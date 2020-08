Der Wirtschaftsminister nennt die neuen Ansteckungszahlen "alarmierend". Rückkehrer aus dem Ausland können sich von heute an kostenlos testen lassen. Die EU-Kommission hat beim Pharma-Konzern Sanofi 300 Millionen Dosen eines potenziellen Impfstoffs reserviert. Wichtige Entwicklungen in unserem Newsblog.

Samstag, 1. August

+++ Die Behörden in Russland gehen davon aus, im Oktober mit Reihenimpfungen gegen das Coronavirus beginnen zu können. Das teilte Gesundheitsminister Muraschko mit. Über den Impfstoff, der verwendet werden soll, sagte der Minister nichts. Die russische Armee hatte im Juni und Juli einen möglichen Impfstoff an Soldaten getestet. Nachprüfbare Studien wurden dazu bislang nicht veröffentlicht. Zu Beginn der Versuche hatte Muraschko betont, wenn man einen Impfstoff habe, werde man ihn weltweit zur Verfügung stellen. Zuletzt hatte es sogar geheißen, die Impfungen könnten noch im August beginnen.

+++ Weltweit liegt die Zahl der festgestellten Infektionen inzwischen bei über 17,5 Millionen. Besonders stark steigen die Fallzahlen in Lateinamerika.

+++ Wirtschaftsminister Altmaier nennt die Zahl von 955 Neuinfektionen in Deutschland alarmierend. Dabei träten nicht große Hotspots, sondern viele kleinere Ansteckungen auf, betont er auf Twitter. Der CDU-Politiker fordert, "Hauptrisiken" deutlicher sichtbar zu benennen, damit zielgenauere Vorsicht möglich sei.

+++ Die Behörden in Tokio erwägen, den Notstand für die Stadt auszurufen. In der japanischen Hauptstadt wurden zum zweiten Mal in Folge mehr als 400 Neuinfektionen an einem Tag festgestellt.

+++ In Australien geht die Zahl der Neuinfektionen im derzeit besonders betroffenen Bundesstaat Victoria etwas zurück. Die Behörden meldeten binnen 24 Stunden 397 neu nachgewiesene Corona-Fälle. Das ist mehr als ein Drittel weniger als gestern. Es würden dennoch weitere Beschränkungen in Betracht gezogen, da die Zahlen immer noch besorgniserregend hoch seien, sagte der Regierungschef von Victoria, Andrews.

+++ Die Deutsche Bahn setzt ab heute wieder mehr Züge zwischen Berlin und München ein. Die Zahl der täglichen Verbindungen des ICE-Sprinters wird von zwei auf fünf erhöht und erreicht damit wieder das Niveau von vor der Corona-Krise. Zwischenzeitlich hatte die Bahn die Verbindung ganz aus dem Fahrplan gestrichen. Die Strecke gehört zu den meistbefahrenen Fernverbindungen des Konzerns.

+++Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, hat wegen der wirtschaftlichen Folgen vor der Verhängung einer neuen Ausgangssperre im Zusammenhang mit dem Coronavirus gewarnt. Bei Infektionsherden müsse schnell und differenziert auf lokaler Ebene reagiert werden, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Einen "zweiten Lockdown", so Haseloff, könne sich Deutschland nicht leisten. Die Wirtschaft würde dies kaum verkraften. Auch Vertreter von Wirtschaftsverbänden sind beunruhigt.

+++ Das Robert Koch-Institut hat 955 neue Corona-Infektionen in Deutschland registriert. Seit Beginn der Pandemie wurden somit 209.653 Infektionen in Deutschland nachweislich festgestellt. Inzwischen werden im Zusammenhang mit dem Virus 9.148 Todesfälle verzeichnet, das sind sieben mehr als am Tag zuvor. Die Infektion überstanden haben rund 192.700 Patienten. Rechnerisch gibt es derzeit also gut 7.800 akut Infizierte (Vortag rund 7.760) - plus Dunkelziffer.

+++ Angesichts der zunehmenden Coronafälle in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB denken die Verantwortlichen offenbar auch über einen Saison-Abbruch nach. Einem ESPN-Bericht zufolge soll MLB-Chef Manfred dem Geschäftsführer der Spielergewerkschaft MLBPA, Clark, darüber informiert haben, dass ein vorzeitiges Ende der Spielzeit drohen könnte, wenn die Liga das Infektionsgeschehen nicht unter Kontrolle bekäme. Zuletzt hatten in der MLB erneute Corona-Infektionen zu weiteren Spielabsagen geführt.

Coronatest an einer bayerischen Autobahn (AFP/Christof Stache)

+++ Seit heute müssen Reisende, die sich nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland freiwillig auf das Coronavirus testen lassen, die Kosten dafür nicht mehr selbst tragen. Am 1. August trete die erweiterte Testverordnung des Bundes in Kraft, die eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen vorsehe, hieß es gestern vom Bundesgesundheitsministerium. Voraussetzung seien ein Test innerhalb von drei Tagen nach der Rückkehr und der Nachweis eines Auslandsaufenthalts etwa durch ein Flugticket oder eine Hotelrechnung. Auch die Kosten für einen Wiederholungstest wenige Tage später sollen übernommen werden.

Freitag, 31. Juli

+++ Die Europäische Kommission will sich 300 Millionen Dosen eines möglichen Impfstoffs des französischen Pharmaunternehmens Sanofi sichern. Die Vorgespräche für einen Vertrag seien abgeschlossen worden, teilte Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel mit. Geplant ist demnach ein Rahmenvertrag, demzufolge die Kommission vorab einen Teil der Entwicklungskosten des Unternehmens übernimmt und dafür im Gegenzug das Recht erhält, die Impfstoffdosen innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen. Die im Voraus bereitgestellten Mittel sollen dann als Anzahlung verrechnet werden. Weiter erklärte von der Leyen, man führe intensive Gespräche weiterhin auch mit anderen Unternehmen.

+++ Trotz Corona-Krise soll das Bergsteigen im Himalaya wieder möglich sein. Nepals Regierung öffnet das Gebirge ab September wieder für ausländische Kletterer und andere Touristen. Allerdings seien Tests auf das Coronavirus verpflichtend. Zudem seien Quarantäne-Regelungen zu beachten, teilte die nepalesische Tourismusbehörde mit.

+++ Nach Einschätzung des Opernsängers Günther Groissböck hat die Corona-Krise Misstände im Kulturbereich offenbart. Der Kulturbetrieb stehe sehr weit hinten in der Wahrnehmung, sagte der Musiker der Zeitung "Welt". Die Corona-Krise habe gezeigt, was nicht richtig laufe und was sich ändern müsse. Spitzensänger hätten meist nur wenige Jahre, um ausreichende Gagen auch für die Rente erzielen. Hinzu kämen hohe Ausgaben für die Ausbildung und Aufenthalte in teuren Städten. Deshalb müsse es Nachbesserungen bei den Verträgen geben.

Die Corona-Pandemie wirbelt den Alltag kräftig durcheinander, auch im Kindergarten. Im August sollen bundesweit viele Kitas in den Regelbetrieb zurückkehren – unter Hygieneauflagen. Wir fassen zusammen, was Eltern zum Start des Kita-Jahres wissen sollten und wie es in den einzelnen Bundesländern aussieht.

+++ Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Ghebreyesus, glaubt, dass die Corona-Pandemie das Leben auf der Erde noch lange beeinflussen wird. Bei einem Treffen in Genf sagte er, die Pandemie sei eine Krise, wie es sie nur einmal in einem Jahrhundert gebe. Die Folgen würden noch jahrzehntelang zu spüren sein. Seit dem Ausbruch in Wuhan in China starben weltweit mindestens 670.000 Menschen an den Folgen der Infektion. Besonders hart getroffen wurden die USA, Brasilien, Mexiko und Großbritannien.

