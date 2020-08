Angesichts steigender Corona-Fallzahlen will die spanische Regierung auch die Armee im Kampf gegen die Pandemie einsetzen. Die Schulen in Nordrhein-Westfalen dürfen Maskenverweigerer laut einem Gerichtsurteil nicht pauschal ausschließen. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat sich wegen seines Verhaltens in der Corona-Pandemie reumütig gezeigt. Diese und weitere Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 25. August

+++ Bei den Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sind in Nordrhein-Westfalen insgesamt 1.707 Verstöße festgestellt worden. Dies teilte das Verkehrsministerium in Düsseldorf mit. Die zuständigen Ordnungsämter würden nun entsprechende Bußgeldverfahren einleiten.

+++ Die Mehrheit der Deutschen hat laut einer Untersuchung derzeit Verständnis für die Maßnahmen der Politik in der Coronakrise. Die Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt, Betsch, sagte im Deutschlandfunk, im Moment seien bei Befragungen etwa 63 Prozent der Ansicht, dass bei privaten Veranstaltungen die Zahl der Besucher beschränkt werden solle. Auch die Maskenpflicht sei derzeit gut akzeptiert, meinte Betsch. Die Angst vor der Pandemie habe stetig nachgelassen, steige im Moment aber wieder. Dieses erhöhte Risikogefühl sei für die Akzeptanz der Corona-Beschränkungen ebenso wichtig wie die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung.

+++ Die geplanten Neuregelungen bei Corona-Tests für Reiserückkehrer stoßen auf Zustimmung, aber auch auf Widerstand. Eine Abschaffung verpflichtender Corona-Tests wäre nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Söder ein Fehler. Immer mehr Risikogebiete würden ausgewiesen, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Dies zeige, wie groß der Bedarf sei. Gesundheitsminister Spahn von der CDU verteidigte die Pläne. Es gelte, den Eintrag in Krankenhäuser und Pflegeheime zu minimieren, um die besonders Verwundbaren und Betagten zu schützen.

+++ Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat sich wegen seines Verhaltens in der Corona-Pandemie reumütig gezeigt. Er habe einen "Riesenfehler" mit seiner Teilnahme an der umstrittenen "Adria-Tour" und danach auch mit seiner Geburtstagsfeier gemacht, sagte der 23-Jährige. Die Aufregung vor allem über die vom serbischen Tennis-Star Novak Djokovic organisierte Adria-Tour könne er verstehen. Man habe sich zwar an die Regeln gehalten, und der Versuch, "Tennis ein bisschen zurückzubringen", sei löblich gewesen. Aber: "Es hat nicht so funktioniert, wie es gedacht war."

Alexander Zverev (Sputnik/Alexey Filippov)

Die Grenzen in Europa sind weitgehend offen, Sommerurlaube können unter bestimmten Bedingungen stattfinden. Aber wie sehen die Vorschriften in den einzelnen Ländern für Reisende aus Deutschland aus? Und wie steht es um das Infektionsgeschehen? Eine Übersicht.

+++ Angesichts rapide zunehmender Infektionszahlen setzt Spanien im Kampf gegen das Coronavirus nun auch das Militär ein. Neben anderen Maßnahmen werde man das System zur Nachverfolgung der Infektionsketten mit 2.000 Soldaten verstärken, teilte Ministerpräsident Sánchez in Madrid mit.

+++ Schüler ohne Atemschutzmaske dürfen in Nordrhein-Westfalen nicht pauschal vom Unterricht ausgeschlossen werden. Darauf hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hingewiesen. Zur Begründung hieß es, in der Corona-Betreuungsverordnung fehle dafür die notwendige Rechtsgrundlage.

+++ Der Champions-League-Sieger FC Bayern München wird voraussichtlich als erster Fußball-Bundesligist seit Monaten wieder ein Pflichtspiel vor Zuschauern absolvieren. Wie die UEFA mitteilte, sollen beim Supercup-Spiel gegen den Europa-League-Gewinner FC Sevilla am 24. September in Budapest mehrere tausend Fans zugelassen werden. Die Rede ist von bis zu 30 Prozent der rund 40.000 Plätze in der Puskás Aréna in der ungarischen Hauptstadt.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland steigt weiter. Statistiken des Robert Koch-Instituts und aus den Bundesländern zeigen: Viele Menschen bringen das Virus aus dem Urlaub mit.

+++ Die Pandemie beeinträchtigt auch die Syrien-Verhandlungen in Genf über eine neue Verfassung für das Bürgerkriegsland: Die Gespräche wurden wegen positiver Corona-Tests bei mehreren Teilnehmern vorerst ausgesetzt.

+++ Auch in Israel steigt die Zahl der Neuinfektionen. Dort wurden an einem Tag 1.888 Fälle gemeldet. So viele hat es dort seit dem 29. Juli nicht mehr gegeben.

+++ Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, schließt eine Reisewarnung auch für ganz Frankreich nicht aus. Der CDU-Politiker sagte dem Sender RTL/ntv, wenn 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu erkennen seien, dann müsse man reagieren.

+++ Nicht nur die Wirtschaftsleistung, auch die Steuereinnahmen sind wegen der Pandemie eingebrochen: Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen gaben im ersten Halbjahr 51,6 Milliarden Euro mehr aus als sie einnahmen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

+++ Die deutsche Luftfahrtbranche hat den Beschluss von Bund und Ländern kritisiert, die kostenlosen Corona-Tests für Rückkehrer aus dem Ausland einzuschränken. Verbandspräsident Gerber sprach von einem alarmierenden Zeichen. Offenbar seien die Testkapazitäten in einigen Ländern nicht hinreichend ausgebaut worden.

+++ Eine gute Nachricht kommt vom Ifo-Institut: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich nach dem Einbruch durch die Coronakrise wieder verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für August kletterte auf 92,6 Zähler. Das sind 2,2 Punkte mehr als im Juli.

+++ Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist in der Coronakrise etwas weniger stark eingebrochen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ging das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Vierteljahr im Vergleich zum Vorquartal um 9,7 Prozent zurück. In einer ersten Schätzung war das Minus mit 10,1 Prozent angegeben worden.

+++ Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Merz, ist dagegen, die Fristen im Insolvenzrecht zu verlängern. Er sagte in Düsseldorf, man müsse der Wahrheit ins Auge schauen, dass viele Firmen in der Corona-Krise in die Insolvenz gehen würden. Es ergebe keinen Sinn, dies künstlich zu verlängern.

+++ Die Bundesregierung wird die Regelungen zur Kurzarbeit verlängern. Davon geht Finanzminster Scholz aus. Scholz hatte eine Verlängerung der Bezugsdauer von zwölf auf bis zu 24 Monate vorgeschlagen. Das stößt bei einigen Vertretern der Union auf Widerspruch. Mit dem Thema befasst sich heute der Koalitionsausschuss.

+++ Wie jeden Tag hat das Robert Koch-Institut die Zahl der in Deutschland gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt gegeben. Für die letzten 24 Stunden liegt sie bei 1.278.

+++ Wegen ansteigender Corona-Zahlen warnt die Bundesregierung vor Reisen in zwei französische Gebiete. Betroffen sind die Regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur in Südfrankreich sowie Île-de-France, in der sich die Hauptstadt Paris mit dem dazugehörigen Ballungsraum befindet. Das bedeutete für Reiserückkehrer eine Testpflicht und Quarantäne.

+++ Die Genfer Virologin Isabella Eckerle hält die vor Monaten gewonnenen Erkenntnisse bezüglich eines geringeren Übertragungsrisikos durch Kinder heute nicht mehr für haltbar. Diese Studien lieferten keine gute Orientierung für die nächsten Monate, sagte sie im Deutschlandfunk. Bei geöffneten Schulen sei die Gefahr von Infektionsketten weitaus höher.

Unser Archiv:

