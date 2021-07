Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer spricht von einer nationalen Katastrophe +++ Die Zahl der Toten ist auf mindestens 100 gestiegen +++ In Erftstadt sind mehrere Häuser wegen der Unterspülung eingestürzt +++ Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

+++ Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat das Unwetter als nationale Katastrophe bezeichnet. Eine derartige Situation habe Rheinland-Pfalz noch nie erlebt, sagte Dreyer auf einer Pressekonferenz in Mainz. Mindestens 60 Tote seien allein in ihrem Bundesland zu beklagen, zahlreiche Personen würden vermisst. Das Ausmaß der Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur seien noch nicht zu beziffern. Viele Menschen seien traumatisiert. Die Wassermassen seien innerhalb von Minuten über die Ortschaften hereingebrochen. Die Lebensgrundlagen unzähliger Bürger seien zerstört. Die SPD-Politikerin dankte allen Einsatzkräften für ihre Arbeit. Im großen Leid sei ein großer Zusammenhalt der Gesellschaft spürbar.

+++ Wegen der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands gilt ein militärischer Katastrophenalarm. Ministerin Kramp-Karrenbauer habe diese Entscheidung getroffen, erklärte ein Sprecher in Berlin. Derzeit seien 850 Soldaten im Einsatz, und die Zahl steige.

+++ Nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands ist die Zahl der Todesopfer in Nordrhein-Westfalen auf 43 gestiegen. Das teilte das Innenministerium in Düsseldorf mit. Besonders kritisch ist die Lage in Erftstadt südlich von Köln. Insgesamt starben damit in NRW und Rheinland-Pfalz mindestens 100 Menschen.

Auch andere Regionen sind von Hochwasser betroffen. Mehr dazu hier.

+++ In Erftstadt-Blessem ist eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise eingestürzt. Nach Angaben der Bezirksregierung gab es Todesopfer. Ursache seien massive und schnell fortschreitende Unterspülungen der Häuser. Aus den Häusern kämen immer wieder Notrufe. Menschen könnten derzeit aber nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden. Dazu erschwere ein nicht abstellbarer Gasaustritt die Rettungsarbeiten. Mehrere Pflegeheime würden geräumt.

Unwetter in Nordrhein-Westfalen (dpa/Vincent Kempf)

+++ Im Fernverkehr der Bahn gibt es weiter Zugausfälle und Verspätungen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die Strecke von Köln nach Dortmund nur eingeschränkt befahrbar. Es komme zu Umleitungen mit Verspätungen und Zugausfällen. Der Abschnitt Köln - Wuppertal - Hagen - Dortmund sei derzeit gesperrt. Das gelte auch für die Strecke Köln - Koblenz über Bonn-Hauptbahnhof. Der Abschnitt Köln - Koblenz über Bonn-Beuel auf der rechten Rheinseite ist laut Bahn hingegen befahrbar. Hier komme es aber auch zu Verspätungen und Zugausfällen. Weiter hieß es, unterbrochen sei der internationale Fernverkehr von und nach Brüssel. Die Deutsche Bahn empfahl Reisenden, Zugfahrten von und nach Nordrhein-Westfalen möglichst zu verschieben.

+++ Die Bundesregierung will innerhalb weniger Tage umfangreiche Finanzhilfen für die Hochwasser-Geschädigten vorbereiten. "Das Konzept dafür entwickelt mein Haus gerade noch mit der Bundeskanzlerin und Bundesfinanzminister Olaf Scholz", sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Es soll möglichst schon am Mittwoch ins Kabinett." Details wolle er nicht nennen, bevor es ein klares Bild vom Ausmaß der Schäden gebe.

Zur Diskussion über die Rolle des Klimawandels bei Starkregen haben wir hier Stimmen aus der Wissenschaft zusammengetragen.

+++ Die Rurtalsperre in der nördlichen Eifel läuft inzwischen über. Nach Angaben der Behörden ist deshalb mit weiteren Überschwemmungen im Unterlauf der Rur zu rechnen. Der Wasserstand an der von einem Dammbruch bedrohten Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen sinkt dagegen wieder.

Wasser läuft im Überlauf der Rurtalsperre ab. (dpa-Bildfunk / Lino Mirgeler)

+++ Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dringt auf Hilfe des Bundes zur Bewältigung der Folgen der Unwetterkatastrophe. "Das Leid ist groß in unserem Bundesland. Unser Bundesland hat so etwas noch nie gesehen", sagte Dreyer im ZDF-"Morgenmagazin". Es sei klar, dass diese Katastrophe nicht alleine durch das Bundesland zu stemmen sei, erst Recht nicht durch die Kommunen.

+++ Frankreich sichert Deutschland und Belgien Solidarität und Unterstützung zu, wie Ministerpräsident Jean Castex auf Twitter erklärt. Ins belgische Lüttich seien 40 Einsatzkräfte des französischen Militärs sowie ein Rettungshubschrauber entsandt worden.

+++ Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat ein Sonderkonto für vom Hochwasser geschädigte denkmalgeschützte Bauten eingerichtet. Die Stiftung berichtete in Bonn von verzweifelten Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz über geschädigte Baudenkmale, die gerade frisch instandgesetzt worden waren. Die Eigentümer seien auf solidarische und schnelle Hilfe angewiesen, da oft Versicherungen die Bauwerke in gefährdeten Regionen gar nicht erst versicherten.

+++ Nach dem Unwetter sind weiterhin mehrere Straßen rund um das Ahrtal gesperrt. Die Autobahn 61 ist zwischen dem Autobahnkreuz Meckenheim und Türnich beidseitig nicht passierbar, wie die Polizei Koblenz am Morgen mitteilte. Auch die Bundesstraße 9 ist demnach beidseitig zwischen Bad Breisig und Remagen gesperrt. Die Polizei bittet Autofahrer, das Ahrtal weiträumig zu umfahren. Rettungskräfte seien weiterhin im Einsatz.

+++ In Nordrhein-Westfalen berät das Landeskabinett heute in einer Sondersitzung über die Lage. In Rheinland-Pfalz will Ministerpräsidentin Dreyer sich am Morgen in ihrer Heimatstadt Trier über die Situation informieren. Auch dort steht ein Stadtteil unter Wasser.

+++ Die Unwetterschäden führen im Regionalverkehr der Bahn weiter zu zahlreichen Einschränkungen. Im Raum Euskirchen wurde der Zugbetrieb der Linien S23 und RB23 bis auf Weiteres eingestellt, wie die DB Regio via Twitter mitteilte. Eingestellt wird auch der Zugbetrieb der Linien RB25, RB 30 und RB39. Einschränkungen gibt es zudem bei der Linie S1. Zwischen Kall und Trier fahren keine Züge. Zwischen Witten und Hagen sind auch keine Zugfahrten möglich. Aufgrund von Unwetterschäden zwischen dem Hauptbahnhof Hagen und Plettenberg seien auch zwischen Hagen und Werdohl derzeit keine Zugfahrten möglich, teilte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr auf Twitter mit. Die Bahn bittet Reisende, sich vorab über Störungen ihrer Zugverbindung zu informieren.

Ein Regionalzug steht im Bahnhof des Ortes Kordel in Rheinland-Pfalz im Wasser. (Sebastian Schmitt / dpa)

+++ Die Zahl der Toten in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist auf mindestens 59 gestiegen. Zuletzt wurde bekannt, dass neun Bewohner einer Behinderteneinrichtung in Sinzig in Rheinland-Pfalz unter den Toten sind.

+++ Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe liefert den betroffenen Bundesländern auf deren Bitten mit Hilfe des europäischen Erdbeobachtungsprogramms "Copernicus" Satellitenbilder der Überschwemmungsgebiete, um die Bergungs- und Aufräumarbeiten zu unterstützen. Außerdem hilft es bei der Koordinierung von Hilfen wie Helikoptern oder Zapfstellen zur Abgabe von Trinkwasser.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat den Menschen in den deutschen Hochwassergebieten Unterstützung zugesichert. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Biden in Washington sagte sie am späten Abend, in dieser schwierigen und schrecklichen Stunde wolle man die Betroffenen nicht allein lassen. Die Bundesregierung werde beim Wiederaufbau helfen. Biden sprach den Deutschen sein Beileid angesichts der vielen Todesopfer aus.

+++ An allen Behörden in Rheinland-Pfalz werden an diesem Freitag die Flaggen auf halbmast gesetzt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer habe nach der Unwetterkatastrophe im Norden des Landes für die Dienstgebäude Trauerbeflaggung angeordnet, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit. Damit werde ein "sichtbares Zeichen der Trauer" gesetzt.

+++ Die Lage an der Steinbachtalsperre bei Euskirchen in Nordrhein-Westfalen bleibt kritisch. "Nach aktueller Einschätzung muss mit einem plötzlichen Versagen der Mauer der Steinbachtalsperre jederzeit gerechnet werden", teilt der Rhein-Sieg-Kreis auf seiner Facebookseite mit. "Derzeit wird dort Wasser abgepumpt, um das Bauwerk zu entlasten." Die Evakuierungen der betroffenen Ortschaften Swistal und Rheinbach gehe weiter. "Gehen Sie auf keinen Fall in Ihre Häuser und Wohnungen zurück", warnt die Kreisverwaltung.

Blick auf die Steinbachtalsperre. (dpa / Marius Becker)

+++ Die Bundeswehr hat nach der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands weitere Soldaten in den Hilfseinsatz geschickt. Inzwischen seien mindestens 850 Männer und Frauen zur Unterstützung der Rettungsarbeiten eingesetzt, sagte ein Bundeswehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur.

In Heimerzheim werden Menschen in Sicherheit gebracht, die seit gestern in ihren Häusern eingeschlossen waren. (Jonas Güttler / dpa )

+++ Angesichts der Schäden im Kreis Ahrweiler hat die Bonner Oberbürgermeisterin Dörner (Grüne) Menschen in ihrer Stadt dazu aufgerufen, Hilfe anzubieten. Melden könnten sich Privatpersonen, Hotels und Pensionen in Bonn, die noch Zimmer frei hätten.

+++ Der Wasserverband Eifel-Rur rechnet mit einem Überlaufen der Rurtalsperre am Donnerstag nach 20.00 Uhr. Das könnte Folgen für den Unterlauf der Rur haben, sagte ein Sprecher des Verbandes in Düren.

+++ Rund 165.000 Menschen im Westen Deutschlands waren nach Angaben des Energieversorgers Eon wegen des Unwetters auch am Nachmittag noch ohne Strom. Besonders betroffen seien die Eifel, der linksrheinische Rhein-Sieg-Kreis, der Rheinisch-Bergische Kreis und Teile des Bergischen Landes, teilte das Unternehmen in Essen mit.

+++ An der Steinbachtalsperre in Nordrhein-Westfalen werden mehrere Orte evakuiert. Die Talsperre sei von einem Sachverständigen als sehr instabil eingestuft worden, sagte der Landrat des Kreises Euskirchen, Ramers (SPD), der Deutschen Presse-Agentur. Betroffen seien 4.500 Einwohner.

+++ In mehreren Städten im Ruhrgebiet sollen Anwohner wegen des Hochwassers ihr Trinkwasser abkochen. Betroffen ist die Versorgung von Mülheim an der Ruhr, Ratingen-Breitscheid und Teile von Oberhausen und Bottrop. Durch das Hochwasser sei das Uferfiltrat von Flusswasser beeinträchtigt worden, hieß es in einer Mitteilung.

+++ Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt den Opfern der Überschwemmungen die Hilfe der Bundesregierung in Aussicht. Man werde in der Bundesregierung besprechen, welche Hilfe man bei den anstehenden Aufbauarbeiten leisten könne, sagt Merkel in Washington. Bund, Ländern und Gemeinden würden "alles daran setzen, auch unter schwierigsten Bedingungen Leben zu retten, Gefahren abzuwenden und Not zu lindern."

+++ Die schweren Folgen der Umweltkatastrophe in Nordrhein-Westfalen waren laut Umweltministerin Heinen-Esser (CDU) nicht zu verhindern. In ihrer Intensität und örtlichen Ausprägung seien derartige Extremwetter schwer vorherzusagen, sagte die Ministerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger". In einigen Regionen seien Wassermassen niedergegangen, die in vielen Fällen alles bisher Gemessene überschritten hätten.

+++ Mehr als 50 Hamburger Kräfte der Bereitschafts- und der Wasserschutzpolizei haben sich zur Unterstützung auf den Weg nach Nordrhein-Westfalen gemacht. Sie sollen nach Angaben eines Sprechers voraussichtlich im Rhein-Erft-Kreis eingesetzt werden. Die Einsatzkräfte haben neben zahlreichen Fahrzeugen auch 15 Boote dabei.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat sich bestürzt wegen der Folgen der verheerenden Überschwemmungen in vielen Teilen Deutschlands mit immer mehr Toten gezeigt. Sein tiefes Mitgefühl gelte den Verstorbenen und ihren Angehörigen, erklärte Steinmeier.

+++ Schaulustige behindern laut der Polizei die Einsatzkräfte in den Hochwassergebieten. Was die Hilfskräfte überhaupt nicht gebrauchen könnten, seien "Gaffer, von denen einige offenbar nichts Eiligeres zu tun hatten, als die Anfahrts- und Rettungswege zu belegen", twitterte der Koblenzer Polizeisprecher Sopart.

+++ Neben Deutschland sind auch die Nachbarstaaten Belgien, Luxemburg und die Niederlande von schweren Unwettern getroffen worden. Im ostbelgischen Verviers starben vier Menschen, wie die Staatsanwaltschaft der rund 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernten Kleinstadt mitteilte.

+++ Die Zahl der Toten durch die Unwetter in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist auf mindestens 42 gestiegen. Besonders stark betroffen waren der Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 18 Toten und das südlich von Köln gelegene Euskirchen mit 15 Toten, wie die zuständigen Polizeistellen jeweils mitteilten. Teilweise konnten die Toten noch nicht geborgen werden, weiterhin wurden auch Menschen vermisst.

Ein Klavier liegt im Schutt unter einer unterspülten Straße in dem Ort im Kreis Ahrweiler am Tag nach dem Unwetter mit Hochwasser. Mindestens sechs Häuser wurden durch die Fluten zerstört. (picture alliance / dpa / Thomas Frey)

+++ Die Unwetterschäden haben massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die wichtige Fernverkehrsstrecke Köln-Düsseldorf-Essen-Dortmund nur mit erheblichen Einschränkungen befahrbar. Der internationale Fernverkehr zwischen Köln und Brüssel ist unterbrochen. Auch bei vielen weiteren Verbindungen gibt es Ausfälle.

+++ Der Westdeutsche Rundfunk hat Lücken in der Berichterstattung über die Starkregen-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen eingeräumt. Zugleich wies der Sender aber darauf hin, dass er selbst von dem Unwetter betroffen gewesen sei. Der WDR reagierte damit auf Vorwürfe in sozialen Netzwerken und Kritik aus der Medienbranche.

++In Stolberg bei Aachen kam es nach Polizeiangaben zu einzelnen Plünderungsversuchen von Geschäften. Demnach meldeten in drei Fällen Zeugen, dass sich Personen in überschwemmten Läden befänden. Die Polizei nahm an einem Juweliergeschäft einen Verdächtigen fest.

+++ In der Gemeinde Kordel im Landkreis Trier-Saarburg sind wegen des Hochwassers mehrere hundert Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht worden. Wegen überschwemmter Zufahrtswege war der Ort mit 2000 Einwohnern abgeschnitten.

+++ In Eschweiler bei Aachen wird das Krankenhaus evakuiert. Intensivpatienten würden per Rettungshubschrauber vom Dach abgeholt und in andere Kliniken gebracht, sagte eine Sprecherin der Region. Die anderen der rund 300 Patienten sollen im Laufe des Tages in umliegende Krankenhäuser verlegt werden oder seien vorzeitig nach Hause entlassen worden.

+++ Wegen der Gefahr eines Dammbruchs an der Steinbachtalsperre in Nordrhein-Westfalen werden zwei Ortsteile von Rheinbach evakuiert. Das teilte die Feuerwehr mit. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, da nicht sicher sei, ob der Damm gehalten werden könne. In Rheinbach stehen auch Server der Bundes-CDU. Wegen eines Stromausfalls durch die Überflutungen hat die Partei Probleme mit dem E-Mail-Verkehr und dem Internet-Auftritt.

+++ Die Einsatzkräfte in Solingen haben in den vergangenen Stunden etwa 130 Menschen im Stadtgebiet aus akuter Not vor dem Hochwasser gerettet. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr. "Wir haben die Menschen über Drehleitern, Boote, Bojen herausgeholt. Es war alles improvisiert." In zwei Situationen hätten sich Einsatzkräfte zudem auf Tanklöschfahrzeugen in Sicherheit bringen müssen.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat sich bestürzt zu den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geäußert und den Helfern gedankt. "Ich bin erschüttert über die Katastrophe, die so viele Menschen in den Hochwassergebieten durchleiden müssen", erklärte Merkel laut einem Tweet von Regierungssprecher Seibert . "Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Toten und Vermissten. Den vielen unermüdlichen Helfern und Einsatzkräften danke ich von Herzen."

+++ Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sichert den vom Unwetter betroffenen Kommunen finanzielle Unterstützung zu. "Hilfe des Landes ist erforderlich", sagte der CDU-Vorsitzende. "Wir werden die Kommunen, die betroffenen, nicht alleine lassen." Die Schäden seien allerdings noch nicht messbar. Am Freitag werde das Landeskabinett zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um die Lage zu analysieren. Als Konsequenz aus der Hochwasser-Katastrophe im Westen Deutschlands hat der Unions-Kanzlerkandidat eine schnellere Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen gefordert. Die Häufung von Starkregen- und Hitzeepisoden sei "verbunden mit dem Klimawandel", erklärte Laschet. "Das bedeutet, dass wir bei den Maßnahmen zum Klimaschutz mehr Tempo brauchen - europäisch, bundesweit, weltweit", fügte er hinzu.

+++ Das Hochwasser hat die Stadt Trier erreicht. Der Ortskern des Stadtteils Ehrang sei überschwemmt und werde evakuiert. Den Angaben zufolge sind 1.600 Menschen betroffen. Ein von der Stadt veröffentlichtes Video zeigte, wie Feuerwehrleute auf dem Dach eines Feuerwehrwagens stehen und versuchen, Anwohner aus einem Wohnhaus zu retten. In großen Teilen von Ehrang gibt es keinen Strom mehr.

Der Landkreis Trier-Saarburg meldete drei im Fluss Sauer treibende Menschen, deren Rettung sich als schwierig erweise. Es könnten wegen der starken Strömung keine Boote eingesetzt werden.

+++ Die Zahl der Todesopfer nach den schweren Unwettern im nördlichen Rheinland-Pfalz ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Lewentz (SPD) auf fünf gestiegen. Alle seien nach bisherigen Erkenntnissen im Kreis Ahrweiler in den Fluten ums Leben gekommen. Der Minister fügte hinzu, dass noch 50 bis 70 Menschen in der Katastrophenregion vermisst würden. Unklar sei zurzeit, ob es sich dabei um Menschen handle, die vielleicht in Urlaub seien, oder ob sie im Unwetter bei Bekannten untergekommen oder in einer schwierigen Situation seien.

+++ In Rheinland-Pfalz wird der Wasserstand der Mosel nach Einschätzung der Hochwasservorhersagezentrale des Landesumweltamtes noch bis zum späten Nachmittag steigen. Zahlreiche Zufluss-Pegel verzeichneten derzeit historische Höchststände.

+++ Der Höhepunkt der extremen Niederschläge in Teilen Deutschlands ist nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überschritten. Der DWD-Meteorologe Marco Manitta erwartet für heute "eine Entspannung der Wetterlage". Zwar könne es weiterhin punktuellen Starkregen geben, dieser sei aber nicht mehr so verbreitet wie in der vergangenen Nacht, sagte Manitta der Deutschen Presse-Agentur. "Das Unwetterpotenzial sinkt deutlich."

Die größten Niederschlagsmengen gab es Manitta zufolge in einem breiten Streifen vom Sauerland über das Bergische Land und die Eifel, den Großraum Köln/Bonn bis zur Grenze nach Luxemburg. Spitzenreiter war Rheinbach-Todenfeld im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen mit 158 Millimeter Wasser im Messzeitraum 24 Stunden - wobei das meiste davon in kürzerem Zeitraum vom Himmel fiel, wie der Experte erklärte. Danach folgte Köln-Stammheim mit 154 Millimetern. Der gemessene 24-Stunden-Zeitraum hatte um 8.00 Uhr am Mittwochmorgen begonnen.

+++ Bayern bietet Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Hilfe an. "In dieser schlimmen Situation ist Solidarität gefragt", twitterte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern der Fluten und ihren Angehörigen."

+++ Die Feuerwehr der Stadt Wuppertal rechnet nicht vor heute Nachmittag mit einem Rückgang des Pegelstandes der Wupper. Er sei noch immer extrem hoch, schrieb die Stadt auf Twitter. Vorher könnten die Wassermassen auch nicht abgepumpt werden. Andernfalls pumpe man das Wasser "direkt in den nächsten Keller".

+++ Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat die Stadt Altena im Märkischen Kreis besucht, wo gestern ein 46-jähriger Feuerwehrmann bei einem Hochwasser-Einsatz ums Leben gekommen war. Der Mann war nach der Rettung einer Person aus einem überfluteten Stadtteil ins Wasser gestürzt und abgetrieben. Er wurde später tot geborgen. Laschet informierte sich in Altena über die Lage, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Anschließend fuhr er weiter nach Hagen, wo die Unwetter Teile der Stadt verwüstet haben.

+++ Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat sich bestürzt über die schweren Unwetter gezeigt. Im Landtag in Mainz sprach die SPD-Politikerin von einer Katastrophe. Es sei wirklich verheerend, betonte Dreyer. Ganze Orte seien überflutet, Häuser seien einfach weggeschwommen. Weiter erklärte die SPD-Politikerin, gemeinsam mit Innenminister Lewentz werde sie sich einen Eindruck der Lage vor Ort verschaffen. Zuvor hatte der Landtag mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht.

+++ Nach den verheerenden Regenfällen in Teilen Nordrhein-Westfalens fordern die Grünen in dem Bundesland konsequenten Hochwasserschutz in bedrohten Kommunen. Die Häufung von Starkregenereignissen sei eine Folge des voranschreitenden Klimawandels, erklärten die Fraktionsvorsitzenden Schäffer und Paul. Um die Städte und Gemeinden "klimafester" zu machen, brauche es finanzielle und personelle Unterstützung des Landes. Zum Hochwasserschutz gehöre unter anderem, die Versiegelung von Flächen zu reduzieren und Flächen zu schaffen, in denen große Wassermengen versickern könnten.

+++ Auch im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen ist die Lage dramatisch. Derzeit seien acht Todesfälle bekannt, teilte der Kreis via Facebook mit. "Die Kommunikation ist weitgehend ausgefallen, in vielen Teilen des Kreises sind Internet und Telefonverbindungen eingeschränkt", heißt es in dem Situationsbericht. Auch die Notfallnummer 112 sei nicht erreichbar. Sehr kritisch sei die Lage in Schleiden, Gemünd und Oberhausen. "Es finden Menschenrettungen statt. Teilweise besteht kein Zugang."