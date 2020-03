In Spanien ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen erneut gestiegen: binnen eines Tages um 8.500 auf über 56.000. Viele Krankenhäuser sind überfordert. In Deutschland werden nach Angaben des Berliner Virologen Drosten inzwischen 500.000 Menschen pro Woche auf das Virus getestet. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 27. März

+++ In den USA haben die Fälle von Corona-Infizierung nun China übertroffen. Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden bislang mehr als 83.000 Fälle in den Vereinigten Staaten nachgewiesen. In China sind es mehr als 81.000. Zudem kommen Meldungen, dass das Coronavirus auf einem Flugzeugträger ausgebrochen ist: der "USS Theodore Roosevelt".

+++ Der Bundesrat will heute endgültig das gewaltige Hilfsprogramm in der Corona-Krise beschließen. Es umfasst Maßnahmen zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen, zur Unterstützung von Krankenhäusern sowie zur Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnung der Bürger. Dem Vernehmen nach will die Länderkammer alle Gesetze in einer Sitzung ohne Redebeiträge zügig durchwinken. Die ersten Hilfen sollen noch vor dem 1. April bei den Betroffenen ankommen.

+++ Um sich über Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Verkehr auszutauschen, schalten sich die Verkehrsminister der Länder und Bundesverkehrminister Scheuer am Vormittag zusammen. Dabei soll es auch darum gehen, wie der Warenverkehr trotz verstärkter Grenzkontrollen sichergestellt werden könne, sagte der Sprecher von Saarlands Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD), die derzeit den Vorsitz in der Konferenz der Verkehrsminister hat.

Donnerstag, 26. März

+++ Weltweit haben sich nach Angaben von US-Experten inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Wie aus einer Übersicht der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht, wurde bei mehr als 510.000 Menschen eine Ansteckung bestätigt. Rund 23.000 Menschen starben demnach an der Lungenkrankheit Covid-19.

+++ Deutschland versorgt nach Angaben des Auswärtigen Amtes insgesamt 47 Corona-Intensivpatienten aus Italien. In den vergangenen Tagen erklärten sich immer mehr Bundesländer bereit, einige Patienten aus Italien und Frankreich aufzunehmen.

+++ In der Türkei steigt die Zahl der Virus-Toten und Infizierten. 16 Menschen sind nach Angaben der Regierung binnen eines Tages an der Lunkenkrankheit Covid-19 gestorben, insgesamt sind es damit 75 Patienten. Die Zahl der Infizierten stieg um 1.196 auf nunmehr 3.629 gestiegen. Weitere Details zur Ausbreitung des Coronavirus in Europa haben wir hier für Sie zusammengestellt.

+++ Klassische Musik: Mehrere Europäische Konzerthäuser haben sich zusammengetan und teilen auf Facebook jeden Abend "die beste Musik mit Euch", wie hier zum Beispiel die Kölner Philharmonie. Weitere Kulturangebote in Zeiten von Corona haben wir für Sie hier zusammengefasst.

+++ Die G20, die größten Industrie- und Schwellenländer der Welt, haben sich darauf geeinigt, mehr als 5 Billionen US-Dollar in die Weltwirtschaft zu investieren, um die sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie entgegenwirken. Die Staats- und Regierungschefs hatten heute Videokonferenz, an der auch Bundeskanzlerin Merkel, US-Präsident Trump und der chinesische Staatschef Xi Jingping teilnahmen.

+++ Die Austronauten Alexander Gerst und Thomas Reiter geben Tipps für die Zeit der häuslichen Quarantäne oder der Isolation. Wichti ist demnach ein strukturierter Alltag und das Befolgen von Ritualen.

Noch bis in den Abend geht das Programm der ESA weiter - auf Französisch und Englisch:

+++ Frankreich bittet die Bundeswehr um Unterstützung. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" fragte Paris über militärische und diplomatische Kontakte beim Verteidigungsministerium an, ob die deutschen Streitkräfte wegen der Notlage im Nachbarland schnell aushelfen könnten. Demnach werden dringend Helikopter etwa zur Verlegung von Corona-Patienten benötigt. Es werde zudem ein Einsatz der deutsch-französischen Brigade erwogen, heißt es in dem Bericht weiter.

+++ Die Zahl der Menschen, die in Spanien an der Coronavirus-Infektion erkrankt sind, hat sich erneut drastisch erhöht. Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, nahmen die Infektionen innerhalb eines Tages um 8.500 zu auf mehr als 56.000. Rund 4.000 Menschen starben bisher an der Lungenkrankheit. Viele Krankenhäuser sind völlig überfordert: Das spanische Fernsehen zeigte Bilder von überfüllten Intensivstationen, in denen die Patienten in den Gängen ausharren müssen. Das Ausgangsverbot wegen der Corona-Epidemie wurde um weitere zwei Wochen - bis zum 11. April - verlängert.

+++ Die Junge Union empfiehlt die Verschiebung der Sommerferien.

+++ Wer in Großbritannien eine Coronavirus-Erkrankung vorgibt und mit Absicht Polizisten, Rettungskräfte oder Einzelhandelsbeschäftigte anhustet oder anspuckt, riskiert nach den Worten des Generalstaatsanwalts Max Hill eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren. Zuletzt hatte es vermerht solche Berichte gegeben.

Die britischen Behörden bestellen beim Staubsauger-Hersteller Dyson 10.000 Beatmungsgeräte. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mit CoVent ein entsprechendes Modell entwickelt. Die Produktion könne Anfang April anlaufen, heißt es. Großbritannien benötigt nach Einschätzung der Behörden insgesamt 30.000 Beatmungsgeräte.

+++ In Deutschland sind bisher vergleichsweise wenige Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Der Berliner Virologe Christian Drosten sagte, ein möglicher Grund sei, dass hierzulande so viel auf das Coronavirus getestet werde. Nach seinen Angaben werden in der Bundesrepublik inzwischen 500.000 Tests pro Woche durchgeführt. Mehr Hintergründe zu der Frage, warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist, gibt es hier.

Bundesgesundheitsminister Spahn betonte heute: "Noch ist das die Ruhe vor dem Sturm." Keiner könne genau sagen, was in den nächsten Wochen komme.

+++ Der Stuttgarter Bosch-Konzern hat nach eigenen Angaben einen Schnelltest auf das Coronavirus entwickelt. Die Analysezeit lässt sich damit nach Angaben des Unternehmens von derzeit vier bis fünf Stunden auf zweieinhalb verringern. Der Schnelltest sei so weit automatisiert, dass kein spezialisiertes Laborpersonal nötig sei und er auch direkt in Arztpraxen eingesetzt werden könnte. Bosch rechnet damit, dass das Verfahren in Deutschland ab April verwendet werden kann.

+++ Die wichtigste Industriemesse der Welt, die Hannover Messe, fällt dieses Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Es ist das erste Mal in der 73-jährigen Geschichte. Zunächst sollte sie von April auf Juli verschoben werden. Zur Begründung heißt es, Einreisebeschränkungen, Kontaktverbote und eine Verfügung der Region Hannover machten die Ausrichtung auch im Juli unmöglich.

+++ Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 36.508 gestiegen. Das sind fast 5.000 Fälle mehr als am Vortag. Gestern hatte das RKI bereits einen Anstieg um 4.000 Fälle vermeldet. Die Zahl der Toten stieg nach den Angaben vom Donnerstag von 149 auf 198. Laut der amerikanischen Johns Hopkins Universität gibt es rund 37.000 Infizierte in der Bundesrepublik. 206 Menschen sind demnach an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat die Bürger wegen der Corona-Krise auf weitere schwierige Wochen eingestimmt. Abstand halten sei das Gebot der Stunde, sagte er in einer Videobotschaft. "Die überwältigende Mehrheit in unserem Lande hat das verstanden und handelt danach. Dafür danke ich Ihnen."

+++ In Italien verlangsamt sich die Ausbreitung des Coronavirus etwas. Wie die Gesundheitsbehörden Mittwochabend in Rom mitteilten, hat die Zahl der Infektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 7,5 Prozent zugenommen. Das sei der niedrigste Zuwachs seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Infizierten liegt bei mehr als 74.000. An Covid-19 starben in Italien bereits mehr als 7.500 Menschen.

+++ Der Handelsverband Deutschland fordert Nachbesserungen beim gestern vom Bundestag beschlossenen Hilfspaket. HDE-Hauptgeschäftsführer Genth sagte im Deutschlandfunk, insbesondere mittelständische Betriebe seien in Gefahr. Für sie kämen Direkthilfen - anders als für Kleinbetriebe - nicht infrage.

+++ Vietnam interniert Zehntausende Bürgerinnen und Bürger, die aus dem Ausland zurückkehren. Rund 45.000 Menschen befinden sich laut offiziellen Daten der Regierung überwiegend in Kasernen in Quarantäne.

+++ In den USA hat der Senat für Wirtschaftshilfen in Höhe von zwei Billionen US-Dollar gestimmt. Das Repräsentantenhaus berät ebenso diese Woche über das Paket.

Die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus hat in den USA inzwischen die Tausender-Grenze überschritten. Nach Angaben der Johns Hopkins University starben bisher 1.030 Menschen an Covid-19. Mehr als 68.500 wurden nachweislich infiziert.

