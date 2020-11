41 Gesundheitsämter in Deutschland haben Kapazitätsengpässe wegen der Corona-Pandemie gemeldet. Das Oberverwaltungsgericht in Sachsen-Anhalt hat den Teil-Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bestätigt. Die Schweiz meldet erstmals mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 4. November

+++ 41 Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut Kapazitätsengpässe wegen der Corona-Pandemie gemeldet. Dabei gehe es in 34 Fällen darum, dass Infektionsschutzmaßnahmen nicht mehr vollständig vorgenommen werden könnten, wie das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mitteilte. In sieben Fällen könne dies in den nächsten Tagen nicht mehr sichergestellt werden. Der Bund bietet bei Kapazitätsengpässen etwa beim Nachverfolgen von Kontaktpersonen infizierter Menschen Unterstützung an. In den Gesundheitsämtern und bei Corona-Tests helfen nach Angaben des Verteidigungsministeriums derzeit 5.350 Soldaten.

+++ Das Oberverwaltungsgericht in Sachsen-Anhalt hat den Teil-Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bestätigt. Die Richter wiesen den Antrag einer Hotelkette gegen das touristische Beherbergungsverbot, die Schließung von Gaststätten und weitere verhängte Maßnahmen ab, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut heute 17.214 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Das sind rund 1.900 mehr als gestern. Die Zahl der Todesopfer stieg demnach um 151.

+++ Die Schweiz greift zur Bewältigung der Viruskrise erneut auf die Hilfe der Armee zurück. Mehrere Kantone hätten angesichts der rasant zunehmenden Infektionszahlen um deren Unterstützung gebeten, erklärt die Regierung. Bis zu 2.500 Soldaten sollen Krankenhäuser mit Infrastruktur wie etwa Beatmungsgeräten, bei der Pflege oder beim Patiententransport unterstützen. Der Einsatz ist bis Ende März befristet und muss noch vom Parlament verabschiedet werden.

+++ In der Schweiz ist die Zahl der neuen Positiv-Tests auf einem neuen Höchststand. Die Gesundheitsbehörde meldet 10.073 neue Fälle. Die Zahl liegt damit erstmals über der Marke von 10.000. Das Land hat rund 8,5 Millionen Einwohner. Weitere 73 Menschen starben, die positiv getestet wurden. Die Schweiz weist europaweit eine der höchsten Neuansteckungsraten aus. Dennoch hat das Land im Vergleich zu Nachbarn wie Deutschland oder Frankreich vergleichsweise milde Einschränkungen des Alltagslebens beschlossen.

+++ Europa ist laut einer britischen Studie offenbar das Sprungbrett für die Coronavirus-Pandemie gewesen. Britische Fachleute haben sich Erbgut-Material von fast 27.000 Corona-Infizierten weltweit angesehen und rekonstruiert, wie sich der Erreger weltweit verbreitet hat. Demnach sprang Sars-CoV-2 zwar ursprünglich in China von Fledermäusen auf den Menschen über. Als die ersten Infizierten nach Europa kamen, seien dort aber nicht schnell und effektiv genug Reisebeschränkungen erlassen worden. So sei der Erreger Anfang März in die USA und zurück nach Ostasien getragen worden.

+++ Ein Corona-Test bei Berlins Regierendem Bürgermeister Müller (SPD) ist negativ ausgefallen. Das teilte eine Sprecherin des Senats mit. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass sich Brandenburgs Ministerpräsident Woidke (SPD) mit dem Coronavirus infiziert hat. Müller hatte mit Woidke zusammen am Samstag an der Eröffnung des neuen Hauptstadt-Flughafens BER in Schönefeld teilgenommen.

+++ In Deutschland sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums mittlerweile 5.350 Soldaten im Corona-Einsatz. In fast 250 Gesundheitsämtern helfen sie beispielsweise bei der Kontaktnachverfolgung, aber es werde auch medizinisches Personal eingesetzt oder es würden Lagerflächen zur Verfügung gestellt. Insgesamt hatte die Bundeswehr bis zu 15.000 Soldaten für den Einsatz bei der Corona-Hilfe angeboten.

+++ In Polen sind 24.692 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden - das sind so viele binnen 24 Stunden nachgewiesene neue Fälle wie nie zuvor. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums um 373. Auch das ist ein Höchstwert. Die Regierung will im Laufe des Tages weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung der Seuche ankündigen. Einen vollständigen Lockdown will sie aber vermeiden.

+++ Eine Ansteckung von Kindern mit dem Coronavirus in Kitas ist einer neuen Studie zufolge wenig wahrscheinlich, wie die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtet. Forschende um Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, hatten über mehrere Wochen die Abstriche von 825 Kindern in Kitas und 372 Mitarbeitern in Hessen untersucht. Dabei wurden nur zwei Probanden positiv getestet - zwei Erzieherinnen. Bei den Kindern gab es keinen positiven Test. "In den zwölf Wochen Beobachtungszeitraum hat sich wohl keines der mehr als 800 untersuchten Kinder infiziert", sagt Ciesek. "Die Wahrscheinlichkeit scheint also extrem gering zu sein, dass sich Kinder anstecken."

Mit dem Ende der Sommerferien Mitte August müssen mehr Kinder als je zuvor in der Corona-Pandemie in den Kitas betreut werden. (picture alliance / dpa / Frank Rumpenhorst)

+++ Im nahezu kompletten Stadtgebiet von Düsseldorf gilt seit heute eine Maskenpflicht für Fußgänger. Ausnahmen gelten nur für nicht bebaute Gegenden wie Wälder, Parks und Grünanlagen, wie die Stadt mitteilte. Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt reagiert damit auf die drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen: Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz lag zuletzt bei bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Die Maskenpflicht gilt nicht für Rad- und Autofahrer.

+++ Minijobber gehören zu den Verlierern der coronabedingten Rezession, erklärt das Berliner DIW-Institut. Sie verlieren demnach in einer Wirtschaftskrise vergleichsweise schnell ihre Beschäftigung. "Deshalb trifft sie die derzeitige Situation besonders hart", sagt DIW-Experte Markus Grabka. Einer DIW-Studie zufolge lag die Zahl der Minijobber im Juni um 850.000 oder zwölf Prozent unter dem Vorjahresniveau.

+++ Mit fast 19.800 nachgewiesenen Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet Russland einen Höchstwert. Die Zahl der Ansteckungsfälle stieg um 19.768 auf über 1,69 Millionen. Allein in Moskau kamen über 5800 Fälle hinzu. Die Behörden verzeichnen 389 weitere Todesfälle, die Gesamtzahl liegt nun bei 29.217.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 17.214 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Wie das RKI weiter mitteilte, sind dies 1.862 mehr als gestern. Zunächst hatte das RKI 16.498 Neuinfektionen gemeldet, diese Zahl dann aber nach oben korrigiert. Das RKI hat auch die Angaben zu den Todesfällen aktualisiert, danach starben 151 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt stieg die Zahl der Todesfälle auf 10.812. Die Zahl der Genesenen wird auf 371.500 geschätzt. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut dem gestrigen RKI-Lagebericht bei 0,94 und ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Durchschnitt knapp einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Corona-Testzentrum am Flughafen Frankfurt (picture alliance / Frank Rumpenhorst)

+++ Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist nach eigenen Angaben trotz Corona-Einschränkungen voll arbeitsfähig. "Zur Vorsorge für etwaige Erkrankungs- oder Quarantänefälle wird in allen Arbeitsbereichen beginnend ab dem 4. November 2020 erneut ein Zwei-Schichten-System eingeführt, das gegebenenfalls den Weiterbetrieb durch die jeweils andere Schicht ermöglicht", teilte Deutschland höchstes Gericht mit. "Zudem bleiben Außenkontakte und die Präsenz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf das Notwendigste beschränkt."

+++ Der dänische Justizminister Nick Hækkerup ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er werde sich deshalb in der nächsten Zeit zu Hause isolieren, teilte der Minister auf Facebook mit. Hækkerup hatte wegen Krankheitssymptomen am Montag einen Corona-Test gemacht und sich seitdem zu Hause aufgehalten. Er zählt in der Corona-Krise neben Regierungschefin Mette Frederiksen und Gesundheitsminister Magnus Heunicke zu den wichtigsten Akteuren der sozialdemokratischen Regierung in Kopenhagen. Ministerpräsidentin Frederiksen, die am Freitag an einem Treffen mit Hækkerup teilgenommen hatte, mache schnellstmöglich einen Corona-Test und isoliere sich, bis das Testergebnis vorliege, teilte ihr Büro via Twitter mit.

+++ Das Luftfahrtbundesamt (LBA) hat einem Zeitungsbericht zufolge in 21 Fällen gegen Fluggesellschaften Bußgelder verhängt, die Ticketkosten von Corona-bedingt stornierten Flügen nicht fristgerecht zurückbezahlt haben sollen. Das habe ein Sprecher der Behörde auf Anfrage mitgeteilt, berichtet das "Handelsblatt". Details zur Höhe der Geldstrafen habe er nicht genannt. Insbesondere die in der Corona-Krise vom Staat gestützte Lufthansa stand zuletzt in diesem Zusammenhang in der Kritik. Verbraucherschützer hatten der Airline eine mangelnde Rückzahlung stornierter Flüge vorgeworfen.

+++ In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 92.500 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden auf rund 9,42 Millionen. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben, stieg um mindestens 1.142 auf 232.748. Die USA sind sowohl bei den Infektions- als auch bei den Todesfällen das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

+++ Indien meldet 46.253 nachgewiesene Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Mit 8,3 Millionen Ansteckungsfällen liegt das Land weltweit auf Platz zwei hinter den USA. Seit dem Höhepunkt im September verlangsamt sich die Ausbreitung, und die täglich gemeldeten Neuinfektionen sind zurückgegangen. Seit zehn Tagen liegt die Zahl unter 50.000.

