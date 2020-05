Italiens Regierungschef Conte hat weitere Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in Aussicht gestellt. Der DGB fordert am Tag der Arbeit mehr Geld für systemrelevante Berufe. Aus dem Mittelstand kommt deutliche Kritik am Kurs der deutschen Politik. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 01. Mai

+++ Italiens Regierungschef Conte hat weitere Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in Aussicht gestellt.

Die Nachrichtenagentur dpa zitiert Conte so: "Ich bin sicher, dass sich bei Einhaltung der Regeln die Ansteckungskurve in einigen Gebieten erheblich verlangsamen wird". Weiter habe er auf Facebook erklärt, sollte dies so eintreten, könnten auch Geschäfte wie Friseure oder Kosmetiksalons wieder früher als geplant öffnen.

Italien lockert ab Montag nach fast zwei Monaten die strikten Ausgangssperren. Dann dürfen rund 60 Millionen Menschen wieder zum Sport oder Spazierengehen nach draußen. Auch fahren Industrie und Bauwirtschaft langsam wieder ihre Produktion hoch. Vier Millionen Menschen könnten am Montag wieder zur Arbeit, so Conte.

+++ Südafrika hebt erste Auflagen in der Corona-Krise wieder auf.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dürfen Restaurants Speisen ausliefern, Industriezweige wie Bergbau oder Stahl wieder bis zur Hälfte der Belegschaft beschäftigen. Das Land hatte zuvor ein strikte Ausgangssperre.

Der Großteil der Wirtschaft wurde lahmgelegt. Das Land ist dem Reuters-Bericht zufolge wirtschaftlich besonders stark beeinträchtigt, da es schon vor der Pandemie in der Rezession gewesen sei. Die offiziellen Infektions- sowie Todeszahlen seien mit unter 6.000 beziehungsweise 100 für eine Nation mit 58 Millionen Menschen vergleichsweise niedrig.

+++ Japans Ministerpräsident Abe signalisiert eine Verlängerung des Ausnahmezustands um etwa einen Monat. Er sagte einem Reuters-Bericht zufolge, er werde am Montag darüber entscheiden und neige zu einer Ausweitung. AP berichtet sogar, Abe habe bereits den für die Corona-Bekämpfung zuständigen Wirtschaftsminister beauftragt, die Maßnahmen zu verlängern.

Aus Japan erreicht uns auch eine kuriose Meldung: Ein Meereszentrum sucht Videochat-Partner für seine während der Corona-Pandemie vereinsamten Aale. "Die Tiere im Aquarium sehen keine Menschen mehr außer den Pflegern und fangen an, die Menschen zu vergessen", schlug das Sumida-Aquarium in Tokio im Online-Dienst Twitter Alarm. Die "beispiellose Situation" habe unerwartete Nachteile, da sich einige Aale im Sand vor den Pflegern versteckten, was die medizinische Versorgung der Tiere erschwere.

+++ Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen steigt in Deutschland weiter an.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 159.119 Corona-Fälle und 6.288 Tote. Das sind 1.478 Infizierte mehr als am Vortag und 173 neue Todesfälle. Das RKI zählt rund 123.500 Genesungen (und damit 3.100 mehr als am Vortag).

Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland bereits 162.375 bestätigte Fälle. 123.500 Menschen gelten nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 6.572 Tote.

Aktuelle Entwicklungen in anderen Ländern beschreiben wir in diesem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.

+++ Kinder in mehreren EU-Staaten leiden unter einen neuen Krankheit, die womöglich mit Covid-19 zusammenhängt. Beobachtet werden Symptome wie Fieber, Beschwerden im Verdauungstrakt und Gefäßentzündungen, die eine Herzschwäche verursachen können. Einige Kinder mussten sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Auch aus Deutschland werden erste Fälle gemeldet.

+++ Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat mit Kundgebungen im Internet begonnen. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Hannack sagte in einer Übertragung, die Krise habe deutlich gemacht, welche Berufsgruppen unser aller Überleben sicherten - zum Beispiel Menschen im Einzelhandel, in der Pflege sowie Reinigungskräfte.

Doch ihnen reiche Applaus und ein warmer Händedruck als Anerkennung nicht aus. Die Berufe brauchten als echte Aufwertung mehr Geld, und zwar jetzt, dauerhaft und über Tarif. Hannack forderte zudem, Eltern durch die Arbeitgeber stundenweise zu entlasten, damit sie sich die Betreuung teilen können. Sonst würden alte Rollenbilder wieder verfestigt: Frauen würden Homeoffice machen und die Kinderbetreuung übernehmen, der Mann ginge normal wieder arbeiten. Das, so Hannack, dürfe in und nach der Krise nicht so sein.

Arbeitsminister Heil sagte in der Übertragung, Beschäftigte hätten nicht nur verdient, dass um ihre Arbeitsplätze gekämpft wird, sie verdienten auch bessere Arbeitsbedingungen.

+++ Opernhäuser aus Nordrhein-Westfalen haben eine baldige Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebes gefordert.

Demnach soll die Politik "einen realistischen und zügigen Zeitplan" erarbeiten und "dafür in einen direkten und konstruktiven Dialog mit den Kulturschaffenden" treten. Ziel dieses Dialoges müsse es sein, "den Vorstellungsbetrieb baldmöglichst, jedoch spätestens ab dem 1. September 2020, wiederaufzunehmen", hieß am Freitag in einer Mitteilung mehrerer Opernhäuser, die sich auf Initiative des Theaters Dortmunds zusammengeschlossen hatten.

+++ Aus dem Mittelstand kommt angesichts der wirtschaftlichen Verwerfungen deutliche Kritik am Kurs der deutschen Politik.

Die einseitige Fixierung auf eine rein virologische Sichtweise und damit das gefährliche Spiel mit den Zukunftschancen des Landes müsse beendet werden, heißt es in einem Brief des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft an Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder. Es sei verantwortungslos, dass bislang noch kein konkreter Fahrplan für ein schrittweises Hochfahren der Wirtschaft vorgelegt worden sei.

+++ Die Bundesregierung rechnet infolge der Corona-Krise mit einem dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung und der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Aber was heißt das konkret? Wir fassen für Sie zusammen: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet.

Die Corona-Krise hat bei weitem nicht nur die bekannten Auswirkungen auf Gesundheit und Wirtschaft. Die Maßnahmen und Folgen der Coronavirus-Pandemie könnten sich nach Ansicht der Vereinten Nationen verheerend auf Frauen auswirken: UNO warnt vor "katastrophalen Auswirkungen" der Coronavirus-Pandemie.

+++ Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet will sich heute mit Vertretern der Kommunen über das weitere Vorgehen in der Coronakrise abstimmen.

Bei der Videokonferenz mit Sprechern der kommunalen Spitzenverbände dürfte es vor allem um den Schulbetrieb und um Konzepte für die Kinderbetreuung gehen. Pläne des nordrhein-westfälischen Landesschulministeriums für eine Öffnung der Grundschulen waren vom Ministerpräsidenten relativiert worden.

Mehr Informationen in unserem Artikel: Wann öffnen die Schulen wieder?

+++ Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, kritisiert den Mangel an internationaler Solidarität in der Corona-Pandemie.

Guterres beklagte im ARD-Fernsehen eine "Dysfunktionalität in den internationalen Beziehungen" und ein Gegeneinander der größten Mächte im Zusammenhang mit der Pandemie. Für den Kampf gegen das Virus sei es aber notwendig, die Strategien der unterschiedlichen Staaten zu koordinieren.

+++ Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing verzichtet bis auf Weiteres auf Staatshilfen.

Wie der Konzern mitteilte, wurden am Kapitalmarkt rund 25 Milliarden Dollar von Investoren durch die Ausgabe von Anleihen eingenommen. Wie es hieß, gab es eine hohe Nachfrage nach den Schuldpapieren. Wegen der Coronakrise hatte Boeing seine Produktion zunächst einstellen müssen. Belastet wird der Airbus-Rivale auch durch die Abstürze des Pannenflugzeugs 737 Max.

+++ Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, hat Unternehmen davor gewarnt, "die Krise jetzt für zusätzlichen Arbeitsplatzabbau zu missbrauchen". +++

Zum Tag der Arbeit sagte Hoffmann, wenn es wieder bergauf gehe, würden ihnen die Fachkräfte fehlen. Anstatt nun alte Sparmodelle zu bedienen, müsse mit ordentlichen Löhnen die Kaufkraft breiter Bevölkerungsschichten gesichert werden.

+++ Südkoreas Exporte sind im April eingebrochen +++

Die Ausfuhren fielen verglichen mit dem Vorjahresmonat um 24,3 Prozent, wie das Handelsministerium der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens mitteilt. Das ist der stärkste Rückgang seit Mai 2009.

+++ Medienberichte: Krankenstand auf höchstem Wert +++

Die Gesetzliche Krankenversicherung verzeichnete im April 43 Prozent mehr Krankschreibungen von Arbeitnehmern als im März, wie die "Augsburger Allgemeine" unter Berufung auf ihr vorliegenden Daten berichtete. Absolut stieg die Zahl der wegen Krankheit arbeitsunfähigen, krankengeldberechtigten Mitglieder von 1,49 Millionen im März um über 640.000 auf 2,13 Millionen im April, wie die Zeitung aus einem ihr vorliegenden Bericht des GKV-Spitzenverbandes zitierte.

+++ China meldet zwölf neue Coronavirus-Fälle nach nur vier einen Tag zuvor +++

Laut Angaben der nationalen Gesundheitskommission seien davon sechs Fälle bei Einreisenden aufgetreten. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beläuft sich damit auf 82.874. Die Zahl der Todesopfer stagniert bei 4633.

+++ Trump behauptet: Ursprung des Coronavirus in chinesischem Forschungslabor +++

Auf die Frage eines Medienvertreters, ob der US-Präsident Beweise gesehen habe, die ihm ein "hohes Maß an Vertrauen" gäben, dass das Virus aus dem Institut für Virologie in Wuhan stamme, erklärte Trump: "Ja, habe ich". Es sei ihm aber nicht erlaubt, Details zu nennen. Das immer mal wieder als möglicher Ursprungsort für das neuartige Coronavirus verdächtigte Labor hatte diese Vorwürfe in der Vergangenheit von sich gewiesen. Trumps Kritiker sehen in den wiederholt geäußerten Vorwürfen eine Strategie, die von eigenen Versäumnissen in der Corona-Krise ablenken soll.

Donnerstag, 30. April

+++ Der saarländische Ministerpräsident Hans hat sich im Kampf gegen das Coronavirus für eine stärkere Regionalisierung der Maßnahmen ausgesprochen.

Einzelne Bundesländer seien unterschiedlich stark vom Infektionsgeschehen betroffen, sagte der CDU-Politiker. Sogar zwischen einzelnen Regionen gebe es erhebliche Unterschiede. Deshalb sollten die Länder in unterschiedlichem Tempo und abhängig vom Verlauf des Infektionsgeschehens passgenaue Maßnahmen ergreifen können.

+++ Sorgen vor alkoholisierten Gästen erschweren nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Söder die Wiedereröffnungen in der Gastronomie.

Nach einer Schalte von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie sagte er, dieser Bereich bleibe die größte Herausforderung. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet sagte, wo Alkohol ausgeschenkt werde, sei das Abstandsgebot schnell vergessen. Doch selbst wenn die Gastronomie zu den sensibelsten Bereichen in der Corona-Krise gehöre, müsse es auch dort angesichts der wirtschaftlichen Lage bald Erleichterungen geben. Wir haben wichtige Fragen zur Gastronomie zusammengefasst.

+++ Nach Angaben der amerikanischen Johns Hopkins Universität sind inzwischen weltweit mehr als eine Million Menschen wieder genesen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren.

Der Statistik zufolge (Stand 22 Uhr) gibt es rund 3,25 Millionen bestätigte Coronafälle. Die Zahl der Toten liegt demnach bei etwas mehr als 231.000.

Wenn Sie mehr über die Art der Erhebung von Johns Hopkins Universität und Robert Koch-Institut wissen wollen - wir haben Fragen dazu beantwortet. Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet, können Sie hier nachlesen.

+++ Die von Bildungsministerin Karliczek geplanten KfW-Kredite für Studierende in der Corona-Krise stoßen auf Kritik.

Die Gewerkschaft Verdi erklärte, die Kredite seien eine unangemessene und unzureichende Reaktion auf die Notlage vieler Studierender. Es brauche entschiedene Soforfthilfen als Zuschuss und kein Verschuldungsprogramm, sagte Vorstandsmitglied Bühler. Ab dem 8. Mai können Studierende bei der staatlichen Förderbank KfW ein Darlehen von bis zu 650 Euro im Monat beantragen.

+++ Mehrere Gerichtsentscheidungen zum Öffnungsverbot für größere Geschäfte sind unterschiedlich ausgefallen.

In Nordrhein-Westfalen scheiterte Galeria Karstadt Kaufhof mit dem Versuch, die Begrenzung von Verkaufsflächen auf 800 Quadratmeter zu kippen. Das Oberverwaltungsgericht Münster lehnte einen Eilantrag gegen die Anordnung der Landesregierung ab. In Berlin dagegen dürfen die Filialen des Warenhauskonzerns und das KaDeWe wieder auf ganzer Fläche öffnen. Das Bundesverfassungsgericht wiederum lehnte einen ersten Eilantrag gegen die Begrenzung der Verkaufsfläche im Einzelhandel ab. Geklagt hatte ein Modehaus aus Bayern.

+++ In Österreich dürfen Restaurants ab Mitte Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen. Wann wird das in Deutschland möglich sein?

Cafés, Kneipen und Restaurants sind seit Wochen geschlossen. Welche Perspektiven hat die Branche, in der sich für viele inzwischen die Existenzfrage stellt? Auf der Bund-Länder-Konferenz gab es jedenfalls keine konkrete Perspektive. Wir haben wichtige Fragen zur Gastronomie zusammengefasst.

+++ Die Schauspielerin Cate Blanchett appelliert, in der Coronakrise nicht die Lage der Flüchtlinge in aller Welt zu vergessen.

Sie sagte auf dem Twitterkanal des UNO-Flüchtlingshilfswerks, für viele Betroffene stelle die Coronakrise eine zusätzliche, schlimme Bedrohung dar. Die Arbeit für die UNO-Helferinnen und Helfer werde zudem durch das Herunterfahren der Wirtschaft und die Grenzschließungen in vielen Ländern erschwert. Cate Blanchett ist Sonderbotschafterin des UNHCR.

+++ Der Wiederaufbau nach der Corona-Krise muss aus Sicht der EU-Kommission eng mit dem Klimaschutz verbunden werden.

Die Erderwärmung bleibe bedrohlich, auch wenn die Pandemie gerade alles dominiere, sagte der geschäftsführende Vizepräsident der Kommission, Frans Timmermans, im Gespräch mit Deutschlandfunk Nova.

+++ Nordrhein Westfalens Ministerpräsident Laschet hat die verkündeten Pläne des Landesschulministeriums relativiert, wonach am 11. Mai die Grundschulen für alle Schüler wieder geöffnet werden sollten.

Eine entsprechende Mail an die Schulen werde korrigiert, sagte der CDU-Politiker in Düsseldorf. Details liegen uns noch nicht vor. Zuvor hatte das vom Koalitionspartner FDP geführte Schulministerium mitgeteilt, kommende Woche werde es mit den Kindern der vierten Schuljahre losgehen. Ab dem 11. Mai sollten dann auch die ersten, zweiten und dritten Klassen jeweils tageweise wieder in die Schule gehen. Die übrige Zeit sollten sie weiterhin zuhause lernen müssen.

+++ Die Corona-Pandemie bedeutet auch für Chöre und Millionen Sängerinnen und Sänger einen Einschnitt. Es gibt keine normalen Proben und Konzerte.

Hinzu kommt: Beim virtuellen Proben hapert es mit der Technik – wegen der Latenz, der Zeitverzögerung. Doch Software-Entwickler arbeiten beim Projekt "Digital Stage" seit gut einem Monat an einem Ausweg. Herauskommen soll eine Lösung, Zitat: "die es größeren Musik- und Theaterensembles erlaubt, verteilt von zu Hause aus und mit haushaltsüblicher vorhandener Technik im Internet zu proben und live auf einer digitalen Bühne gemeinsam vor Publikum auftreten zu können."

+++ Es gibt sie in unifarben, geblümt, gestreift und manchmal sogar in ganz wild gemustert: Schutzmasken.

Seit das Tragen in Supermärkten, Bus und Bahn vorgesehen ist, zeigt sich eine gewisse Vielfalt. Das Deutsche Textilmuseum in Krefeld will deswegen die schönsten Corona-Schutzmasken prämieren.

+++ Weitere Informationen aus der Pressekonferenz: Die Kanzlerin dämpft Erwartungen an das Reisen in Europa.

Das stehe derzeit nicht auf der Agenda. Auch was die Gastronomie angeht, bleiben Bund und Länder sehr zurückhaltend: Erst beim übernächsten Treffen, also nicht am 6. Mai, aber wohl noch im Mai soll darüber gesprochen werden. Dann geht es um, Zitat, "Vorschläge für Rahmenbedingungen schrittweiser Öffnungen von Gastronomie- und Tourismusangeboten und für die weiteren Kultureinrichtungen".

Wir haben die aktuelle Lage, was die Planung des Sommerurlaubs angeht, hier zusammengefasst.

+++ "Zwischenschritt": Bundeskanzlerin Merkel hat sich nun vor der Presse über das Bund-Länder-Treffen geäußert.

Die Kanzlerin wies zuerst darauf hin, dass es nach wie vor darum gehe, die Ausbreitung des Coronavirus so weit zu verlangsamen, dass das Gesundheitssystem und die Krankenhäuser die Lage bewältigen könnten. Das sei bislang gelungen. Das heutige Treffen sei ein "Zwischenschritt" gewesen. Die Kanzlerin bestätigte, dass es wieder Gottesdienste geben könne und dass auch Spielplätze, Museen, Gedenstätten und Zoos wieder öffnen können - natürlich unter Auflagen. Zuständig für die Umsetzung seien die Bundesländer. Weitere Entscheidungen fallen frühestens am 6 Mai, also in einer Woche, wenn sich die Runde wieder trifft. Dann werden die Konzepte der Kultusminister, der Jugend- und Sportminister diskutiert, und dann wird es frühestens Beschlüsse über Schule, Kita und "sportliche Betätigungen" geben, wie die Kanzlerin es formulierte. Auch über schrittweise Öffnungen in der Gastronomie soll dann beraten werden.

+++ Die Fußball-Bundesliga muss weiter auf Vorgaben aus der Politik für einen Neustart warten.

Bund und Länder wollen über eine Wiederaufnahme der seit Mitte März ausgesetzten Spiele frühestens am 6. Mai entscheiden. Sprich: Ein Beschluss wurde vertagt. Im Gespräch war zuletzt, ob die Saison mit Geisterspielen zuendegeführt werden kann. Wir haben den Stand der Debatte und den Ärger über die Tests gerade erst zusammengefasst. Auch die Entscheidung über eine weitere Öffnung der Schulen wurde vertagt. Bezüglich einer möglichen Ausweitung der Betreuung in Kindertagesstätten soll demnach eine Beschlussvorlage ebenfalls erst für den 6. Mai vorgelegt werden.

+++ Offenbar sind nun die ersten Beschlüsse in der Konferenz von Bund und Ländern gefallen.

Die Deutsche Presseagentur meldet, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten hätten vereinbart, dass die gesperrten Spielplätze unter Auflagen wieder öffnen dürfen - so wie es die Beschlussvorlage vorsah.

+++ Die Piloten der Lufthansa bieten einen Gehaltsverzicht an, um in der Corona-Krise zur Sanierung der Fluggesellschaft beizutragen.

Bis Mitte 2022 seien die Piloten zu Einbußen um bis zu 45 Prozent ihres Gehalts bereit, erklärte ihr Verband Vereinigung Cockpit. Die Zugeständnisse würden die Lufthansa um insgesamt gut 350 Millionen Euro entlasten, heißt es. Wichtig sei, dass die Arbeitsplätze erhalten blieben und ein Kündigungsschutz vereinbart werde. Lufthansa verhandelt als international aufgestellte Fluglinie mit mehreren Regierungen über staatliche Finanzhilfen.

+++ Vor Beginn der Bund-Länderberatungen zur weiteren Umsetzung von Alltagsbeschränkungen sind erste Vorschläge bekannt geworden.

Die Deutsche Presse-Agentur zitiert aus einer Beschlussvorlage des Bundes, wonach die seit Wochen geschlossenen Spielplätze wieder göffnet werden könnten. Voraussetzung wäre demnach, dass grundlegende Hygieneregeln eingehalten und überfüllte Anlagen vermieden werden. Die Verantwortung hierfür läge bei den Eltern. Unter Auflagen öffnen könnten auch Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten.

+++ Kinder könnten das Corona-Virus laut einer aktuellen Studie genauso verbreiten wie Erwachsene.

Die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen nachweisen lasse, unterscheide sich bei verschiedenen Altersgruppen nicht, berichten Forscher um den Virologen Drosten von der Berliner Charité. Die Studie wurde vorab veröffentlicht und noch nicht von unabhängigen Experten geprüft. Die Forscher warnen aufgrund ihrer Ergebnisse vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland.

+++ Das Robert Koch-Institut sieht Fortschritte bei der Eindämmung der Corona-Epidemie in Deutschland.

RKI-Präsident Wieler nannte es eine erfreuliche Entwicklung, dass die Zahl der Neuinfizierten diese Woche im Vergleich zur Vorwoche weiter gesunken sei. Nach seinen Angaben hatte das Institut mit einem Anstieg der bestätigten Infektionen gerechnet, weil mehr getestet wurde.

Wieler betonte allerdings auch, dass vermutlich mehr Infizierte gestorben seien als gemeldet wurden.

+++ Der Ball könnte bei sogenannten "Geisterspielen" in der Fußball-Bundesliga Mitte oder Ende Mai wieder rollen. Der Profifußball hofft auf die Zustimmung von Kanzlerin und Regierungschefs der Länder – muss aber Debatten über eine Sonderbehandlung und falsche Signalwirkungen führen. Ab heute werden die Fußballprofis der Bundesliga und der 2. Liga regelmäßig auf das Coronavirus getestet.

+++ Bundesarbeitsminister Heil hat das Instrument der Kurzarbeit gelobt. Diese sichere in Deutschland Millionen Arbeitsplätze, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Heil verwies darauf, dass in den USA in den vergangen fünf Wochen mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job im Zuge der Corona-Krise verloren hätten. Zwar könne man hierzulande nicht für alle Arbeitsplätze garantieren, aber um möglichst viele kämpfen

+++ Die Kurzarbeit in Deutschland hat wegen der Coronavirus-Krise ein bisher nicht gekanntes Ausmaß erreicht.

Wie die Bundesagentur für Arbeit bekanntgab, haben Unternehmen bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Es sind die ersten Zahlen, die Aufschluss über die Einschränkung der Beschäftigung wegen der Pandemie geben. Der bisherige Rekord lag im Mai 2009 bei 1,44 Millionen Kurzarbeitern.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April wegen der Corona-Krise im Vergleich zum März auf 2,644 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,7 Punkte auf 5,8 Prozent, teilte die Bundesagentur weiter mit. Die Quote hatte im März noch bei 5,1 Prozent gelegen.

+++ Die besonders von der Corona-Krise betroffene Fluggesellschaft Lufthansa und zwei Gewerkschaften haben gemeinsam an die Bundesregierung appelliert, die Wettbewerbs- und Investitionsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten. In einem Brief an die Bundesministerien für Finanzen und Wirtschaft formulierten die Unterzeichnenden als Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze nachhaltig zu erhalten.

+++ Etwa die Hälfte der Länder in Europa hat Auflagen, die zur Eindämmung des Coronavirus erlassen wurden, inzwischen wieder gelockert.

Das hat die Weltgesundheitsorganisation mitgeteilt. Der Direktor des WHO-Regionalbüros Europa, Kluge, sagte, die Situation bleibe jedoch weiter ernst. Man müsse auch bereit sein, die Corona-Maßnahmen wieder zu verschärfen, wenn dies nötig werde. Mit Blick auf die aktuelle Situation meinte Kluge, während sich in Westeuropa die Zahl der Infektionen stabilisiere, steige in Osteuropa die Kurve an. Als Beispiel nannte er die Länder Weißrussland und Russland.

+++ Die Corona-Krise hat die europäische Wirtschaftskraft bereits deutlich geschwächt. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte, sank die Wirtschaftsleistung in der Eurozone im ersten Quartal - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - um 3,8 Prozent. In der gesamten EU mit ihren 27 Staaten war im Zeitraum von Januar bis März ein Rückgang um 3,5 Prozent zu verzeichnen.

+++ Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden nach Einschätzung von Kanzleramts-Chef Braun auf jeden Fall noch bis zum 10. Mai verlängert.

Dieses Datum nannte er gegenüber dem Fernsehsender n-tv. Braun äußerte sich vor Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder am Nachmittag. Dabei soll es um mögliche Lockerungen der derzeit geltenden Beschränkungen gehen. Ein Thema ist etwa die allmähliche Wiederaufnahme des Schulbetriebes. Weiterreichende Entscheidungen über neue Lockerungen und Öffnungen werden erst von der kommenden Bund-Länder-Beratung am 6. Mai erwartet.

+++ Der Bund will Studierenden mit Notkrediten durch die Corona-Krise helfen. Das kündigte Bundesbildungsministerin Karliczek an. Demnach können Studentinnen und Studenten vom 8. Mai an bei der staatlichen Förderbank KfW ein Darlehen von bis zu 650 Euro im Monat beantragen.

+++ Südkorea meldet zum ersten Mal seit Februar keine neuen Corona-Fälle mehr, die auf Ansteckungen im eigenen Land zurückzuführen sind. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden liegt die Zahl der Infektionen insgesamt bei rund 10.800. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um einen auf 247. Südkorea war zu Beginn der Pandemie das nach China am stärksten betroffene Land weltweit

+++ Aus Russland wird eine Rekordzahl an Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Nach offiziellen Angaben waren es 7.099 Ansteckungen; insgesamt sind es nun rund 106.500. Die Zahl der Toten überstieg die 1.000er-Grenze und beträgt 1073.

+++ Die französische Wirtschaft ist bedingt durch die Coronavirus-Krise im ersten Quartal so stark eingebrochen wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Nach einer ersten Schätzung des Statistikamts schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt von Januar bis März um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Das bisher schlechteste Quartalsergebnis gab es im Frühjahr 1968, als Studentenunruhen und Generalstreiks das Land lahmlegten. Damals sank die Wirtschaftsleistung um 5,3 Prozent.

Auch die spanische Wirtschaft brach ein. In den ersten drei Monaten des Jahres sank das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal um 5,2 Prozent.

+++ Pflegende Angehörige sollen nach dem Willen des Sozialverbandes VdK in der Corona-Krise die gleichen Hilfen erhalten wie Eltern.

VdK-Präsidentin Bentele forderte in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Spahn und Familienministerin Giffey, auch Pflegende in den sogenannten systemrelevanten Berufen sollten einen Anspruch auf Notbetreuung in Form von Tagespflege oder Kurzzeitpflege haben.

+++ Die Lähmung der Wirtschaft durch die Coronavirus-Pandemie führt laut der Internationalen Energieagentur (IEA) zum größten Rückgang von Treibhausgas-Emissionen, den es je gegeben hat.

Der CO2-Ausstoß dürfte 2020 um gut acht Prozent sinken, wie die IEA in ihrem jährlichen Weltenergiebericht prognostiziert. Beim weltweiten Energiebedarf erwartet sie einen Rückgang um sechs Prozent. Selbst beim Konjunktureinbruch infolge der Finanzkrise 2009 sei der Rückgang in absoluten Zahlen jeweils nicht so groß gewesen. IEA-Exekutivdirektor Birol meinte dazu, angesichts der vielen Toten und des wirtschaftlichen Traumas in der ganzen Welt sei der historische Rückgang der globalen Emissionen "absolut kein Anlass zum Jubel". Er forderte alle Regierungen dazu auf, den Wiederaufbau nach der Pandemie auf umweltfreundlichere Energien auszurichten.

