zahl der Toten hat sich von 114 auf 149 erhöht. Laut der amerikanischen Johns Hopkins Universität gibt es in der Bundesrepublik rund 33.000 Infizierte. 159 Menschen seien an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

+++ Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, sagte in Berlin, Deutschland stehe erst am Anfang der Epidemie. Auch hierzulande werde die Zahl der Todesfälle steigen. Dass in der Bundesrepublik bislang weniger Menschen an Covid-19 gestorben seien als in anderen europäischen Ländern, liege zum Teil daran, dass von Anfang an breit getestet worden sei. Auch seien nicht so viele alte Menschen erkrankt.

+++ Bundesarbeitsminister Heil hat im Dlf-Interview zugesagt, dass die Bundesregierung in der Corona-Krise um jeden Arbeitsplatz kämpfen werde. Sie könne allerdings nicht versprechen, dass jeder Job erhalten bleibe, sagte der SPD-Politiker. Er stellte in Aussicht, dass es nach dem Abklingen der Pandemie konjunkturelle Maßnahmen geben könne, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.

+++ FDP-Chef Lindner hat eine "Exit-Strategie" für die deutschen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie gefordert. Seine Partei trage zwar viele Entscheidungen mit, frage sich zugleich aber jeden Tag, wie lang die Maßnahmen noch nötig seien, sagte Lindner dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Die Corona-Krise dürfe nicht alle Koordinaten des Zusammenlebens verändern.

+++ In den USA ist der Weg für das größte Konjunkturpaket der jüngeren Geschichte zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie frei. Wie amerikanische Medien übereinstimmend berichteten, haben sich Demokraten und Republikaner im Kongress geeinigt. Dem Vernehmen nach hat das Konjunkturpaket ein Volumen von umgerechnet bis zu zwei Billionen US-Dollar.

+++ Die Lokführergewerkschaft GDL fordert, das Fahrtenangebot für Bahnreisende wegen der Corona-Krise deutlich zu reduzieren. Der GDL-Vorsitzende Weselsky sagte der Deutschen Presseagentur, die Fahrgastzahlen seien deutlich gesunken. Deshalb sollte die Bahn jetzt Personalreserven bilden, um auch in den nächsten Wochen ein verlässliches Grundangebot aufrechterhalten zu können.

+++ Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität aus den USA gibt es bis heute Morgen in Deutschland 32.991 gemeldete Corona-Fälle und 159 Tote. Das Robert-Koch-Institut kommt wegen einer anderen Zählweise auf niedrigere Werte. Dort sind bislang 31.554 Krankheitsfälle gemeldet sowie 149 Todesfälle.

+++ Außenminister Maas hat zu mehr internationaler Solidarität im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgerufen. Das Resultat der nationalen Kraftanstrengungen dürfe nicht eine Spirale nationaler Egoismen sein, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.t

+++ Die italienische Regierung hat die Strafen für Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie deutlich erhöht. In einem Dekret heißt es, wer positiv auf das Coronavirus getestet sei und sich nicht an die Quarantäne-Auflage halte und die Wohnung verlasse, könne mit Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren bestraft werden.

+++ Bundesarbeitsminister Heil hat Lohnerhöhungen für Arbeitnehmer gefordert, die eine besondere Last in der Corona-Krise tragen. Man sehe gerade unglaublich viele Heldinnen und Helden des Alltags. Diese hätten nicht nur warme Worte, sondern langfristig auch mehr Geld verdient, sagte der SPD-Politiker der Funke Mediengruppe. Dies könne man allerdings nicht staatlich verordnen. Heil ist ab 7:15 Uhr im Deutschlandfunk-Interview.

+++ Der Bundestag entscheidet heute im Eilverfahren über Milliardenhilfen für Unternehmen und Bürger im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Es wird erwartet, dass auch weite Teile der Opposition wegen der erheblichen wirtschaftlichen Folgen mit den Regierungsparteien stimmen.

+++ Nach einer Berechnung der Nachrichtenagentur AFP leben nun 2,6 Milliarden Menschen weltweit unter Beschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Das ist rund ein Drittel der Weltbevölkerung.

Dienstag, 24. März

+++ In mehreren Staaten sind weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ergriffen worden - nach einer Berechnung von AFP leben nun 2,6 Milliarden Menschen weltweit unter Beschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie.

+++ Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada hat die Verlegung der Olympischen Spiele auf das nächste Jahr als "richtig" bezeichnet. Wada-Präsident Witold Banka sagte, die Gesundheit und Sicherheit der Athleten habe in dieser herausfordernden Situation oberste Priorität.

+++ Die EU-Kommission hat weitere Teile der deutschen Hilfen für Unternehmen in der Coronavirus-Krise gebilligt. Es handele sich um Garantien für Kredite zu günstigen Konditionen, teilte ein Sprecher der Behörde in Brüssel mit. Die EU-Kommission billigt derzeit im Eiltempo Hilfsmaßnahmen der EU-Länder gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie.

+++ Wegen der drohenden Gefahr durch das Coronavirus fordert die Europäische Union Griechenland auf, ältere und kranke Menschen aus den überfüllten Flüchtlings-Lagern zu verlegen. Die Regierung in Athen lehnt eine Umsiedlung der Menschen auf das griechische Festland ab. Die Begründung: Bislang gebe es keine Coronavirus-Fälle in den Lagern.

+++ Weltweit steigt die Zahl der bestätigten Infizierungen mit dem neuartigen Corona-Virus auf mehr als 400.000. Die Johns Hopkins Universität verzeichnet um 19:15 Uhr 407.485 Fälle, 18.227 Tote und 104.234 Menschen, die bereits wieder genesen sind.

+++ US-Präsident Donald Trump dagegen rechnet damit, dass die Beschränkungen in den USA schon bald wieder aufgehoben werden können. Er würde sich freuen, wenn dies bis Ostern der Fall sei, sagt Trump dem Fernsehsender Fox. Die Menschen müssten wieder zur Arbeit gehen, um die wirtschaftlichen Schäden durch die Ausbreitung des Coronavirus möglichst gering zu halten.

+++ Frankreich hat angekündigt, seine Ausgangsbeschränkungen insgesamt für mindestens sechs Wochen aufrechtzuerhalten.

+++ Italien hat erneut einen starken Anstieg der Corona-Todesfälle gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden seien 743 weitere Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte der italienische Zivilschutz mit. Dennoch hofft Ministerpräsident Giuseppe Conte, dass er die drastische Einschränkung des öffentlichen Lebens bald lockern kann.

+++ Europa und die USA sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO jetzt das Zentrum der Coronavirus-Pandemie. 85 Prozent der neuen Infektionsfälle in den vergangenen 24 Stunden seien in Europa oder den USA gemeldet worden, sagt eine Sprecherin. Man erwarte, dass die Zahl der Toten "erheblich" steigen werde.

+++ Bayern hat sein Hilfspaket wegen der Corona-Krise auf 20 Milliarden Euro verdoppelt. Dies sei nötig, um den Wohlstand für die nächste Generation zu sichern, sagte Ministerpräsident Söder in München. Das Geld solle der Wirtschaft und der medizinischen Versorgung zugutekommen.

+++ Die Fluggesellschaften befinden sich nach eigenen Angaben wegen der Coronavirus-Pandemie in der schlimmsten Krise ihrer Geschichte. Die erwarteten Umsatzeinbußen dürften mehr als doppelt so hoch ausfallen, als man bereits Anfang März prognostiziert habe, teilte die Internationale Luftverkehrs-Vereinigung IATA mit. Man gehe inzwischen von Verlusten im Passagiergeschäft von umgerechnet 233 Milliarden Euro aus.

+++ In Schleswig-Holstein müssen die Abiturienten wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich keine Prüfung mehr ablegen. Bildungsministerin Prien teilte mit, sie werde dem Kabinett morgen einen entsprechenden Beschlussvorschlag machen. Auch die Prüfungen zum ersten allgemeinbildenden und zum mittleren Schulabschluss sollten in diesem Schuljahr nicht abgenommen werden.

+++ Das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga will die Aussetzung des Spielbetriebs in der Bundesliga und 2. Bundesliga bis mindestens zum 30. April verlängern. Einem entsprechenden Vorschlag müssen die 36 Klubs der beiden Ligen bei einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung noch zustimmen - das dürfte aber nur Formsache sein.

++++ Indiens Regierungschef Narendra Modi ordnete eine dreiwöchige "vollständige Ausgangssperre" für die 1,3 Milliarden Bürger seines Landes an. Damit gelten nach einer Berechnung der Nachrichtenagentur AFP weltweit für 2,6 Milliarden Menschen Ausgangssperren.

+++ Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) findet die Verschiebung der Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio richtig. DBS-Präsident Beucher sagte, die Entscheidung orientiere sich am wichtigsten Gut: der Gesundheit der Menschen.

+++ Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Verschiebung der Olympischen und der Paralympischen Sommerspiele in Tokio begrüßt. Die nunmehr schnelle und klare Entscheidung sei ein richtiger und enorm wichtiger Schritt für den internationalen Sport und die Weltgemeinschaft.

+++ Das IOC veröffentlicht jetzt die offizielle Erklärung: Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr.

+++ Auch das Büro des japanischen Regierungschefs twittert inzwischen, dass sich Premier Abe und IOC-Chef Bach über eine Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr einig sind.

+++ Die japanische Regierung will dem IOC vorschlagen, die Olympischen Spiele um ein Jahr zu verschieben. Das meldet der japanische Fernsehsender NHK. Der Schritt sei angesichts der Coronavirus-Pandemie unvermeidlich, weil die ursprünglich für Juli und August angesetzten Wettkämpfe unter den gegebenen Umständen nicht vollständig ausgetragen werden könnten, sagte Premier Abe dem Fernsehsender zufolge.

+++ Auch Frankreich holt seine Staatsbürger zurück. Wir zitieren aus einer Erklärung von Staatssekretär Djebarri: Er bezieht sich auf das Rückholprogramm und schreibt: "In den letzten Tagen hat es mehr als 60.000 unserer Landsleute die Rückkehr nach Frankreich ermöglicht. So konnten in Marokko in der vergangenen Woche mehr als 140 Flüge organisiert werden, die die Repatriierung von mehr als 20.000 Französinnen und Franzosen ermöglicht haben. In Tunesien und Algerien konnten mehr als 10.000 unserer Landsleute nach Frankreich zurückkehren. Auch in Portugal und Spanien wurden in den letzten Tagen kommerzielle Sonderflüge durchgeführt, die die Rückkehr von mehreren hundert Personen ermöglichten."

Weiter heißt es: "Ähnlich wurde mittels planmäßiger oder außerplanmäßiger kommerzieller Flüge in mehreren Dutzend Ländern, in denen sich unsere Landsleute vorübergehend aufhalten, in Lateinamerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika, vorgegangen. Allein gestern Abend konnten wir zum Beispiel fast 300 Landsleute aus Peru zurückholen. Morgen sollten wir in der Lage sein, mehr als 400 Franzosen von den Philippinen zu repatriieren. Lösungen werden auch in Indien oder in der Dominikanischen Republik gefunden, wo sich viele unserer Landsleute befinden. Und natürlich werden diese Aktionen auch in allen anderen Ländern, in denen sich Französinnen und Französen aufhalten, durchgeführt."

+++ Angesichts der verheerenden Coronavirus-Pandemie hat die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, das Aussetzen von Sanktionen verlangt. Sie erwähnte den Iran, Kuba, Nordkorea, Venezuela und Simbabwe. "Mit Blick auf die explosiven Konsequenzen wie Todesfälle, Leid und weitere Ansteckungen ist es lebensnotwendig, dass der Zusammenbruch von Gesundheitssystemen in allen Ländern vermieden wird", sagte Bachelet.

+++ Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat Ermittlungen zur Ausbreitung des Coronavirus im beliebten Wintersportort Ischgl aufgenommen. Wie die Behörde mitteilte, geht sie dem Verdacht nach, dass ein Gastronomiebetrieb Ende Februar einen positiven Test einer Mitarbeiterin nicht den Gesundheitsbehörden gemeldet habe. Das Land Tirol hatte der Staatsanwaltschaft eine Anfrage des ZDF mit dem entsprechenden Verdacht weitergeleitet

+++ In Italien schließen demnächst die ersten Tankstellen. Das kündigen die Betreiberverbände an. Ab Mittwochabend sollen demnach zunächst die Zapfstellen an Autobahnen dichtmachen, dann sollen nach und nach auch andere Tankstellen folgen. Zur Begründung geben die Verbände vor dem Hintergrund der Corona-Krise an, es sei unmöglich geworden, den Betrieb aufrecht zu halten ohne die Gesundheit zu gefährden.

+++ Auch der weltweit drittgrößte Sportartikelkonzern Puma zieht Konsequenzen: Der Vorstand um Björn Gulden will laut Reuters "angesichts dieses drastischen Umsatzrückgangs" für den April auf sein Gehalt verzichten - das dürften insgesamt etwa 170.000 Euro sein. Das Unternehmen meldete zudem für rund 1.400 Mitarbeiter in Deutschland für die kommenden drei Wochen Kurzarbeit angemeldet.

+++ Der Bayerische Rundfunk veröffentlicht wichtige Rufnummern in der Krise:

+++ Wegen der Zunahme der Coronafälle werden die Vorgaben für Krankmeldungen gelockert. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung bestätigte heute in Berlin mit, dass sich Patientinnen und Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege ab sofort für bis zu 14 Tage krank schreiben lassen können - nach telefonischer Rücksprache mit dem Hausarzt. Die telefonische Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit ist auch dann möglich, wenn es einen Verdacht auf eine Coronainfektion gibt. Sprich: Patienten müssen nicht in die Praxis kommen - und sollten es auch nicht. Wenn ein Coronavirus-Test gemacht werden soll, soll der Arzt dem Patienten sagen, wo dieser sich testen lassen kann. In einigen Regionen brauchen Patienten für die Untersuchung eine Überweisung. Diese soll die Praxis per Post schicken.

+++ Der olympische Fackellauf in Japan ist sowieso schon umstritten - und soll nun noch weiter begrenzt werden. Medien berichten, dass der Lauf am Donnerstag in der Präfektur Fukushima ohne Fackel, ohne Fackelträger und ohne Zeremonie beginnen solle. Vielmehr, so heißt es, werde die Fackel in einer Laterne untergebracht und von einem Fahrzeug transportiert - entlang von leeren Straßenrändern, wie es sich die örtlichen Organisatoren erhoffen. Ob die Spiele überhaupt stattfinden, ist aber auch noch ungewiss.

+++ Thailand hat wegen der Coronavirus-Pandemie den Ausnahmezustand ausgerufen. Premierminister Prayuth Chan-Ocha teilte in Bangkok mit, dieser gelte von diesem Freitag an für einen Monat.

+++ "Wir riskieren neue Infektionsketten": In NRW sorgen sich Kinderärzte, dass die Regeln zur Notbetreuung in Schulen und Kitas gelockert werden.

+++ Das Robert Koch-Institut meldet auch heute wieder einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen. Demnach haben sich inzwischen 27.436 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind fast 4.800 mehr als am Tag zuvor. die Zahl der Toten liegt nun bei 114. Die amerikanische Johns Hopkins Universität aus Baltimore meldet derzeit mehr als 29.000 Infizierte und 123 Tote. Diesen Zahlen zufolge haben sich mehr als 450 Menschen in Deutschland wieder von der Infektion erholt. Wie aussagekräftig die Zahlen sind - darüber haben wir gerade einen erklärenden Bericht veröffentlicht.

+++ In Sachsen ist eine Gruppe von Corona-Patienten aus Italien eingetroffen. Sie waren mit einer Maschine der italienischen Luftwaffe zum Flughafen Leipzig-Halle geflogen worden. Es handelt sich um ingesamt acht Personen, die nun in sächsischen Krankenhäusern behandelt werden sollen.

+++ In China wird die Abriegelung der Provinz Hubei weitgehend aufgehoben, die nach der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verhängt worden war.

+++ Laut "Bild"-Zeitung bereitet NRW als erstes Bundesland einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen vor. Bei unerlaubten Besuchen in Krankenhäusern und Altenheimen sollen demnach 800 Euro fällig werden.

+++ Die Fraktionen im Bundestag bereiten heute die wichtige Sitzung mit Beschlüssen über Hilfsprogramme in der Corona-Krise vor. Die meisten Fraktionen haben dafür digitale Sitzungen angekündigt. Morgen soll der Bundestag im Schnellverfahren mehrere Gesetzesvorhaben beschließen und auch eine Notfallregelung für die Schuldenbremse in Kraft setzen, die dem Bund neue Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro ermöglicht.

+++ Die Finanzminister der Eurozone und der übrigen EU-Staaten beraten am Abend über weitere Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Zur Debatte stehen unter anderem vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM. Nach den Worten von Eurogruppen-Chef Mario Centeno geht es um "eine neue Verteidigungslinie gegen das Coronavirus als Teil einer koordinierten Antwort auf die Krise".

Hier unser Archiv:

Die Entwicklungen von Sonntag, 22. März, und Montag, 23. März können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklung von Freitag, 20. bis Samstag, 21. März können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19.

Newsblog zum Coronavirus / Covid-19: Entwicklungen vom Mittwoch, 18. März, bis Donnerstag, 19. März 2020

Newsblog zum Coronavirus / Covid-19: Entwicklungen von Montag, 16. März bis Dienstag, 17. März 2020

Die Entwickung von Sonntag, 15. März, können Sie in unserem archivierten Newsblog hier nachlesen.



Die Entwicklung von Freitag, 13. März, bis Samstag, 14. März hier, die Entwicklungen von Mittwoch, 11. März, bis Donnerstag, 12. März, hier.