In China wächst die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle. In Peru dürfen Männer und Frauen bald nur noch getrennt nach draußen. Und die Vereinten Nationen fürchten eine Hungerkrise. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 3. April

+++Peru plant eine Ausgangsregelung, die nach Geschlechtern organisiert ist. Präsident Vizcarra sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen, sollten Männer und Frauen die Häuser jweils nur noch an bestimmten Tagen verlassen dürfen. Am Sonntag sollen sich alle an die Ausgangssperre halten. Vizcarra führte aus, für die Sicherheitskräfte sei es leichter, Gruppen von Männern und Frauen zu überwachen, um die Quarantäneordnung durchzusetzen, als Seriennummern von Ausweisdokumenten zu kontrollieren. So machten es einige andere Länder, um die Tage aufzuteilen, erklärte er. Das Land hat 1.414 bestätigte Infektionen mit 55 Todesfällen verzeichnet.

+++ Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) rechnet mit einer großen Hungerkrise infolge der Corona-Pandemie. Schon bisher müsse das WFP 87 Millionen Menschen in über 80 Ländern mit Nahrungsmitteln versorgen. Dies werde durch Kriege, Klimawandel, Dürren und Fluten immer schwieriger. Nun komme die Corona-Pandemie hinzu, sagte Bettina Lüscher, Sprecherin des Berliner WFP-Büros, dem Evangelischen Pressedienst. Wegen Quarantäne-Auflagen und geschlossener Grenzen müsse das WFP mit Regierungen verhandeln, damit Ärzte, humanitäre Helfer, Hilfsgüter und Material weiter in die jeweiligen Länder und in entlegene Gebiete gelangen.

+++ In China fordern hohe Funktionäre die Einwohner der chinesischen Millionenmetropole Wuhan auf, ihr Schutzmaßnahmen zu verstärken und das Verlassen der Wohnung zu vermeiden. Auf dem Festland Chinas sind die täglichen Fallzahlen seit dem Höhepunkt der Krise im Februar zwar stark zurückgegangen. Die Funktionäre sind jedoch besorgt über die Gefahr einer so genannten zweiten Welle, da jeden Tag unter anderem Dutzende neue Covid-19-Fälle mit Reisenden aus Übersee gemeldet werden.

+++ Erstmals seit der Zuspitzung der Corona-Krise in den USA werden heute monatliche Daten zur Lage am Arbeitsmarkt veröffentlicht. Aufgrund einer verzögerten Erhebung der Statistik rechneten Analysten jedoch nur mit einem geringen Anstieg der Arbeitslosenquote, obwohl die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt in die Höhe geschnellt waren. Seit Mitte März haben in den USA rund 10 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt.

