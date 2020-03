In Spanien haben sich mittlerweile mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert als in China. Auch in Deutschland steigen die Zahlen weiter. Bayern hat die strikten Ausgangssperren bis zum 19. April verlängert. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Montag, 30. März

+++ Weltweit haben sich inzwischen mehr als 735.000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Laut den Zahlen der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität sind 735.560 Ansteckungen bestätigt. Rund 34.800 Menschen starben demnach an der Lungenkrankheit Covid-19, 156.507 sind genesen.

+++ Spanien meldet inzwischen mehr Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, als China. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid stieg die Zahl der Infizierten auf mehr als 85.000. 7.300 Menschen seien gestorben.

+++ Über den Bund sind inzwischen 20 Millionen dringend benötigte Atemschutzmasken gegen das Coronavirus beschafft worden. Sie seien an die Länder und Kassenärztliche Vereinigungen ausgeliefert worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin. Die Beschaffung von Schutzausrüstung laufe weiter. Auch Unternehmen anderer Branchen hätten mittlerweile umgestellt und produzierten Masken, darunter etwa in der Textilindustrie.

+++ Die Wirtschaft in Deutschland wird in diesem Jahr nach Einschätzung der sogenannten Wirtschaftsweisen wegen der Corona-Pandemie spürbar schrumpfen. In einem Sonderbericht zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gehen die Experten im besten Fall von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 2,8 Prozent aus. Sollten die Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie und die Erholung der Wirtschaft länger dauern, könnte der Rückgang auch doppelt so hoch ausfallen. Die Wirtschaftsweisen empfehlen Deutschland ein Konjunkturprogramm.

+++ In Bayern werden die strikten Ausgangsbeschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus bis zum Ende der Osterferien am 19. April verlängert. Ministerpräsident Söder erklärte, für eine Exit-Debatte sei jetzt nicht die Zeit. Wirtschaftsminister Aiwanger teilte mit, dass mehrere Unternehmen in Bayern an einem Schnelltest arbeiten, der eine Infektion mit dem Coronavirus binnen weniger Minuten feststellen soll.

+++ Die Menschen in Österreich müssen künftig beim Einkaufen eine Schutzmaske tragen. Bundeskanzler Kurz sagte, die Masken würden ab Mittwoch verteilt.

+++ Das UNO-Flüchtlingshilfswerk fordert wegen der Gefahren durch die Ausbreitung des Coronavirus, die überfüllten Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln sofort zu räumen. Ein Sprecher des UNHCR sagte, die Menschen lebten dort bereits jetzt unter extrem risikoreichen Bedingungen.

+++ Die Zahl der Menschen, die sich in Deutschland nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, hat sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf knapp 57.300 erhöht. Das war im Vergleich zu den gestern vorgelegten Daten eine Zunahme um mehr als 4.700. 455 Menschen sind laut RKI an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das Institut weist allerdings darauf hin, dass der Anstieg tatsächlich noch höher ausgefallen sein könnte. Der Grund: Am Wochenende wurden nicht aus allen Gesundheitsämtern Daten an das RKI übermittelt. Die amerikanische Johns-Hopkins-Universität, die andere Quellen auswertet, kommt deshalb bereits auf höhere Zahlen: Demnach sind in Deutschland 62.435 Menschen infiziert und 541 infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

+++ Die Bundesregierung stellt sich Forderungen nach einer baldigen Lockerung der Kontaktbeschränkungen entgegen. Finanzminister Scholz nannte es im ARD-Fernsehen "zynisch" zu verlangen, dass gesundheitliche Fragen hinter wirtschaftlichen Fragen zurücktreten sollten. Wirtschaftsminister Altmaier schrieb auf Twitter, Forderungen nach einer Lockerung der Maßnahmen seien verfrüht und deshalb falsch, solange eine deutliche Verlangsamung der Zahl der Neuinfektionen nicht erreicht sei.

+++ Die "Wirtschaftsweisen" stellen ihr Sondergutachten zu Corona-Folgen vor. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung will in einer Video-Pressekonferenz außerdem Maßnahmen vorstellen, wie die Konjunktur angekurbelt werden könnte. Der Sachverständigenrat berät die Bundesregierung.

+++ In Italien verlangsamt sich die Zunahme der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Infizierten erhöhte sich dem Zivilschutz zufolge um gut 5.200 auf knapp 97.700. Das ist der geringste Anstieg seit Mittwoch. 10.779 Menschen sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Ausgangssperre in Italien wird Medienberichten zufolge um weitere zwei Wochen bis zum 18. April verlängert.

+++ Die CDU-Spitze berät heut per Schaltkonferenz über den Stand der Maßnahmen gegen die Corona-Krise und die Hilfen für Bürger und Unternehmen. Im Präsidium werde es unter der Leitung von Parteichefin Kramp-Karrenbauer wohl auch darum gehen, ob und wo hier nachjustiert werden müsse, hieß es in Parteikreisen.

Sonntag, 29. März

+++ Nun verhängt auch die russische Hauptstadt Moskau eine "Ausgangssperre". Ab Montag dürften die Einwohner der Millionen-Metropole ihre Wohnung nur noch verlassen, um zur Arbeit, zum nächst gelegenen Supermarkt, zur Apotheke und zur Mülltonne zu gehen, teilte die Stadt mit.

+++ Friseur- und Kosmetiksalons sind vielerorts geschlossen. Wie die Handwerkskammer Magdeburg berichtet, sorgt das für teils massiven Unmut. Betriebe berichteten davon, dass sie wegen der Schließung von Kunden beschimpft und zu Hausbesuchen aufgefordert würden, teilte Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe mit. Das gehe aber nicht. Das Ausüben mobiler Friseurtätigkeit widerspreche den Zielen und Regelungen der Verordnung. Grupe fügte hinzu, er habe zwar Verständnis dafür, dass Menschen einen Haarschnitt oder eine Fußpflege brauchten, die Betriebe aber bangten in diesen schweren Zeiten um ihre Existenz und brauchen Solidarität statt Anfeindungen.

+++ In Syrien hat es den ersten Todesfall gegeben. Bei einer Frau, die als Notfall in die Klinik gekommen sei, sei nach ihrem Tod eine Coronainfektion festgestellt worden, teilt das Gesundheitsministerium in Damaskus mit. In Syrien gibt es offiziellen Angaben zufolge bislang fünf bestätigte Fälle. Zur Eindämmung wurden Ausgangssperren verhängt.

+++ In Wolfsburg ist die Zahl der Toten in einem Alters- und Pflegeheim auf 15 gestiegen. In dem Haus leben überwiegend Demenzkranke. Die Lage hatte sich am Freitag zugespitzt, als die Stadt acht Todesfälle gemeldet hatte. Von etwa 165 Bewohnern des Hanns-Lilje-Heims waren laut Gesundheitsamt 72 infiziert.

Auch in einem Altenpflegeheim in Halle an der Saale ist ein Bewohner gestorben, 13 sind infiziert. In einem Pflegeheim in Jessen (Elster/Landkreis Wittenberg) breitet sich Sars-CoV-2 ebenfalls aus. Ein 76 Jahre alter Mann sei mit multiplen schweren Erkrankungen im Krankenhaus gestorben. 19 der 100 Bewohnerinnen und Bewohner sind infiziert, 7 Mitarbeiter erkrankt.

+++ In Deutschland sind weitere 4.000 neue Infektionen gemeldet worden. Ihre Zahl erhöhte sich damit laut Robert-Koch-Instituts auf mehr als 52.500, die Zahl der Toten liegt bei 389. Die Angaben dürften noch steigen, da das RKI von drei Bundesländern gestern keine neuen Angaben bekommen hat. Die Johns-Hopkins-Universität gibt die Zahl der Todesopfer bereits mit 455 an bei rund 58.000 Infektionen. Wie aussagekräftig sind die Zahlen beider Insitute zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen?

+++ Die Regierung der USA geht von langfristig Millionen Coronavirus-Fällen in den Vereinigten Staaten und mehr als 100.000 Toten aus. Die Zahl der Opfer könne gar an die 200.000 heranreichen, prognostizierte der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci. In den USA sind aktuell mehr als 124.000 Fälle und mehr als 2.100 Tote gemeldet worden. Weitere Informationen über die aktuelle Lage in den USA können Sie hier nachlesen.

+++ Portugal gewährt Geflüchteten ohne Aufenthaltsstatus vorläufig Asyl. Damit wolle die Regierung in Lissabon ihnen kostenlosen Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem und zu Sozialleistungen ermöglichen, berichten Medien. Die Maßnahme solle zunächst bis zum 1. Juli in Kraft bleiben. Portugals Verwaltungsminister Cabrita erklärte: "In diesem Moment ist es wichtig, vor allem die Grundrechte der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu schützen und zu garantieren."

+++ Südkorea schickt alle Einreisenden ab Mittwoch für zwei Wochen in Quarantäne. Das gilt nicht nur für Ausländer, sondern auch Südkoreaner. Für Reisenden aus Ländern wie etwa den USA gilt eine solche Regelung bereits. Auch heute stieg die Zahl der Infizierungen in Südkorea wieder an, nachdem zeitweise keine neuen mehr gemeldet worden waren. Hintergründe zu dem für viele als vorbildlich geltenden Vorgehen Südkoreas - aber auch Taiwans und Singapurs - haben wir für Sie hier zusammengefasst.

+++ Die ProSieben-Sendung "The Masked Singer" wird wegen zwei Fällen des Coronavirus im Team unterbrochen. Sender-Chef Daniel Rosemann teilte mit, nach Bekanntwerden der Infektionen im Team seien sofort alle vorgeschriebenen Maßnahmen ergriffen worden. Man habe keine andere Wahl, als zu pausieren. Sicherheit und Wohl der Crew und der Künstler unter den Masken hätten oberste Priorität.

Am 14. April soll es nun mit der Musik-Rateshow weitergehen.

Wer singt da unter der Maske? (imago / C. Hardt)

+++ Sechs schwerkranke Corona-Patienten aus Frankreich werden nun in der Berliner Charité intensivmedizinisch behandelt. Sie seien am Samstag mit zwei Flugzeugen aus Straßburg nach Berlin geflogen worden, teilten Senatskanzlei und Charité am Sonntag mit.

+++ RKI-Präsident Wieler fordert mehr Distanz zu exotischen Tierarten. Rund 70 Prozent aller Erreger stammten ursprünglich aus dem Tierreich, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Vor diesem Hintergrund sei es problematisch, dass es immer engeren Kontakt zu exotischen Tierarten gebe. Der RKI-Präsident forderte, stärker gegen illegalen Tierhandel vorzugehen. Es müsse verhindert werden, dass etwa Schleichkatzen oder Affen ins Land gebracht würden, die eine wichtige Quelle von neuen Erregern sein könnten.

+++ Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Mützenich, hat mit Blick auf die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus vor Ungeduld gewarnt. Mützenich sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, er halte es für falsch, bereits jetzt über Ausstiegsszenarien zu sprechen. Außerdem kritisierte er Firmen wie Adidas scharf, die für ihre Läden derzeit keine Miete mehr zahlen. Man werde das Mietmoratorium nachschärfen, um Missbrauch zu verhindern.

+++ Israel: Die israelische Zeitung "Haaretz" meldet, dass die Infektionszahlen im ultraorthodoxen Milieu deutlich stärker steigen als in überwiegend säkularen Gebieten. Gründe sieht die Zeitung etwa in der geringeren Nutzung von Informationsquellen - und darin, dass einige Synagogen entgegen der Vorschriften weiter geöffnet sind.

+++ Rückholaktion. Bislang sind inzwischen 160.000 deutsche Touristen aus dem Ausland zurückgeholt worden. Aber es befinden sich nach wie vor Tausende im Ausland.

+++ Spanien vermeldet einen traurigen Rekord: Innerhalb von 24 Stunden verstarben 835 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt bei mehr als 78.790.

+++ Das Robert Koch-Institut befürchtet, dass früher oder später auch in Deutschland die Beatmungsgeräte nicht mehr für alle Covid-19-Patienten ausreichen. RKI-Präsident Wieler will darum Zustände wie in Italien nicht mehr ausschließen. In Deutschland gibt es derzeit etwa 52.500 bestätigte Fälle. Die Johns-Hopkins-Universität führt gut 57.700 Infektionen auf.

+++ Medienberichten zufolge sollen die Olympischen Spiele nun doch im Sommer 2021 stattfinden. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Zuletzt war auch ein Termin im Frühjahr zur Debatte gestanden, um den Ablauf des Sportjahrs weniger zu beeinflussen.

+++ Der weltgrößte Hersteller von Schutzhandschuhen Top Glove aus Malaysia rechnet angesichts der hohen Nachfrage aus Europa und den USA mit Lieferengpässen. Die Bestellungen aus diesen Regionen übersteigen demnach deutlich die Produktionskapazitäten der Firma; außerdem können Arbeitskräfte aus Nepal wegen der Reisebeschränkungen nicht einreisen.

+++ Ein brasilianisches Gericht hat es der Regierung des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro untersagt, Empfehlungen gegen Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus zu verbreiten. Die Richter in Rio de Janeiro ordneten die Einstellung der Regierungskampagne "Brasilien darf nicht stillstehen" an. Trotz steigender Infektionszahlen in Brasilien lehnt Bolsonaro strenge Eindämmungsmaßnahmen ab.

+++ Einbußen für die reichsten Menschen der Welt: Die stark schwankende Börsenkurse machen auch vor Milliardären keinen Halt. Der "Kontostand" der laut Forbes zehn reichsten Männer der Welt im März ist gegenüber dem Vorjahr um mehr als 75 Milliarden US-Dollar geschrumpft:

+++Die Pflegekassen haben umfassende finanzielle Unterstützung für Heime und Pflegedienste zugesagt. Nach Angaben des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherung werden Mehrkosten für Schutzausrüstung oder Personal voll von der Pflegeversicherung übernommen.

+++ In den USA sind inzwischen fast 2.200 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Ansteckungen wird mit mehr als 124.000 angegeben. Besonders stark betroffen ist der Bundesstaat New York. Allein dort gibt es etwa 730 Todesfälle. Die Präsidentschaftsvorwahlen in New York wurden vom 28. April auf den 23. Juni verschoben.

+++ Angesichts des Engpasses bei Schutzmasken und -kitteln will die Bundesregierung die Beschaffung des Materials beschleunigen. Das Gesundheitsministerium habe ein sogenanntes Open-House-Verfahren gestartet, berichtet die "Welt am Sonntag". Da bei dieser Vorgehensweise keine Verhandlungen stattfänden, könnten Geschäfte schneller abgewickelt werden. Unternehmen, die auf das Angebot eingehen, müssen demnach mindestens 25.000 Stück eines der beiden Produkte liefern, einen Mindeststandard garantieren und die Lieferung verantworten.

+++ Heute findet wegen des Coronavirus eine historische Stichwahl in Bayern statt: Zum ersten Mal überhaupt findet die Wahl um die Spitzenposten in den Kommunen des Freistaats ausschließlich per Brief statt.

