Die Bundeswehr hält 37.000 Soldaten für den Corona-Einsatz bereit. Die Kliniken in Japan sind angesichts steigender Infektionszahlen überlastet. Erste US-Bundesstaaten lockern die Einschränkungen. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Samstag, 18. April

+++ Für den Einsatz in der Corona-Krise hält die Bundeswehr inzwischen mehr als 37.000 Soldaten zur Unterstützung von Ländern und Kommunen bereit. Zu dem Einsatzkontingent "Hilfeleistung Corona" gehörten mehr als 17.000 Männer und Frauen aus dem Sanitätsdienst der Streitkräfte, heißt es in einer Vorlage für die Spitze des Verteidigungsministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

+++ Die Zahl der Coronafälle in Japan nimmt stark zu. Von Freitag auf Samstag seien 556 neue Fälle dazugekommen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Rechnet man die 712 Infizierten vom Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" ein, das im Februar in Yokohama anlegte, sind damit mehr als 10 000 Fälle in Japan bestätigt - gut drei Monate, nachdem dort die erste Infektion bekannt geworden war. Vor allem in der Hauptstadt Tokio sind die Kliniken bereits überlastet. Die Regierung steht in der Kritik.

+++ In den USA beginnen erste Bundesstaaten, die durch die Coronavirus-Krise bedingten Einschränkungen zu lockern. In Minnesota sollen etwa Parks wieder öffnen können, wenn Schutzmaßnahmen befolgt werden. Die demokratische Gouverneurin von Michigan, Whitmer, hofft, dass die Wirtschaft zumindest teilweise ab dem 1. Mai wieder hochgefahren werden kann. Lockerungen wurden auch in Florida und in Texas angekündigt.

+++ Trotz weltweiter Maßnahmen gegen das Coronavirus gibt es den Daten der Johns-Hopkins-Universität zufolge mittlerweile rund 150.000 registrierte Corona-Tote. Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen hat die Marke von 2,2 Millionen überschritten. Die meisten Todesfälle infolge der Coronavirus-Pandemie gab es der Hochschule in Baltimore zufolge bislang in den USA (34.000), Italien (23.000), Spanien (19.000), gefolgt von Frankreich und Großbritannien. Wie aktualisieren regelmäßig unsere Übersicht: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.

+++ 51 % mehr Infektionen, 60 % mehr Todesfälle: Die Weltgesundheitsorganisation zeigt sich besorgt über die Entwicklung der Coronavirus-Fälle auf dem afrikanischen Kontinent. WHO-Generaldirektor Tedros sagte, bei den Infektionen habe es in der vergangenen Woche eine Zunahme von mehr als 50 Prozent gegeben - bei den Todesfällen in Afrika sogar ein Plus von mehr als 60 Prozent. Weil es an Tests mangele, seien die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich sogar höher als die gemeldeten. Man arbeite daher daran, die Test-Kapazitäten auszubauen. Weiter teilte die WHO mit, man sei sich unsicher, ob Antikörper gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 einen vollständigen Schutz gegen eine zweite Erkrankung böten. Zudem zeigten Untersuchungen, dass sich erst bei einem geringen Teil der Bevölkerung solche Antikörper nachweisen ließen.

+++ In mehreren US-Medien kursiert die Theorie, wonach das neue Coronavirus erstmals in einem Forschungslabor in Wuhan auf einen Menschen übergesprungen sein könnte - und nicht wie von China gemeldet auf einem Tiermarkt. Was steckt hinter der Theorie? Und wie äußert sich Deutschland dazu? Unser Beitrag: Neues Coronavirus könnte in Labor in Wuhan auf Menschen übergesprungen sein.

Unser Archiv:

