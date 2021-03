Die Apotheken sehen Probleme bei der Durchführung der Schnelltests. In der Maskenaffäre ziehen die Politiker Nüßlein und Löbel weitere Konsequenzen. In Deutschland gelten leicht gelockerte Beschränkungen. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 8. März

+++ Der Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche stellt die Apotheken in Deutschland vor erhebliche Herausforderungen. Darauf hat die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Overwiening, im ZDF hingewiesen. Es werde nicht möglich sein, dies sofort überall umzusetzen. So müsse es separate Wege in den Geschäftsräumen für Testkunden geben. Die Mitarbeiter bräuchten zudem für den eigenen Schutz eine entsprechende Ausrüstung.

Seit heute haben alle Bürgerinnen und Bürger Anspruch auf einen Corona-Schnelltest pro Woche. Die Kosten übernimmt der Bund. Tatsächlich sind die Tests aber noch nicht überall verfügbar. Neben Apotheken sollen weitere Stellen im Gesundheitssystem die Tests durchführen. Details werden noch in den Ländern geklärt.

+++ Nach massivem Druck auch aus der eigenen Partei wegen der Masken-Affäre zieht sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Löbel umgehend aus der Politik zurück. Wie sein Wahlkreisbüro bestätigte, trat Löbel aus der CDU aus. Er hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass er seinen Sitz im Bundestag mit sofortiger Wirkung aufgebe.

Die Unionsabgeordneten Nüßlein und Löbel (dpa)

Auch der CSU-Politiker Nüßlein ist aus seiner Partei ausgetreten. Das bestätigte Generalsekretär Blume. Sein Bundestagsmandat will Nüßlein aber nach Dlf-Informationen bis zum Ende der Legislaturperiode behalten. CSU-Chef Söder hatte Nüßlein zur Aufgabe des Mandats aufgerufen.

Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte an, die Namen aller Abgeordneten zu nennen, die im Zusammenhang mit der Maskenbeschaffung gegenüber dem Ministerium aufgetreten seien. Der FDP-Parteivorsitzende Lindner regte einen unabhängigen Sonderermittler zur Aufklärung der Masken-Affäre an.

+++ Menschen in Pflegeberufen sowie Erzieherinnen und Erzieher werden häufiger wegen Covid-19 krankgeschrieben als Personen aus anderen Berufsgruppen. Das geht aus einer Untersuchung der Techniker Krankenkasse hervor. Die mitgliederstärkste gesetzliche Krankenkasse in Deutschland verzeichnete knapp 28.000 Covid-19-Diagnosen bei rund 5,4 Millionen Versicherten.

+++ Die meisten Eltern in Deutschland kommen laut einer Forsa-Umfrage gut oder sehr gut mit Homeschooling und Homeoffice zurecht: Nur 14 Prozent der gut 3000 befragten Eltern mit Kindern im schulpflichtigen Alter antworteten demnach, die Doppelbelastung "gar nicht gut" zu bewältigen.

+++ Im Mannheimer Kongresszentrum Rosengarten findet im Rahmen einer Aerosolstudie ein Klassik-Konzert vor 300 Zuschauern statt. Dabei soll auch getestet werden, wie lange der Einlass aller Personen dauert, wenn diese Schnelltests absolvieren müssen.

+++ Der syrische Staatschef Assad ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Präsidialamt in Damaskus mitteilte, hat sich auch Assads Ehefrau infiziert. Beiden gehe es gesundheitlich aber gut.

+++ In Thailand sollen geimpfte Reisende von einer verkürzten Einreisequarantäne profitieren. Wer ein bis zu drei Monate altes Impfzertifikat und einen negativen Test vorweist, muss nur noch fünf Tage in Quarantäne, für Ungeimpfte mit Testnachweis sind es zehn Tage. Corona-Schnelltest (dpa/Sebastian Gollnow)

+++ Die Frankfurter Buchmesse will im Oktober wieder Verlage, Autoren und Besucher vor Ort empfangen. Die Messe sei als Präsenzveranstaltung mit ergänzenden digitalen Formaten geplant und könne flexibel an die Pandemielage angepasst werden, teilten die Veranstalter in Frankfurt am Main mit. 2020 hatte es die Buchmesse nur als Online-Veranstaltung gegeben.

+++ In Norwegen gab es coronabedingt 2020 so wenige Hochzeiten wie seit 1927 nicht mehr: Laut Statistikbehörde wurden 19 Prozent weniger Ehen geschlossen als im Vorjahr - insgesamt wurden 16.200 Paare getraut. Viele hätten wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ihre Hochzeiten aufgeschoben.

+++ Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes traut den Praxen 2,5 Millionen Corona-Impfungen pro Woche zu: "Wir sind 50.000 Hausärzte, dazu kommen Gynäkologen und Kinder- und Jugendärzte, die auch Eltern mitimpfen könnten", sagte Verbandschef Weigeldt der "WirtschaftsWoche". Bei durchschnittlich zehn Impfungen pro Tag schaffe man sicher 2,5 Millionen Menschen pro Woche. Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca (IMAGO / PA Images / Isabel Infantes)

+++ In den meisten Bundesländern werden ab heute einzelne Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert. Demnach dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Darüber hinaus darf der Einzelhandel – abhängig von der jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenz – Termine vergeben oder für eine begrenzte Zahl von Kunden öffnen.

Was gilt von diesem Montag an? Lesen Sie hier mehr über die neuen Regelungen.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 5.011 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind etwa 280 mehr als am Montag vor einer Woche. Außerdem wurden 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 68 an.

+++ Österreich hat Impfungen mit einer Charge des Herstellers Astrazeneca nach einem Todes- und einem Krankheitsfall vorsichtshalber gestoppt. Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen teilte mit, es gebe zwei Meldungen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung aus derselben Charge des Vakzins. Aktuell liege kein Hinweis auf einen kausalen Zusammenhang vor. Der Stopp sei eine Vorsichtsmaßnahme.

+++ Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des Deutschen Richterbundes bei den Gerichten mehr als 10.000 Eilverfahren und Klagen gegen Corona-Auflagen eingegangen. Auch in diesem Jahr zeichne sich in vielen Gerichten bislang kein Rückgang ab.

+++ Neuseeland hat seine Bestellung des Impfstoffes von BioNTech/Pfizer um weiter 8,5 Millionen auf zehn Millionen aufgestockt. Der Inselstaat rechnet mit einer Lieferung in der zweiten Jahreshälfte, teilte Ministerpräsidentin Ardern mit.

+++ Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie hat Kanzleramtsminister Braun die Schaffung einer zivilen Reserve zur Unterstützung staatlicher Behörden in Krisenlagen vorgeschlagen.

