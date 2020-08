Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt: Lehrpersonal ohne Maske könnte zum Superspreader werden. Ärztepräsident Reinhardt fordert eine Überwachung der Quarantäne durch die Polizei. Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland entwickeln sich ähnlich wie gestern. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 28. August

+++ Kinder- und Jugendärzte plädieren für eine Maskenpflicht für Lehrpersonal auch im Klassenzimmer. Der Präsident des Berufsverbandes, Fischbach, sagte der "Welt", die Sprechsituation im Frontalunterricht sei mit Singen im Chor vergleichbar. Lehrer könnten zu Superspreadern werden. Fischbach zufolge gingen die jüngsten Coronaausbrüche an Schulen auf Lehrerinnen und Lehrer zurück.

+++ Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollten nach dem Willen von Ärztepräsident Reinhardt bei ihrer häuslichen Quarantäne durch Polizei oder Ordnungsämter überwacht werden. Reinhardt sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Amtsärzte seien voll damit ausgelastet, Infektionsketten nachzuverfolgen und Quarantänemaßnahmen einzuleiten. Die Überwachung und die Sanktionierung dieser Maßnahmen müssten andere übernehmen.

+++ In Deutschland sind weitere 1.571 Corona-Fälle gemeldet worden. Den Zahlen des Robert Koch-Instituts zufolge starben drei weitere Menschen an oder mit dem Virus - insgesamt 9.288. Von den bislang 239.507 positiv getesteten Personen in Deutschland sind Schätzungen zufolge rund 213.200 wieder genesen.

Donnerstag, 27. August

+++ Das Robert Koch-Institut rechnet damit, dass es zum Beginn des kommenden Jahres Impfstoffe gegen das neue Coronavirus gibt. Nach aktuellem Kenntnisstand erwarte man bis Anfang 2021 ein oder mehrere Covid-19-Impfstoffe, erklärte das RKI in seinem neuesten Bericht. Allerdings sei damit zu rechnen, dass nicht von Anfang an genügend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen werde. Detailliertere Informationen hier.

+++ Frankreich meldet 6.111 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Das ist der höchste Zuwachs seit dem Ende der Corona-Beschränkungen. Die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen beläuft sich nun auf knapp 260.000.

+++ Nordrhein-Westfalen will die Maskenpflicht im Unterricht Ende August auslaufen lassen. "Die Pflicht, auch im Unterricht Masken zu tragen, endet", sagt Ministerpräsident Armin Laschet. Zudem wolle NRW eine lokale Corona-Bremse einführen. Wenn Zahlen in einer Kommune anzögen, wolle das Land nicht erst dann tätig werden, wenn die Zahl von mehr als 50 Corona-Fällen in einer Woche auf 100.000 Einwohner erreicht werde. Wenn ein bestimmter Schwellenwert unter der Grenze erreicht werde, könne die betroffene Kommune in Abstimmung mit dem Land etwa lokale Veranstaltungsverbote erlassen.

+++ Bangladesch will einen chinesischen Covid-Impfstoff an 4.200 Mitgliedern seines Gesundheitspersonals testen. Die Phase-3-Tests sollten etwa eineinhalb Jahre dauern und bald beginnen, teilte das International Centre for Diarrhoeal Disease Research mit Sitz in Dhaka mit. Das Land in Südasien, das nach UNO-Angaben zu den am wenigsten entwickelten der Welt gehört, hat China gebeten, ihm Impfstoff bereitzustellen, sobald er von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) akzeptiert wird, wie Bangladeschs Gesundheitsminister Zahid Maleque sagte. Bangladesch hat bislang mehr als 304.000 Corona-Infektionen registriert. Mehr als 4.000 Patienten sind nach Angaben der Johns Hopkins Universität bislang daran gestorben.

+++ Eltern bekommen fünf Tage mehr bei krankem Kind: Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass in diesem Jahr gesetzlich Versicherten mit Anspruch auf Kinderkrankengeld fünf zusätzliche Tage zur Betreuung eines kranken Kindes gewährt werden. Alleinerziehende sollen zehn zusätzliche Tage dafür bekommen. Bis zum Jahresende sollen in Deutschland keine Großveranstaltungen stattfinden.

Bund und Länder haben über das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie beraten und sich auf gemeinsame Empfehlungen verständigt. Einen Überblick über die Empfehlungen können Sie in unserem ausführlichen Bericht nachlesen.

+++ Der Bund plädiert dafür, die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten am Ende der Sommerferien mit dem 15. September zu beenden. In dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschlussentwurf für die Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten wird darauf hingewiesen, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten in jedem Fall verpflichtet seien, sich unverzüglich für 14 Tage nach ihrer Einreise in Quarantäne zu begeben. Wie es weiter heißt, sollten zudem Großveranstaltungen bis mindestens Ende 2020 verboten bleiben. Ausnahmen könnte es in Regionen mit sehr geringen Infektionszahlen geben, wenn sichergestellt sei, dass die Teilnehmer ausschließlich aus dieser Region oder aus umliegenden Regionen mit entsprechenden Entwicklungen kommen. Zudem sollte die Teilnehmerzahl bei Privatfeiern auf 25 Personen begrenzt werden.

+++ Bayerns Ministerpräsident Söder wirbt vor den Beratungen zwischen Bund und Ländern über künftige Corona-Maßnahmen für einen Mechanismus, der die regionalen Unterschiede bei der Entwicklung der Infektionszahlen berücksichtigt. "Dort, wo die Zahl steigt, dort müssen Maßnahmen mehr greifen, dort müssen Beschränkungen sein", sagte der CSU-Chef im ZDF.

+++ In Deutschland sind weitere 1.507 Coronatests positiv ausgefallen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind fünf weitere Menschen mit oder an dem Virus gestorben. Insgesamt zählt das RKI nun 9.285 Todesfälle. Die Zahl der Genesenen wird auf etwa 211.900 geschätzt.

+++ Die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde, Coronavirus-Tests bei Menschen ohne Symptome zurückzufahren, stößt auf Kritik. Der Immunologe und Berater des Präsidenten, Fauci, sagte dem Sender CNN, die Maßnahme könne das falsche Gefühl vermitteln, dass Virus-Übertragungen durch Menschen ohne Symptome keine große Gefahr darstellten. Die Behörde hatte vor einigen Tagen ihre Richtlinie geändert.

+++ In Indien sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 75.760 Neuinfektionen bestätigt worden. Damit steige die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle auf rund 3,31 Millionen. Bislang seien 60.472 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Indien verzeichnet nach den USA und Brasilien die meisten Infektionen weltweit.

+++ Der Deutsche Reiseverband (DRV) befürchtet infolge der Coronakrise eine Pleitewelle in der Tourismusbranche. Das geht aus einer Umfrage unter fast 650 Unternehmen hervor, über die das "Handelsblatt" berichtet. Mehr als 60 Prozent der Reisebüros sehen sich demnach unmittelbar von der Insolvenz bedroht, bei den Reiseveranstaltern ist es mehr als die Hälfte.

Nach wochenlanger Zwangsschließung wegen der Corona-Schutzmaßnahmen dürfen vom 20.04.2020 an Geschäfte des Einzelhandels wieder öffnen. (picture alliance / dpa ZB / Jens Büttner)

+++ Der Deutsche Städtetag plädiert für einen bundesweit einheitlichen Bußgeldkatalog bei Nichtbeachtung von Corona-Auflagen. Städtetagspräsident Jung sagte der Funke Mediengruppe, Maskenverweigerer sollten zum Beispiel in Bussen und Bahnen überall gleichviel zahlen. Bundesweit einheitliche Teilnehmer-Obergrenzen für Familienfeiern lehnte Jung ab. Dazu seien die regionalen Infektionszahlen zu unterschiedlich. Die Bürger brauchten von Bund und Ländern jedoch klare Leitlinien bei Tests und Quarantänen. Da gehe im Moment zu viel durcheinander.

--------------------------------

Unser Archiv:

