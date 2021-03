Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland nimmt im Vergleich zur Vorwoche zu. Auch die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 66,1. In Neuseeland ist der einwöchige Lockdown wieder gelockert worden. Fortschritte in der beruflichen Gleichstellung werden durch die Pandemie zunichte gemacht, so eine PWC-Studie. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 7. März

+++ In Israel dürfen Restaurants und Cafés ab heute wieder öffnen. Diese Änderung der Corona-Beschränkungen teilte das Büro von Ministerpräsident Netanjahu mit. Im Innenraum dürfen nur Gäste mit einem sogenannten "grünen Pass" bedient werden. Alle anderen müssen draußen Platz nehmen. Einen "grünen Pass" erhalten in Israel Menschen, die eine Corona-Infektion hinter sich haben sowie diejenigen, deren zweite Impfung mindestens eine Woche zurückliegt. Für alle gelten weiterhin sämtliche Abstands- und Hygieneregeln.

+++ Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat der Bundesregierung schwere Versäumnisse bei der Corona-Teststrategie vorgeworfen. Mitte Februar habe Gesundheitsminister Spahn kostenlose Schnelltests für alle versprochen und behauptet, er habe für Deutschland 500 Millionen Tests vertraglich gesichert, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die von ihm geweckten hohen Erwartungen habe der Minister nicht erfüllen können, sagt Dreyer.

Bereits in wenigen Tage soll es in Deutschland Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung zu Hause geben. Wie funktionieren sie und was ist der Unterschied zu den bisherigen Schnelltests? Die wichtigsten Infos im Überblick.

+++ Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Baldauf hat wegen des Skandals um Geschäfte mit Corona-Schutzmasken die Unions-Bundestagsabgeordneten Nüßlein und Löbel zu sofortigem Mandatsverzicht aufgefordert. Er sei über die Vorgänge entsetzt, sagte Baldauf der Zeitung "Bild am Sonntag". Sollten sich die Abgeordneten weigern, ihr Mandat niederzulegen, solle die Union sie aus der Fraktion ausschließen. Der Mannheimer Christdemokrat Löbel hat eingeräumt, dass seine Firma bei der Vermittlung eines Geschäfts mit Corona-Masken 250.000 Euro Provision erhalten hat. Als Konsequenz gab er seinen Sitz im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags auf.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 8.103 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 213 Fälle mehr als am Sonntag vergangener Woche. Zudem sind weitere 96 Menschen an oder mit dem Krankheitserreger gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, beträgt nach Angaben des RKI 66,1.

+++ Der Vorsitzende der Christdemokraten im Europäischen Parlament, Weber, hat den Exportstopp für den Astrazeneca-Impfstoff verteidigt. Es gehe nicht um Europe first, aber auch die EU müsse ihre Bürger selbstverständlich schützen, sagt der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Europa sei derzeit eine der am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen. Wenn Lieferzusagen nicht eingehalten würden wie im Fall von Astrazeneca, sei die Option eines Exportstopps für in der EU produzierte Impfstoffe richtig, betonte Weber.

+++ Nach einwöchigem Lockdown sind in der neuseeländischen Millionenmetropole Auckland die Corona-Beschränkungen wieder gelockert worden. In der größten Stadt des Landes durften Schulen und Geschäfte wieder öffnen. Zudem sind Versammlungen von bis zu 100 Menschen unter Einhaltung von Abstandsregeln wieder erlaubt.

+++ Fortschritte bei der beruflichen Gleichstellung werden durch Corona wieder zunichte gemacht. Das ergab eine Studie der Unternehmensberatung PWC. In Deutschland wie in den meisten anderen OECD-Ländern seien Frauen von Arbeitslosigkeit stärker betroffen gewesen als Männer. "Bis Ende 2021 wird die Situation von berufstätigen Frauen voraussichtlich auf das Niveau von 2017 abfallen", heißt es in der Studie zum Internationalen Frauentag am 8. März. PWC verglich dafür unter anderem Berufstätigkeit, Arbeitszeiten, Löhne und Arbeitslosenquoten von Männern und Frauen. Unter den 33 OECD-Staaten schnitten die nordeuropäischen Länder und Neuseeland am besten ab, Deutschland komme aktuell auf Platz 19.

Samstag, 6. März

+++ Zahlreiche Menschen haben in verschiedenen Länder gegen die Corona-Schutzmaßnahmen protestiert, darunter viele Rechtspopulisten und Rechtsextremisten. In Wien kamen bis zu 10.000 Menschen zusammen. Etwa 200 Gegendemonstranten fuhren mit Fahrrädern durch die Stadt. Im schweizerischen Chur beteiligten sich 4.000 Menschen an einem "Stillen Protest". Sie zogen schweigend durch die Stadt. In Schweden gingen hunderte Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straßen.

+++ In Leipzig haben Gegner der Corona-Einschränkungen weniger Menschen mobilisieren können als angekündigt. Die Polizei sprach in einer ersten Schätzung von etwa 350 Fahrzeugen bei verschiedenen Autokorsos. Angemeldet waren etwa 1.000 Fahrzeuge. Die Teilnehmer hatten Plakate an die Autoscheiben geheftet und dabei etwa die Impfungen kritisiert. Per Fahrrad und Motorrad beteiligten sich nach Angaben der Einsatzkräfte mehr als 1.000 Menschen an Gegenprotesten.

+++ Im Saarland haben hunderte Franzosen und Deutsche gegen die Corona-Bestimmungen für Grenz-Pendler demonstriert. Etwa 300 Menschen seien zum Grenzübergang "Goldene Bremm" in Saarbrücken gekommen, teilte die Polizei mit. Die meisten Teilnehmer hätten sich im Département Moselle auf französischer Seite versammelt. Der Protest richtete sich vor allem gegen die Regelung, alle 48 Stunden einen Coronatest vorlegen zu müssen. Das sei Berufspendlern nicht zuzumuten, hieß es. Mit der Einstufung der französischen Grenzregion Moselle als Virusvariantengebiet gelten seit Anfang März strengere Einreisebeschränkungen nach Deutschland.

+++ Der Bayerische Jugendring hat vor der geplanten Kinder- und Jugendkonferenz mit Ministerpräsident Söder am Montag die sofortige Öffnung von Jugendtreffs, Jugendhäusern und Jugendzentren gefordert. Die Schmerzgrenze sei überschritten, sagte Verbandspräsident Fack. Junge Menschen brauchten jetzt dringend eine Perspektive. Es sei enttäuschend, dass die Jugend in den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern wieder nicht vorgekommen sei. Beschäftigte in der Jugendarbeit müssten in die Impfverordnung des Bundes aufgenommen und kostenlose PCR- und Schnelltests erhalten, verlangte er. Auch Ferienprogramme sollten ab Ostern wieder möglich sein, mit bis zu 50 Personen im Freien. Bund und Länder müssten für die Pfingst-, Sommer- und Herbstferien zusätzliche Freizeit-Angebote finanzieren. Fack führte aus, mit Vorgaben für Gesundheitsschutz und Hygiene könne Jugendarbeit trotz Pandemie verantwortungsvoll gestaltet werden. Der Bayerische Jugendring hat einen Forderungskatalog und einen Stufenplan vorgelegt. Der CSU-Politiker Söder hatte im Februar angekündigt, er wolle die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie zur Chefsache machen.

+++ Der US-Pharmakonzern Merck berichtet von positiven Studienergebnissen bei seinem Covid-19-Medikament "Molnupiravir". Es sei ein schnellerer Virus-Rückgang bei Patienten in einem frühen Krankheitsverlauf festgestellt worden, teilte das Unternehmen mit. Das Mittel, das Merck gemeinsam mit dem US-Unternehmen Ridgeback Bio entwickelt, soll im Mai die Testphase abgeschlossen haben.

+++ Ein Sturm auf Museums-Tickets nach viermonatiger Corona-Zwangspause hat die Server des Kölner Museum Ludwig zusammenbrechen lassen. Nächste Woche ist dort eine Andy Warhol-Ausstellung zu sehen.

+++ Die hohe Nachfrage nach Corona-Selbsttests hat die Internetseite des Discounteres Lidl abstürzen lassen. Wie das Unternehmen mitteilte, war das Online-Angebot deswegen zeitweise nicht erreichbar. In Kürze seien die Selbsttests nicht mehr nur online, sondern auch in allen Filialen erhältlich hieß es weiter. Der Verkauf durch den Handel hat heute begonnen. Beim Discounter Aldi waren die Tests vielerorts nach kurzer Zeit ausverkauft.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Corona-Teststrategie der Bundesregierung gegen Kritik verteidigt. Es sei nie vereinbart worden, dass der Bund die Tests beschaffe, sagte der CDU-Politiker bei einer digitalen Gesprächsrunde. Die Schnelltests seien mehr als genug verfügbar. Zudem seien die Selbsttests, die in Drogerien, Discountern und Apotheken erhältlich sind, eine Hilfe, um private Situationen wie beispielsweise Familientreffen abzusichern, sagte Spahn.

+++ Unternehmen in Großbritannien können nun kostenlose Corona-Schnelltests für ihre Beschäftigten beantragen. Auch Firmen mit weniger als 50 Angestellten könnten sich bis Ende März für das Angebot registrieren, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Tests zeigten spätestens nach einer halben Stunde ein Ergebnis. Sie würden dabei helfen, positiv Getestete sofort zu isolieren und Infektionsketten zu durchbrechen.

+++ Ungarn meldet trotz Lockdown mit mehr als 7.200 Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert. Das sind 14 Prozent mehr Fälle als am Freitag, wie die Behörden mitteilen. Das Land mit rund zehn Millionen Einwohnern weist eine der höchsten Infektions- und Todesraten weltweit auf. Zuletzt stiegen die Zahlen trotz eines Teil-Lockdowns rasant an.+

Grenzkontrollen an der österreichisch-ungarischen Grenze

++ Saudi-Arabien will einem Medienbericht zufolge die meisten Coronavirus-Beschränkungen am Sonntag aufheben. Die Menschen dürfen dann wieder in Restaurants essen, und auch die Kinos werden wieder geöffnet, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf einen Vertreter des Innenministeriums meldet. Auch andere Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten seien dann wieder möglich.

+++ Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie soll es in Barcelona wieder ein großes Popkonzert mit 5000 Zuschauern geben. Die Eintrittskarten für den Auftritt der spanischen Indie Popband Love of Lesbian am 27. März waren binnen Stunden ausverkauft, wie die Veranstalter auf Twitter mitteilten. Das Konzert findet mit einem speziellen Abstands- und Hygienekonzept statt.

+++ Der Dalai Lama hat seine erste Corona-Impfung bekommen. Das 85-jährige geistliche Oberhaupt der Tibeter forderte alle Menschen auf, "tapfer zu sein und sich impfen zu lassen". Gemeinsam mit dem Dalai Lama wurden zehn weitere Menschen, die in seiner Residenz in Dharmsala leben, geimpft. Alle bekamen den Astrazeneca-Impfstoff.

+++ Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, hat die Teststrategie der Bundesregierung kritisiert und fehlende Antworten angemahnt. Landsberg sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" mit Blick auf die Pläne zum Einsatz von Schnelltests, die Kommunen seien grundsätzlich bereit, dieses Vorhaben zu unterstützen und Schnelltest-Zentren aufzubauen. Es fehle jedoch Klarheit, wer welche Aufgaben, etwa bei Beschaffung der Tests, übernehmen solle. Zudem werde eine "vernünftige digitale Lösung" zur Erfassung der Testergebnisse und zur Vergabe von Testterminen benötigt, sagte Landsberg.

+++ In Deutschland steigt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 65,6, wie das Robert-Koch-Institut mitteilt. Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche rechnerisch neu positiv getestet werden. Laut RKI wurden in 9557 neuen Fällen Menschen positiv auf Corona getestet. Außerdem werden 300 weitere Fälle gemeldet, in denen Menschen starben, die positiv getestet wurden.

+++ Im Zoo von San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien sind die ersten Menschenaffen gegen Covid-19 geimpft worden. Das bestätigte der Betreiber des Zoos, die San Diego Zoo Wildlife Alliance, auf Twitter. "Der Impfstoff wurde speziell für Tiere entwickelt", hieß es weiter. Geimpft wurden laut "National Geographic" vier Orang-Utans und fünf Bonobos, demnächst sollen vier weitere Affen an der Reihe sein.

Orang-Utans

+++ In Paraguay ist es wegen des Umgangs der Regierung mit der Corona-Krise zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Die Polizei setzte Gummigeschosse und Tränengas ein, Demonstranten brannten Barrikaden ab und warfen Steine. In dem südamerikanischen Land haben die Neuinfektionen einen Rekordwert erreicht. Am Freitag musste bereits der Gesundheitsminister zurücktreten.

+++ Der Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum, Kräusslich, hat Sorge, dass sich in der Phase zwischen Erst- und Zweitimpfung weitere Corona-Varianten bilden könnten. Mit Blick auf die von Bund und Ländern geplanten Lockerungen sagte er der Rhein-Neckar-Zeitung: "Besorgniserregend wäre insbesondere, wenn wir in den nächsten Wochen in eine Situation kämen, dass zahlreiche Menschen nach der Erstimpfung einen nicht kompletten Schutz haben und gleichzeitig sehr viele Infektionen stattfinden." Das wäre eine Brutstätte für die Selektion von Varianten, die möglicherweise dem Impfstoff entkommen könnten.

+++ Der Chef der Ständigen Impfkommission, Mertens, erwartet nach April ein deutlich höheres Impftempo in Deutschland. Er verstehe den Frust der Menschen über das Impfmanagement, sagte Mertens der Augsburger Allgemeinen. Er gehe jedoch davon aus, dass im zweiten und dritten Quartal so viel Impfstoff zur Verfügung stehen werde, dass ihn die Zentren nicht mehr verimpfen können und die Arztpraxen aushelfen müssten, sagte der Vorsitzende der am Robert Koch-Institut angesiedelten Expertengruppe.

Impfen gegen Coron.

+++ Kanzleramtschef Braun macht wenig Hoffnungen für Reisen über Ostern und bleibt auch mit Blick auf den Sommerurlaub vorsichtig. "Ich bin sehr skeptisch, was Reisen an Ostern angeht", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Für den Sommerurlaub sei es "ein bisschen kühn, darüber schon zu spekulieren". Braun betonte aber, er sei sich ziemlich sicher, dass man sich im Sommer draußen wieder normal bewegen könne.

+++ CSU-Generalsekretär Blume wirft dem Bundesgesundheitsministerium Versäumnisse beim Thema Schnelltests vor. "Tests sind die Brücke bis zum Impfangebot für alle. Aber leider sehen wir auch hier wieder: Es wurde zu spät, zu langsam, zu wenig bestellt", sagte Blume der Zeitung "Die Welt". Man müsse deutlich sagen, es seien wohl Fehler im Bundesgesundheitsministerium passiert. Kritik an der Teststrategie der Regierung kommt auch von den Grünen. Längst hätte diese eine Teststrategie vorlegen und viele Millionen Tests kaufen können, aber nach Monaten gründe die Regierung jetzt erst eine Task Force, sagte Grünen-Parteichefin Baerbock dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

+++ In Brasilien hält eine von der Regierung eingesetzte Expertengruppe hält laut Insidern 3.000 Corona-Tote pro Tag für möglich. Sollten keine ernsthaften Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in dem südamerikanischen Land ergriffen werden, sei dieses Szenario möglich. Krankenhäuser ständen vor dem Kollaps. Brasilien ist weltweit eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder.

+++ Weltweit haben sich seit Beginn der Pandemie fast 116 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,7 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit knapp 29 Millionen Infektionen und rund 520.000 Toten.

+++ Die Corona-Selbsttests sind ab heute im Handel erhältlich. Damit können Menschen bei sich selbst einen Nasenabstrich machen. Beim Discounter Aldi waren die Tests vielerorts bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Weitere Discounter und Supermärkte wollen in den nächsten Tagen nachziehen. Auch zwei Drogeriemarkt-Ketten wollen von Dienstag an die Tests verkaufen. Der Verkauf ist pro Kunde auf eine Packung mit fünf Tests begrenzt. Mehr Informationen dazu, wie die Selbsttests funktionieren, finden Sie hier.

