Bundesgesundheitsminister Spahn will rasch die Grundlage für zusätzliche Tests auf das Coronavirus in Krankenhäusern und Pflegeheimen schaffen. Die EU-Kommission will mit einem Förderprogramm in Höhe von 100 Milliarden Euro den klimafreundlichen Umbau der Autoindustrie beschleunigen. Brasiliens Regierung empfiehlt das umstrittene Malariamittel Chloroquin zur Behandlung von Covid-19-Patienten. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 22. Mai

+++ Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Pfeiffer, hat das geplante Rettungspaket für die Lufthansa verteidigt. Pfeiffer sagte im Deutschlandfunk, es gehe darum, in der durch die Coronavirus-Krise bedingte Notsituation der Lufthansa eine Möglichkeit zu bieten. Der Steuerzahler soll demzufolge zeitlich bedingt einspringen und nach der Krise sein Geld zurückerhalten. Der CDU-Politiker lehnte eine Einmischung des Staats ins operative Geschäft ab und sagte, Strukturentscheidungen mitzufällen wäre der falsche Weg.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn will rasch die Grundlage für zusätzliche Tests auf das Coronavirus in Krankenhäusern und Pflegeheimen schaffen. Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Die Welt", sein Ziel sei es, in diesem Monat eine Verordnung für Reihen-Tests vorzulegen. So sollten alle neu aufgenommenen oder verlegten Patienten und Bewohner auf das Coronavirus untersucht werden.

Dem Bericht zufolge soll zudem im Falle einer Infektion in einer Einrichtung beim gesamten Personal sowie bei allen Bewohnern und Patienten vorsorglich ein Abstrich gemacht werden. Auch symptomfreie Kontaktpersonen von Infizierten sollen erstmals Anspruch darauf haben.

In Deutschland gibt es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts den zwölften Tag in Folge weniger als 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU (imago-images/ photothek)

+++ In der EU-Kommission gibt es einem Bericht zufolge Pläne für ein europäisches Aufbauprogramm für Mobilität nach der Corona-Krise. Es gehe um insgesamt mehr als 100 Milliarden Euro für die Beschleunigung des klimafreundlichen Umbaus der Autoindustrie sowie für den Ausbau der Bahn, melden die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Alleine 40 bis 60 Milliarden Euro könnten für die Entwicklung von emissionsfreien Autoantrieben bereitgestellt werden. Zudem solle ein zweistelliger Milliardenbetrag in rund zwei Millionen Ladesäulen für E-Autos investiert werden. Weitere 40 Milliarden Euro umfasse ein Investitionspaket für die Bahn, das vor allem auf den Ausbau wichtiger Strecken ausgerichtet sein solle.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat der AfD-Spitze destruktive Stimmungsmache in der Corona-Krise vorgeworfen. Die AfD, die sich jetzt als Corona-Leugnerin versuche, sei dieselbe Partei, die noch vor kurzem immer härtere Maßnahmen gegen das Virus gefordert habe, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Die Welt".

+++ Brasiliens Gesundheitsministerium empfiehlt das umstrittene Malariamittel Chloroquin jetzt offiziell für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Obwohl die Wirksamkeit umstritten ist, soll der Wirkstoff nach den neuen Richtlinien des Ministeriums selbst bei leichten und mittelschweren Covid-19-Erkrankungen eingesetzt werden. Brasiliens rechtsextremer Staatschef Bolosonaro hat das Malaria-Mittel - ebenso wie US-Präsident Trump - immer wieder als wirksame Waffe gegen Corona-Infektionen angepriesen.

