In den USA übertreffen die Fälle von Covid-19 nun die offiziellen Zahlen aus China. Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden bislang mehr als 83.000 Fälle in den Vereinigten Staaten nachgewiesen. Aus China werden rund 81.000 gemeldet. Zudem kommen Meldungen, dass das Coronavirus auf einem Flugzeugträger ausgebrochen ist. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 27. März

+++ Der Umsatz der Handwerksbetriebe in Deutschland ist einer Umfage zufolge wegen der Coronakrise um gut die Hälfte eingebrochen. Der Zentralverband des deutschen Handwerks befragte rund 4.900 Unternehmen. Viele Betriebe berichteten von stornierten Aufträgen und fehlendem Personal, weil etwa Beschäftigte wegen eigener Quarantäne oder fehlender Kinderbetreuung nicht zur Arbeit kommen könnten, erklärte der Verband.

+++ Der FDP-Vorsitzende Lindner begrüßt die Diskussion um eine Exit-Strategie für einen Ausstieg aus den Beschränkungen für das öffentliche Leben. Die Debatte gebe den den Menschen im Land das Signal, dass die Maßnahmen nicht von Dauer seien, sagte Lindner im Deutschlandfunk. Nötig seien zunächst flächendeckende und schnellere Tests, um die Voraussetzungen für eine Lockerung zu schaffen.

+++ Im Deutschlandfunk berichtet der medizinische Direktor der Gesundheitsbehörde der norditalienischen Provinz Bergamo, Carlo Alberto Tersalvi, über die aktuelle Lage in der schwer betroffenen Region um Bergamo. Das Tempo, mit dem neue Infektionen festgestellt würden, habe sich verlangsamt. Dies sei ein gutes Signal. Dennoch dürfe man im Kampf gegen das Coronavirus nicht nachlassen.

+++ In den USA haben die Fälle von Corona-Infektionen nun die offiziellen Zahlen aus China übertroffen. Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden bislang mehr als 83.000 Fälle in den Vereinigten Staaten nachgewiesen. Aus China werden rund 81.000 gemeldet. Zudem kommen Meldungen, dass das Coronavirus auf einem Flugzeugträger ausgebrochen ist: der "USS Theodore Roosevelt".

+++ Der Bundesrat will heute endgültig das gewaltige Hilfsprogramm in der Corona-Krise beschließen. Es umfasst Maßnahmen zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen, zur Unterstützung von Krankenhäusern sowie zur Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnung der Bürger. Dem Vernehmen nach will die Länderkammer alle Gesetze in einer Sitzung ohne Redebeiträge zügig durchwinken. Die ersten Hilfen sollen noch vor dem 1. April bei den Betroffenen ankommen.

+++ Um sich über Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Verkehr auszutauschen, schalten sich die Verkehrsminister der Länder und Bundesverkehrminister Scheuer am Vormittag zusammen. Dabei soll es auch darum gehen, wie der Warenverkehr trotz verstärkter Grenzkontrollen sichergestellt werden könne, sagte der Sprecher von Saarlands Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD), die derzeit den Vorsitz in der Konferenz der Verkehrsminister hat.

Donnerstag, 26. März

+++ Weltweit haben sich nach Angaben von US-Experten inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Wie aus einer Übersicht der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht, wurde bei mehr als 510.000 Menschen eine Ansteckung bestätigt. Rund 23.000 Menschen starben demnach an der Lungenkrankheit Covid-19.

+++ Deutschland versorgt nach Angaben des Auswärtigen Amtes insgesamt 47 Corona-Intensivpatienten aus Italien. In den vergangenen Tagen erklärten sich immer mehr Bundesländer bereit, einige Patienten aus Italien und Frankreich aufzunehmen.

+++ In der Türkei steigt die Zahl der Virus-Toten und Infizierten. 16 Menschen sind nach Angaben der Regierung binnen eines Tages an der Lunkenkrankheit Covid-19 gestorben, insgesamt sind es damit 75 Patienten. Die Zahl der Infizierten stieg um 1.196 auf nunmehr 3.629 gestiegen. Weitere Details zur Ausbreitung des Coronavirus in Europa haben wir hier für Sie zusammengestellt.

+++ Klassische Musik: Mehrere Europäische Konzerthäuser haben sich zusammengetan und teilen auf Facebook jeden Abend "die beste Musik mit Euch", wie hier zum Beispiel die Kölner Philharmonie. Weitere Kulturangebote in Zeiten von Corona haben wir für Sie hier zusammengefasst.

+++ Die G20, die größten Industrie- und Schwellenländer der Welt, haben sich darauf geeinigt, mehr als 5 Billionen US-Dollar in die Weltwirtschaft zu investieren, um die sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie entgegenwirken. Die Staats- und Regierungschefs hatten heute Videokonferenz, an der auch Bundeskanzlerin Merkel, US-Präsident Trump und der chinesische Staatschef Xi Jingping teilnahmen.

+++ Die Austronauten Alexander Gerst und Thomas Reiter geben Tipps für die Zeit der häuslichen Quarantäne oder der Isolation. Wichti ist demnach ein strukturierter Alltag und das Befolgen von Ritualen.

