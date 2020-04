Weltweit haben sich inzwischen mehr als 3 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Italien hat als erstes EU-Land Hilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds beantragt. Die Formel 1 plant den Saisonstart in Österreich am 5. Juli. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Montag , 27. April

+++ Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von drei Millionen überschritten. Das geht aus Daten der US-Universität Johns Hopkins hervor. In Folge der Pandemie gibt es mittlerweile fast 210.000 registrierte Corona-Tote.

+++ Das von der Pandemie schwer getroffene Italien hat als erstes EU-Land Hilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds beantragt. Wie die EU-Kommission mitteilte, stehen für das laufende Jahr bis zu 800 Millionen Euro für Sofortmaßnahmen gegen das Coronavirus zur Verfügung. Die Antragsfrist ende am 24. Juni.

+++ Die UEFA unterstützt ihre 55 Mitgliedsverbände in der Corona-Krise mit mehr als 236 Millionen Euro. Wie die Europäische Fußball-Union in Nyon mitteilte, erhält jeder Verband bis zu 4,3 Millionen Euro, die für den Rest dieser und der nächsten Spielzeit verwendet werden können.

+++ Die Kultusminister der Länder wollen sich morgen auf ein Konzept für eine weitere schrittweise Öffnung der Schulen einigen. Das teilte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums mit, deren Ressortchefin Hubig zurzeit den Vorsitz der Kultusministerkonferenz innehat. Demnach haben die Minister heute in einer Telefonkonferenz über den Entwurf für ein solches Papier beraten. Über den Inhalt wurde nichts bekannt

Wie könnte es mit den Kitas in Corona-Zeiten weitergehen? Sind regionale Unterschiede ein Problem? Wir haben die Debatte zusammengefasst.

+++ In Österreich sollen Steuerentlastungen vorgezogen werden. Bundeskanzler Kurz sagte auf einem Festakt, er denke insbesondere an kleine und mittlere Gehälter. Wer in Corona-Zeiten hart arbeite, wie Pflegepersonal oder Supermarktmitarbeiter, solle mehr zum Leben haben. Gleichzeitig, so Kurz, werde Österreich in Europa gegen die Steuerflucht großer Konzerne vorgehen.

+++ Das Hamburger Umweltinstitut hat vor Gesundheitsgefahren durch den übermäßigen Gebrauch von Desinfektionsmittel in der Coronavirus-Krise gewarnt.

+++ In Paris werden die Reparaturen an der beschädigten Kathedrale von Notre-Dame fortgesetzt.

+++ In Russland gibt es amtlichen Angaben zufolge jetzt mehr Coronavirus-Infektionen als in China. Das Krisenzentrum in Moskau meldete rund 6.200 neue Erkrankungen. Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 87.247 gestiegen ist. Die meisten Infektionen wurden in Moskau registriert, wo inzwischen strenge Ausgangssperren gelten. In China gibt es nach amtlichen Angaben 82.830 bestätigte Infektionen.

+++ Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat Bundestagspräsident Schäuble für dessen Aussage gelobt, dass der Schutz von Leben in der Coronavirus-Krise nicht über allen anderen Grundrechten stehe.

+++ Die Formel 1 will ihre wegen der Corona-Pandemie verschobene Saison mit einem Rennen in Österreich am 5. Juli starten. Ziel seien 15 bis 18 Rennen mit einem Saisonfinale im Dezember in Abu Dhabi, teilte die Rennserie am Montag mit.

+++ Der britische Premierminister Johnson hat bei der Bevölkerung um Verständnis für die weiterhin geltenden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie geworben. Die Krise sei die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte er bei seinem ersten Auftritt nach überstandener Covid-19-Erkrankung vor seinem Amtssitz in London. Er wisse, wie hart es sei, soziale Distanz zu wahren. Die bisherigen Erfolge bei der Bekämpfung des Virus dürften aber nicht durch eine zweite Infektionswelle gefährdet werden.

+++ Mehr als 200 kubanische Ärztinnen und Ärzte helfen in Südafrika bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Zwischen beiden Ländern gibt es seit Jahren gute Beziehungen. Kuba schickt auch Ärzte in andere Länder wie Togo und Angola.

+++ Jeder Staat, so scheint es, hat eigene Theorien, wie die Corona-Pandemie eingedämmt werden kann. Welche Ansätze erscheinen am effektivsten? Reicht es, lediglich Alte und Risikogruppen zu schützen? Und könnte eine Durchseuchung der Gesellschaft die Lösung sein? Ein Überblick über die aktuellen Thesen.

+++ In Australien haben innerhalb von zwölf Stunden 1,13 Millionen Menschen eine App zur Eindämmung des Coronavirus heruntergeladen. Die Software Covidsafe soll die Zurückverfolgung der Kontakte von Sars-CoV-2-Infizierten beschleunigen. Laut Regierung müssen mindestens zwei Fünftel der 26 Millionen Einwohner Australiens - also 10 Millionen Menschen - die App installieren, damit sie ihren Zweck erfüllt. Bislang hat der Kontinent 6.720 Infektionsfälle vermeldet.

Das Projekt, eine App zu entwickeln, mit der sich Infektionsketten nachvollziehen lassen, ist eine der großen Hoffnungen in der Coronakrise. Wegen eines Streits um Datenschutz drohte es zu scheitern. Nun hat die Bundesregierung eingelenkt und verspricht eine dezentrale Speicherung. Damit macht sie auch den Weg frei, schnell die Smartphone-Schnittstellen von Apple und Google zu nutzen.

Wie weit kann die Pandemie mit Technik bekämpft werden? (imago images / Hans Lucas)

+++ Die Deutsche Fußball-Liga hat ein Konzept erarbeitet, das unter medizinischen und organisatorischen Gesichtspunkten eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ermöglichen soll. Nun muss die Politik entscheiden, wann der Ball wieder rollt.Es sei an der Zeit, kreative Wege aus dem Lockdown in der Coronakrise zu suchen, sagte Rechtsprofessor und Mitglied des Deutschen Ethikrates, Reinhard Merkel, im Dlf. Der Start der Bundesliga unter den strengen Auflagen der DFL sei dabei ein "interessantes Modell".

+++ Der Sportbetrieb im Verein ruht wegen der Coronavirus-Pandemie. Doch auch im organisierten Breitensport, erhofft man sich, von der schrittweisen Lockerung der Maßnahmen zu profitieren.

+++ Das Handwerk fordert weitere Hilfen, um eine Pleitewelle in der Branche zu verhindern. In einem Positionspapier schlägt der Zentralverband unter anderem einen zeitlich begrenzten, steuerlichen "Corona-Bonus" vor. Mit einem Höchstbetrag von bis zu 12.000 Euro soll der private Konsum gestärkt werden. Weitere Forderungen sind Nachbesserungen bei Hilfen der Bundesregierung sowie eine Pause bei Bürokratielasten und Regulierungen.

+++ Ein geplünderter Supermarkt in Italien, hungernde Menschen in Großbritannien, kilometerlange Schlangen vor Essensausgaben in den USA – die Maßnahmen gegen das Coronavirus bringen auch in reichen Ländern viele Menschen in Existenznot. Zunehmend ist auch der Mittelstand betroffen. Könnte der Frust über die Beschränkungen bald in soziale Unruhen umschlagen?

+++ Die EU-Kommission hat die Staatshilfen für die finanziell angeschlagene Charterfluggesellschaft Condor genehmigt. Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, wurde ein neues Kreditprogramm der Bundesregierung freigegeben. Demnach wird der Kreditrahmen von zuletzt 380 Millionen auf 550 Millionen Euro erweitert. Condor benötigt weitere Hilfen, nachdem die polnische Luftfahrt-Holding PGL eine bereits vereinbarte Übernahme wegen eigener Probleme abgesagt hatte.

+++ In der Diskussion um die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga hat der Berliner Sportphilosoph Gebauer vor einer Entscheidung gegen die Interessen der Fans gewarnt. Die Fans seien an Geisterspielen in der Regel nicht interessiert, sagte Gebauer im Deutschlandfunk. Denn dies seien Spiele ohne Leben und ohne Seele. "Dieser Fußball unter Laborbedingungen bringt doch keine Normalität zurück. Im Gegenteil: Dieser Fußball wird uns zeigen, dass wir nicht in normalen Zeiten leben." In der Debatte seien eindeutig Interessen der Politik im Spiel.

Geisterspiel ohne Zuschauer in NRW: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (picture alliance / Laci Perenyi)

+++ Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren befindet sich nach Angaben des Ifo-Instituts im freien Fall. In zahlreichen Branchen seien die Erwartungen auf neue Tiefstwerte gesunken, erklärte der Präsident des Münchner Forschungsinstituts, Fuest. Die Erwartungen der Exportwirtschaft stürzten demnach im April von minus 19,01 auf minus 50,0 Punkte ab. Dies sei der niedrigste jemals gemessene Wert. Auch das Ausmaß des Rückgangs sei "ohne Beispiel".

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier will die Finanzhilfen für Konzerne in der Corona-Krise an Bedingungen knüpfen. Wenn große Unternehmen staatliche Unterstützung bekämen, müssten sie auf die Ausschüttung von Dividenden verzichten, sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Auch das Management müsse einen Beitrag erbringen. Wie hoch der Verzicht auf Boni sei, müsse im Einzelfall geklärt werden. Andernfalls könne man dies den Steuerzahlern nicht zumuten. Altmaier hat die Frage nach Staatshilfen für die Lufthansa offengelassen.

+++ Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, hat der Bundesregierung bei der Beschaffung von sogenannten FFP2-Masken zum Schutz vor Corona-Viren Versagen vorgeworfen. Die Politik habe es innerhalb von drei Monaten nicht geschafft, die Atemschutzmasken in Deutschland produzieren zu lassen oder zu importieren, sagte er im Deutschlandfunk. Dabei seien die FFP2-Masken die Lösung, welche die Politik jetzt liefern müsse. Montgomery betonte, die seit heute geltende Pflicht für einen seinen Angaben zufolge nicht funktionierenden Mund-Nasen-Schutz sei ein Armutszeugnis. Ein Schal oder Tuch halte Viren nicht ab. Darüber hinaus könnten sich diese darin sogar anreichern.

Busse und Bahnen sollen nur noch mit Maske betreten werden. (dpa/ Christoph Soeder)

+++ Zum Thema "Atemschutzmasken" kursieren viele Informationen. Zahlreiche Bundesländer machen es nun zur Pflicht, in der Öffentlichkeit einen Mund/Nasenschutz zu tragen. Welche Arten von Schutzmasken es gibt, wer sie wirklich braucht und wie man Nachschub bekommt, beantworten wir hier.

+++ In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 1018 auf 155.193 gestiegen. Zudem seien weitere 110 Menschen gestorben, insgesamt liege die Totenzahl damit bei 5750. Etwa 114.500 an Covid-19 Erkrankte seien inzwischen genesen, das sei ein Plus von ungefähr 2500 im Vergleich zum Vortag.

+++ China meldet drei neue bestätigte Coronavirus-Fälle, gegenüber 11 am Vortag. Es seien keine weiteren Todesfälle eingetreten, wie die Gesundheitsbehörde des Landes mitteilt. Nach offiziellen Angaben sind zwei der drei neuen Infektionen bei Rückreisenden aufgetreten, der dritte Fall ereignete sich durch lokale Ansteckung in der nordöstlichen Grenzprovinz Heilongjiang. Festland-China bestätigt damit insgesamt 82.830 Fälle.



+++ Der CDU-Wirtschaftsexperte Linnemann warnt Bundesregierung und Wirtschaftsinstitute vor der Verharmlosung der ökonomischen Folgen wegen der Coronavirus-Krise. Er erwartet eine steigende Arbeitslosigkeit in Deutschland. "Die Stimmung der Unternehmen ist am Boden, einer Erholung der gebrochenen Lieferketten ist nicht in Sicht", sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef der Zeitung "Augsburger Allgemeinen". "Wir müssen leider davon ausgehen, dass ein Teil derjenigen, die heute Kurzarbeit machen müssen, später arbeitslos sein werden", betonte Linnemann.

Was bedeutet eine Rezession für Verbraucher, Unternehmen und deren Mitarbeitende?

+++ Bundesumweltministerin Schulze will den Klimaschutz als zentrales Element beim Wiederaufbau der Wirtschaft in der Corona-Krise verankern. "Für uns wichtig ist, dass die kommenden Konjunkturprogramme so gestaltet werden, dass sie Arbeitsplätze, Innovation und Klimaschutz zugleich voranbringen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

+++ Von heute an gehen in fast allen Bundesländern Abiturienten sowie Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen wieder in die Schule, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. In einigen Ländern, darunter das bevölkerungsstärkste Nordrhein-Westfalen, läuft der Schulbetrieb unter strengen Schutzauflagen schon seit einer Woche. Nun schließen sich Berufsschüler und Realschul-Abschlussklassen an. Für Grundschüler soll der Unterricht erst am 4.5. wieder beginnen. Über das konkrete Vorgehen berät die Kultusministerkonferenz am heutigen Nachmittag.

Schulschließungen sind nach einer internationalen Studie vergleichsweise wenig wirksam, um die Coronavirus-Epidemie zu begrenzen.

